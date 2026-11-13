Une fenêtre de conservation étendue à 48 heures est activée pour protéger les messages retardés.

Après presque deux jours de perturbations, Microsoft commence à rétablir progressivement Outlook et ses services Microsoft 365. La panne, qui a touché des millions d’utilisateurs dans le monde, a notamment empêché l’accès aux courriels et perturbé plusieurs applications professionnelles. Certains utilisateurs signalent désormais le retour de leur messagerie, même si des retards dans la réception et l’envoi des emails persistent.

Les perturbations ne se sont pas limitées à Outlook. Elles ont également affecté plusieurs services reposant sur Exchange Online, notamment SharePoint Online, Teams et CopilotMicrosoft Copilot est la marque regroupant les assistants IA de Microsoft, devenue en 2026 une plateforme d'agents capables d'exécuter des tâches, intégrée à Windows et Microsoft 365. Lire la fiche, ainsi que d’autres fonctionnalités de Microsoft 365. L’ampleur de l’incident a ainsi compliqué le travail de nombreuses organisations dépendantes de l’écosystème cloud de Microsoft.

Une reprise progressive selon les régions

Dans sa dernière communication publiée vendredi à 7 heures (heure de la côte Est américaine), Microsoft faisait état d’une amélioration encourageante en Europe, avec une disponibilité accrue des services et une meilleure distribution des e-mails. Le Japon était relativement moins touché, tandis que l’Amérique du Nord connaissait également une amélioration progressive.

L’entreprise poursuit ses opérations de récupération, avec une priorité donnée à la résorption des files d’attente et des retards de distribution des emails. Une fenêtre de conservation étendue à 48 heures reste notamment activée afin de protéger les messages retardés pendant le retour à la normale.

Microsoft affirme par ailleurs n’avoir identifié aucun élément indiquant une activité malveillante à l’origine de l’incident. Le groupe promet de publier un rapport détaillé sur la cause de la panne et les mesures correctives après la résolution complète des perturbations.

Selon les informations qui circulent, l’incident serait lié à des modifications de configuration des réseaux virtuels Azure (VNet). Microsoft n’a toutefois pas encore confirmé officiellement cette explication.

Aucune échéance précise n’a été communiquée pour le rétablissement complet. Malgré les premiers signes d’amélioration, certains utilisateurs peuvent donc encore rencontrer des interruptions intermittentes.