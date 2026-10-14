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Chaque année, la même question revient chez Google : Pixel standard ou Pixel Pro ? En 2026, la réponse est moins évidente que jamais. Le Pixel 11 et le Pixel 11 Pro partagent la même puce Tensor G6, la même diagonale de 6,3 pouces, la même certification IP68, 256 Go de stockage dès la configuration de base et sept ans de mises à jour. Les 200 € d’écart se jouent donc sur quelques éléments précis.

Ni l’un ni l’autre n’a été testé par la rédaction. Ce comparatif s’appuie sur les fiches officielles de Google, sur notre couverture du lancement et sur les fiches techniques publiées par la presse spécialisée, dont des mesures indépendantes de luminosité qui seront signalées comme telles.

Le prix : 200 euros pour quoi ?

En France, le Pixel 11 démarre à 999 € et le Pixel 11 Pro à 1 199 €, tous deux en 256 Go. Depuis la disparition des variantes 128 Go, le ticket d’entrée a gagné 100 € sur le modèle standard par rapport à l’an dernier ; l’écart entre les deux téléphones, lui, reste de 200 €. La question est de savoir ce que cette somme achète concrètement.

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Écran : plus lumineux et plus économe sur le Pro

Les deux téléphones gardent une dalle de 6,3 pouces à 120 Hz. Le Pixel 11 reçoit un écran Actua annoncé à 3 000 nits en pic, protégé par du Gorilla Glass Victus 2. Le Pixel 11 Pro passe à une dalle Super Actua LTPO annoncée à 3 600 nits, dont la fréquence peut descendre jusqu’à 1 Hz sur les images fixes pour économiser la batterie, là où le modèle standard oscille entre 60 et 120 Hz.

Des mesures indépendantes de GSMArena nuancent ces chiffres : environ 2 842 nits en pic pour le Pixel 11 et 3 118 nits pour le Pro. Le Pro reste plus lumineux, mais l’écart réel est plus modeste que celui des fiches constructeur.

Photo : c’est là que le Pro prend son avance

Le Pixel 11 hérite d’un nouveau capteur principal de 48 mégapixels (1/1,56 pouce), qui capterait selon Google 56 % de lumière de plus que celui du Pixel 10. Le Pixel 11 Pro passe à un capteur de 50 mégapixels au format 1/1,3 pouce, plus grand, et surtout à un téléobjectif nettement plus ambitieux : capteur d’environ 50 mégapixels (1/1,95 pouce) contre 10,9 mégapixels (1/3,2 pouce) sur le modèle standard, avec 32 % de lumière en plus par rapport à la génération précédente. Les sources divergent sur la définition exacte du téléobjectif du Pro (48 ou 50 mégapixels).

Conséquence directe : le Super Zoom plafonne à x30 sur le Pixel 11, contre x120 avec le Zoom Pro du Pixel 11 Pro. L’ultra grand-angle du Pro bénéficie en plus de l’autofocus, et le selfie passe de 10,5 à 42 mégapixels.

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Côté vidéo, seul le Pro enregistre en 8K avec Video Boost et profite de la Vision de nuit instantanée annoncée jusqu’à 4,5 fois plus rapide.

Mémoire, puce et connectivité

Le Tensor G6 est identique sur les deux, avec les mêmes gains annoncés par Google face au Tensor G5 : 20 % d’efficacité énergétique en plus, 25 % de navigation web plus rapide, 15 % de lancement d’applications plus rapide et un TPU 50 % plus performant. La différence se joue sur la mémoire : 12 Go de RAM sur le Pixel 11, y compris en 512 Go, contre 12 Go sur le Pro en 256 Go mais 16 Go sur ses versions 512 Go et 1 To. Le Pro propose d’ailleurs jusqu’à 1 To de stockage et un refroidissement par chambre à vapeur.

Autre écart peu mis en avant : le Pixel 11 se contente du Wi-Fi 6E, quand le Pixel 11 Pro passe au Wi-Fi 7 et ajoute l’ultra large bande (UWB). Le Pro s’offre aussi HiLight, la bande de LED autour du flash qui signale appels favoris et activité de GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche sans allumer l’écran.

Autonomie et charge : le standard a un léger avantage

Les deux annoncent plus de 30 heures d’autonomie. Le Pixel 11 embarque la batterie la plus grosse (4 985 mAh contre 4 850 mAh), pour un poids de 197 g contre 204 g. La recharge filaire est identique, avec environ 55 % récupérés en 30 minutes. Seul le Pixel 11 Pro XL monte à environ 75 % dans le même temps.

Lequel choisir ?

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Le Pixel 11 garde l’essentiel : Tensor G6, Gemini, Titan M3, appareil photo 48 mégapixels et sept ans de mises à jour. Pour la majorité des utilisateurs, c’est le choix de raison, et les 200 € économisés se justifient facilement.

Le Pixel 11 Pro devient pertinent si le zoom compte vraiment — le gouffre de x30 à x120 est la vraie raison de payer plus —, si l’on veut un écran plus lumineux et économe, 16 Go de RAM ou plus de stockage, ou si l’on garde son téléphone assez longtemps pour profiter du Wi-Fi 7.

Comparatif établi le 13 octobre 2026 à partir des fiches officielles de Google, de la couverture BlogNT du lancement et de fiches techniques publiées par la presse spécialisée. Ni le Pixel 11 ni le Pixel 11 Pro n’ont été testés par la rédaction ; cette page sera mise à jour après nos propres essais.