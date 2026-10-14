Meta donne davantage de contrôle aux utilisateurs de Facebook sur les contenus affichés dans leur fil d’actualité. Le groupe lance Your Algorithm, une fonctionnalité basée sur l’intelligence artificielle qui permet d’indiquer, en langage naturel, les sujets que l’on souhaite voir plus souvent ou, au contraire, moins fréquemment dans son fil et ses Reels.

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L’objectif est de rendre les recommandations plus pertinentes en laissant les utilisateurs exprimer directement leurs préférences, plutôt que de dépendre uniquement des choix automatiques de l’algorithme. Les modifications doivent se répercuter en temps réel sur les contenus recommandés.

Cette initiative s’inscrit dans une tendance plus large des réseaux sociaux : donner aux utilisateurs davantage de moyens d’influencer les systèmes de recommandation qui déterminent une grande partie de leur expérience sur les plateformes.

Your Algorithm : personnaliser son fil Facebook en langage naturel

Avec Your Algorithm, Facebook permet de formuler ses préférences directement auprès de l’algorithme. Il devient possible de préciser les thématiques que l’on souhaite retrouver plus fréquemment, ou celles dont on préfère limiter la présence dans le fil d’actualité et les Reels.

L’approche repose sur le langage naturel. Plutôt que de se contenter de boutons ou de catégories prédéfinies, les utilisateurs peuvent expliquer avec leurs propres mots ce qui les intéresse. Meta présente cette fonctionnalité comme un moyen d’affiner les recommandations et de mieux les adapter aux attentes de chacun.

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La plateforme pourra également poser des questions complémentaires pour mieux comprendre les préférences exprimées. Un utilisateur pourra ainsi préciser ce qu’il a apprécié ou, au contraire, ce qu’il souhaite éviter, afin d’aider le système à ajuster ses suggestions.

Meta indique que les modifications apportées aux préférences se refléteront en temps réel dans les recommandations. La société ne précise toutefois pas dans quelle mesure ces instructions primeront sur les autres signaux utilisés par ses algorithmes.

Un accès plus direct depuis les publications

Meta facilite également l’accès aux outils de personnalisation depuis les publications elles-mêmes. Le menu accessible via les trois points a été remanié pour permettre de gérer plus rapidement les préférences de contenu.

Les utilisateurs peuvent notamment accéder à Your Algorithm ou utiliser les options « Intéressé » et « Pas intéressé ». Ces actions permettent de signaler directement à Facebook si une publication correspond à leurs attentes.

Cette approche évite de devoir passer systématiquement par les paramètres généraux de l’application pour ajuster les recommandations. Elle permet aussi de fournir un retour au moment même où un contenu apparaît dans le fil.

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L’intérêt de cette évolution dépendra néanmoins de la capacité de Facebook à traduire correctement les demandes en changements visibles. Personnaliser les recommandations ne signifie pas nécessairement reprendre le contrôle complet de son fil : les choix de classement continueront de dépendre du système de recommandation de la plateforme.

Après Instagram et Threads, Meta étend la personnalisation

Facebook n’est pas le premier service de Meta à proposer ce type de contrôle. Instagram a commencé à déployer Your Algorithm en décembre 2025 pour les Reels, avant d’étendre la fonctionnalité à d’autres espaces, notamment le fil d’actualité et Explore.

Threads propose également une fonction apparentée, baptisée Dear Algo. Elle permet aux utilisateurs d’exprimer leurs préférences pour influencer les contenus qui leur sont recommandés.

L’arrivée de Your Algorithm sur Facebook prolonge donc une stratégie commune aux différentes plateformes du groupe. Meta cherche à rendre ses systèmes de recommandation plus interactifs, en donnant aux utilisateurs la possibilité de communiquer leurs attentes de manière plus explicite.

Cette évolution rappelle les systèmes de recommandation de certains services de streaming, qui permettent d’affiner les suggestions à partir des goûts exprimés. Sur les réseaux sociaux, toutefois, les recommandations reposent aussi sur les interactions, les relations entre utilisateurs et d’autres signaux propres à chaque plateforme.

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Les utilisateurs auront-ils réellement davantage de contrôle ?

Les algorithmes jouent un rôle central dans la visibilité des publications sur Facebook. Ils déterminent notamment quels contenus apparaissent dans le fil et quelles vidéos sont proposées dans les Reels. Permettre aux utilisateurs de formuler leurs préférences constitue donc une évolution notable de l’interface et de la relation avec ces systèmes.

Mais un contrôle plus direct ne signifie pas que les utilisateurs pourront choisir précisément chaque publication affichée. Your Algorithm agit sur les recommandations, sans supprimer le rôle des mécanismes de classement de Meta. L’efficacité de cette fonctionnalité devra notamment se mesurer à la pertinence des changements, à la facilité avec laquelle les préférences peuvent être modifiées et à leur prise en compte dans la durée.

Avec Your Algorithm, Meta cherche à faire de l’IA un intermédiaire entre les utilisateurs et les systèmes qui organisent leurs fils d’actualité. Reste à voir si cette personnalisation rendra réellement l’expérience plus satisfaisante ou si elle constituera surtout une nouvelle couche de contrôle au sein d’un algorithme qui demeure largement piloté par la plateforme.