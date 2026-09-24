Les Shorts ne seront bientôt plus uniquement une succession de vidéos verticales indépendantes à faire défiler. YouTube veut également en faire de véritables séries organisées en saisons et en épisodes. Lors de Made on YouTube 2026, la plateforme a dévoilé Shorts Series, un nouvel outil permettant aux créateurs de regrouper plusieurs Shorts au sein d’une histoire continue.

Miniatures personnalisées, épisodes, saisons et lecture enchaînée : YouTube reprend une partie des codes des plateformes de streaming traditionnelles et les applique à la vidéo verticale.

Une évolution qui intervient alors que les microdramas connaissent une croissance importante et attirent désormais aussi bien les créateurs issus des réseaux sociaux que certaines personnalités hollywoodiennes.

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Des saisons et des épisodes pour les YouTube Shorts

Shorts Series permet aux créateurs de structurer leurs vidéos courtes comme une véritable série. Plutôt que de publier plusieurs Shorts indépendants en espérant que l’algorithme les présente dans le bon ordre, il devient possible de les regrouper officiellement en saisons et en épisodes.

Chaque série dispose également de ses propres éléments de présentation, notamment des miniatures personnalisées. L’ensemble est accessible directement depuis la chaîne YouTube du créateur.

L’objectif est de permettre au spectateur de comprendre immédiatement qu’il ne regarde pas une vidéo isolée, mais un épisode appartenant à une histoire plus longue.

Les Shorts pourront être regardés en continu

L’autre changement important concerne la lecture. Aujourd’hui, l’expérience Shorts repose essentiellement sur un flux vertical : une vidéo se termine et le spectateur passe à la suivante, souvent sans relation avec la précédente. Shorts Series introduit une logique différente. Les spectateurs peuvent regarder une sélection de Shorts comme une histoire continue, avec les différents épisodes qui s’enchaînent. YouTube transforme donc une partie de son format court en expérience de binge-watching.

Le principe reste celui de la vidéo verticale et rapide, mais avec une narration susceptible de s’étendre sur plusieurs dizaines d’épisodes.

YouTube veut sa part du marché des microdramas

Le timing de cette annonce n’est pas anodin. Les microdramas, ces séries composées de très courts épisodes généralement conçus pour les smartphones, connaissent une popularité croissante. Le format reprend les mécanismes des séries télévisées — personnages récurrents, intrigues, cliffhangers — mais les adapte aux usages mobiles. Chaque épisode ne dure généralement que quelques minutes, voire moins.

Cette formule a donné naissance à plusieurs plateformes spécialisées et commence à devenir une activité suffisamment importante pour attirer des créateurs déjà établis.

YouTube veut manifestement éviter que cette nouvelle forme de narration verticale se développe exclusivement ailleurs.

Des créateurs YouTube passent déjà au microdrama

Plusieurs personnalités issues du Web ont commencé à expérimenter le format. Le microdrama n’est plus simplement une expérimentation marginale. Pour certains créateurs, il commence à devenir un véritable format de production professionnelle. Le phénomène dépasse désormais les créateurs issus des réseaux sociaux. Des personnalités connues d’Hollywood, parmi lesquelles James Franco, Issa Rae ou Jesse Tyler Ferguson, ont également commencé à participer à des productions de ce type.

Cette évolution contribue à professionnaliser un secteur initialement dominé par des applications spécialisées dans les séries verticales à très petit budget. Le format devient progressivement un nouveau terrain d’expérimentation entre réseaux sociaux, streaming et télévision traditionnelle.

Et YouTube dispose d’un avantage évident pour s’y imposer : son audience existe déjà.

TikTok a déjà lancé PineDrama

La concurrence s’organise rapidement. TikTok a notamment lancé PineDrama, une application dédiée aux microdramas. D’autres services spécialisés comme ReelShort et DramaBox connaissent également une croissance importante. Ces plateformes utilisent généralement une recette proche de celle des réseaux sociaux : vidéo verticale, consommation rapide et recommandations algorithmiques. Mais, elles y ajoutent une narration feuilletonnante destinée à encourager les utilisateurs à regarder épisode après épisode.

Shorts Series permet à YouTube de proposer cette expérience sans obliger ses utilisateurs à quitter son application.

