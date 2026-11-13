Claude semble rencontrer des difficultés ce vendredi. Selon la page de statut officielle d’Anthropic, Claude CoworkClaude Cowork est la fonction de l'app Claude Desktop qui transforme Claude en agent de productivité : accès à un dossier de fichiers, exécution de tâches multi-étapes et connexions à des outils comme Slack, Notion ou Google Workspace. Lire la fiche fonctionne avec des performances dégradées, et un second incident, ouvert vendredi à 14 h 09 (heure de Paris), signale une hausse des erreurs sur claude.ai, l’API Claude et Claude CodeClaude Code est l'agent de programmation d'Anthropic, conçu pour vivre dans le terminal du développeur — écrire du code, corriger des bugs, ouvrir des pull requests — et devenu en 2026 un outil pilotable à la voix, à distance, et de plus en plus en pilotage automatique. Lire la fiche. La page de statut classe alors claude.ai en panne majeure, l’API et Claude Code en panne partielle. Les utilisateurs peuvent rencontrer des erreurs ou des lenteurs.

Anthropic indique enquêter et promet une mise à jour dès que possible ; ni cause ni heure de résolution ne sont communiquées pour ce second incident. Plus tôt dans la journée, la situation était moins grave : l’API et Claude Code restaient opérationnels, et nous y voyions une panne non généralisée.

Un incident lié à Microsoft 365

L’incident officiellement ouvert concerne le connecteur Microsoft 365. Anthropic précise que les outils de messagerie, de calendrier et de recherche associés échouent pour la plupart des requêtes. Claude pour Outlook est également touché : certaines actions peuvent échouer et des utilisateurs peuvent ne pas parvenir à ouvrir le module complémentaire.

Anthropic attribue le problème à un incident affectant les services Microsoft 365 et indique travailler avec son fournisseur pour rétablir le service. La page de statut ne précise pas encore d’heure de résolution. Cet incident est ouvert depuis jeudi soir ; nous suivons la panne Microsoft 365 elle-même dans notre article dédié.

Que faire si Claude ne répond pas ?

Si tu rencontres des erreurs, tu peux réessayer un peu plus tard et vérifier la page de statut d’Anthropic pour suivre les mises à jour. Si le problème concerne surtout la connexion à Microsoft 365 ou Outlook, il est cohérent avec l’incident signalé.