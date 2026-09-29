Une distribution progressive par vagues selon les régions et les opérateurs.

Les smartphones pliables Galaxy Z Fold 7, Flip 7 et le Z TriFold servis en priorité.

Un déploiement mondial qui s'accélère pour les séries Galaxy S26 et S25.

Après un démarrage particulièrement lent, Samsung accélère enfin le déploiement de One UI 9, basé sur Android 17. La mise à jour stable, initialement limitée aux Galaxy S26 en Corée du Sud, s’étend désormais à davantage de marchés et de smartphones.

Le Galaxy S26, S26+ et S26 Ultra font désormais partie des appareils ayant reçu One UI 9 à l’échelle internationale. Samsung a également commencé à distribuer la mise à jour sur la génération précédente, notamment les Galaxy S25, S25+, S25 Ultra, S25 Edge et S25 FE.

Les smartphones pliables récents sont également concernés. Le déploiement touche notamment les Galaxy Z Fold 7 et Galaxy Z Flip 7, ainsi que le Galaxy Z TriFold.

Cette accélération marque un changement après un lancement plus compliqué que prévu. Samsung avait initialement commencé le déploiement de One UI 9 sur les Galaxy S26 en Corée, avant que l’arrivée sur d’autres marchés ne prenne davantage de temps qu’anticipé.

La liste des appareils compatibles devrait continuer à s’allonger dans les prochains jours et semaines. Samsung procède toutefois à un déploiement progressif par vagues, ce qui signifie que deux appareils identiques peuvent ne pas recevoir la mise à jour au même moment selon leur pays ou leur opérateur.

Les propriétaires d’un Galaxy concerné peuvent vérifier manuellement la disponibilité de One UI 9 depuis Paramètres > Mise à jour logicielle > Télécharger et installer.

Samsung devrait désormais étendre progressivement Android 17 et One UI 9 à davantage de modèles, notamment dans les gammes Galaxy A et d’autres appareils haut de gamme.