Le scroll infini ne suffit plus

L’arrivée de Shorts Series traduit surtout une évolution de la stratégie autour de la vidéo courte. TikTok, Instagram Reels et YouTube Shorts ont largement popularisé une consommation reposant sur le scroll infini. Chaque contenu doit capter l’attention immédiatement, mais la relation avec la vidéo disparaît souvent quelques secondes plus tard lorsque le spectateur passe à la suivante.

Les séries introduisent une mécanique différente. Un épisode peut donner envie de regarder le suivant, les personnages peuvent revenir et une intrigue peut évoluer. Un cliffhanger peut transformer quelques secondes de vidéo en invitation à revenir sur la plateforme.

Pour YouTube, cette structure pourrait donc augmenter non seulement le temps de visionnage, mais également la fidélité à un créateur ou à une franchise.

Les codes du streaming arrivent dans Shorts

Cette évolution rapproche également Shorts des plateformes de streaming traditionnelles. Saisons, épisodes, lecture continue et miniatures dédiées sont depuis longtemps des éléments familiers sur Netflix, Disney+ ou Prime Video. YouTube les applique désormais à des vidéos conçues pour être consommées verticalement sur smartphone.

La frontière entre réseau social et plateforme de streaming continue ainsi de s’estomper. YouTube ne veut plus seulement héberger des vidéos, la plateforme cherche progressivement à structurer les contenus de ses créateurs comme de véritables programmes.

Shorts Series prolonge les Creator Shows

Cette stratégie n’est d’ailleurs pas entièrement nouvelle. YouTube avait déjà présenté Creator Shows, une initiative permettant à certains créateurs d’organiser leurs productions en saisons et épisodes. Des chaînes comme celles de Michelle Khare ou Rhett & Link ont utilisé ces outils afin de rendre leurs programmes plus faciles à regarder en continu, notamment sur les téléviseurs connectés.

Shorts Series applique désormais une logique comparable aux formats verticaux, et la fonction ne sera justement pas limitée aux smartphones.

Smartphone, Web et télévision

YouTube prévoit de déployer Shorts Series auprès des créateurs appartenant au YouTube Partner Program. La fonction sera accessible sur le Web, les appareils mobiles et les téléviseurs connectés. Ce dernier support est particulièrement intéressant. YouTube cherche depuis plusieurs années à renforcer sa présence sur le téléviseur et à présenter les productions de ses créateurs comme une alternative aux programmes traditionnels.

Avec Shorts Series, même les contenus initialement conçus pour une consommation verticale sur smartphone peuvent désormais entrer dans cette logique de programmation.

YouTube transforme progressivement les créateurs en studios

Shorts Series s’inscrit dans une série d’annonces présentées à Made on YouTube 2026. YouTube introduit également de nouveaux outils d’A/B testing permettant de comparer plusieurs montages d’une vidéo, des miniatures dynamiques adaptées aux différents segments d’audience ou encore de nouvelles fonctions commerciales.

Pris séparément, ces outils améliorent simplement certaines étapes du travail d’un vidéaste. Ensemble, ils montrent une évolution plus profonde. YouTube fournit progressivement aux créateurs des outils autrefois associés aux studios, aux diffuseurs et aux équipes marketing professionnelles : programmation en saisons, analyse d’audience, tests de contenus, optimisation des visuels et monétisation.

Avec Shorts Series, cette industrialisation touche désormais la vidéo verticale.

Le prochain Netflix pourrait-il être vertical ?

Il serait prématuré de considérer le microdrama comme le remplaçant des séries traditionnelles. Mais son développement montre que la narration épisodique s’adapte aux habitudes créées par TikTok, Shorts et Reels. YouTube semble surtout vouloir éviter de reproduire une erreur classique des grandes plateformes : laisser un nouveau format se développer ailleurs avant de tenter de le récupérer.

Avec Shorts Series, la plateforme dispose déjà de l’audience, des créateurs, du système de recommandation et de l’infrastructure vidéo. Il lui manquait surtout une manière de transformer plusieurs Shorts en véritable programme.

C’est désormais chose faite. Et après avoir copié les mécanismes du scroll vertical popularisés par TikTok, YouTube tente maintenant d’y greffer une mécanique beaucoup plus ancienne : « épisode suivant ».