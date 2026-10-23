OnePlus prépare une nouvelle génération de smartphones orientés gaming avec les OnePlus Ace 7 et Ace 7 Pro. Le constructeur chinois a officialisé leur présentation pour le 29 octobre 2026 à 19 heures, heure locale, en Chine, et commence à dévoiler les technologies qui distingueront cette série.

Publicité

La plus notable est un système de refroidissement à double flux d’air, conçu pour limiter à la fois la chaleur interne et celle ressentie sur la coque pendant les longues sessions de jeu.

Selon Li Jie, président de OnePlus Chine, cette architecture doit permettre de maintenir des fréquences d’images élevées tout en améliorant le confort thermique. La marque annonce une réduction de la température pouvant atteindre 10 °C en jeu, un chiffre qui reste à vérifier indépendamment.

OnePlus mise sur un refroidissement à double flux d’air

Le système repose sur deux circuits de circulation d’air distincts. Le premier dirige l’air frais vers le processeur afin d’évacuer plus efficacement la chaleur générée par les composants. Le second fait circuler l’air le long de la face arrière pour réduire la température de la surface en contact avec les mains.

Publicité

Cette séparation vise à répondre à deux problèmes différents : la surchauffe des composants et l’inconfort provoqué par un smartphone qui chauffe pendant une partie prolongée. Sur les appareils gaming, la gestion thermique joue un rôle important, car une température excessive peut conduire à une réduction automatique des performances pour protéger le matériel.

OnePlus indique également avoir intégré une structure d’ailettes en forme de tour, inspirée de certaines solutions de refroidissement utilisées dans les cartes graphiques. Cette conception augmente la surface disponible pour dissiper la chaleur et facilite son transfert loin du processeur.

Un capteur thermique dédié et des algorithmes de contrôle intelligents ajusteraient le fonctionnement du ventilateur selon la température et les conditions d’utilisation. L’objectif est de trouver un équilibre entre refroidissement, stabilité des performances et confort d’utilisation.

Jusqu’à 10 °C de moins en jeu selon OnePlus

Le constructeur affirme que son système peut abaisser la température de fonctionnement jusqu’à 10 °C tout en maintenant des fréquences d’images stables. Il s’agit d’une promesse du fabricant : les conditions exactes du test et les températures de référence ne sont pas détaillées dans les informations disponibles.

Les premières démonstrations du modèle Pro donnent néanmoins un aperçu de l’ambition de la série. Selon un test partagé par le leaker Digital Chat Station, le OnePlus Ace 7 Pro aurait approché les 185 images par seconde dans Delta Force. Ce résultat reste à interpréter avec prudence, en l’absence de protocole de test complet permettant de connaître les réglages graphiques, la durée de la session ou la stabilité réelle des performances.

Publicité

Si les promesses se confirment, le refroidissement pourrait devenir l’un des principaux arguments de la gamme. Une meilleure dissipation thermique ne sert pas seulement à abaisser la température : elle peut aussi aider le processeur à maintenir ses performances sur la durée, plutôt que de réduire sa fréquence lorsque la chaleur s’accumule.

OnePlus Ace 7 et Ace 7 Pro : les caractéristiques attendues

OnePlus a confirmé le design et la date de lancement, mais n’a pas encore officialisé l’ensemble des caractéristiques techniques. Les spécifications suivantes proviennent donc de fuites antérieures.

Le modèle standard pourrait embarquer une version de la puce Snapdragon 8 Elite Gen 5 issue de la gamme V, ainsi qu’un écran OLED de 6,78 pouces en définition 1,5K avec un taux de rafraîchissement de 185 Hz. La version supérieure serait équipée du Snapdragon 8 Elite Gen 5. Une démonstration rapportée de Delta Force évoque des performances proches de 185 images par seconde.

Les deux smartphones pourraient également disposer de jusqu’à 16 Go de mémoire vive, de 1 To de stockage et d’une batterie d’environ 9 000 mAh. La recharge rapide serait annoncée à 100 ou 120 W selon le modèle, mais la répartition exacte reste inconnue.

Publicité

Côté photo, les fuites évoquent un capteur principal de 200 mégapixels et une caméra frontale de 16 mégapixels pour les deux appareils. Le Ace 7 Pro ajouterait un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels avec zoom optique 3,5x. Enfin, les deux modèles devraient fonctionner sous ColorOS 17, basé sur Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche, selon les informations disponibles.

Un design distinctif et ColorOS en Chine

Les visuels officiels montrent deux finitions arrière très différentes. La première associe un argent clair à un dégradé orange dans la partie inférieure, accompagné d’un motif lumineux et d’un logo OnePlus détouré. La seconde mise sur un bleu clair mat, avec une texture évoquant des mouvements d’air autour du logo central.

Les deux modèles adoptent un bloc photo carré aux angles arrondis, placé dans le coin supérieur gauche. Il accueille un objectif en forme de pilule, un second élément circulaire et un anneau, tandis que le flash est positionné à l’extérieur du module. Les cadres sont plats et les boutons se trouvent sur le côté droit.

OnePlus présente la série comme un saut générationnel en matière de performances. Les appareils commercialisés en Chine fonctionneront sous ColorOS, le système logiciel utilisé par Oppo et ses marques sur ce marché. La disponibilité internationale et l’éventuelle commercialisation sous une autre interface n’ont pas encore été précisées.

Présentation le 29 octobre : les prix restent inconnus

Les OnePlus Ace 7 et Ace 7 Pro seront dévoilés le 29 octobre à 19 heures en Chine. Les réservations sont déjà ouvertes sur la boutique officielle chinoise, mais OnePlus n’a pas encore annoncé les prix ni confirmé toutes les configurations.

Le système de refroidissement à double flux d’air sera l’un des éléments à surveiller pendant la présentation. Au-delà de la baisse de température annoncée, les tests devront déterminer si cette technologie permet de conserver des performances élevées sur de longues sessions, sans compromettre l’autonomie ni augmenter excessivement le bruit du ventilateur.

Si les caractéristiques évoquées se confirment, OnePlus pourrait proposer deux smartphones qui misent autant sur la puissance que sur sa gestion dans la durée. Le lancement officiel permettra de vérifier ce que la marque a réellement intégré dans ses nouveaux modèles, et à quel prix.