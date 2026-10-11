Samsung continue de faire évoluer SmartThings pour transformer sa plateforme domotique en un véritable assistant du quotidien. La nouvelle mise à jour introduit SmartThings Now, une fonctionnalité qui affiche des informations et des actions adaptées au contexte directement en haut de l’onglet Accueil, tout en modernisant l’interface et en renforçant le contrôle local des appareils.

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SmartThings revendique désormais 470 millions d’utilisateurs enregistrés et la prise en charge de plus de 430 marques certifiées Works with SmartThings (WWST). Avec cette nouvelle version, Samsung cherche surtout à éviter que l’utilisateur ait constamment besoin de chercher lui-même ses appareils, services ou routines.

SmartThings Now anticipe vos besoins

SmartThings Now apparaît sous forme de cartes en haut de l’onglet Accueil. La fonctionnalité s’appuie sur Home Insight pour combiner des informations pertinentes avec des actions susceptibles d’être utiles selon la situation de l’utilisateur.

Samsung donne notamment l’exemple d’une carte de suivi familial. Si un membre de la famille suivi, comme un parent âgé, ne présente aucune activité sur ses appareils pendant une période prolongée, SmartThings peut proposer de vérifier qu’il va bien ou de l’appeler.

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Autre scénario : lorsqu’un utilisateur approche d’un emplacement enregistré comme son domicile, SmartThings peut lui suggérer d’allumer automatiquement les lumières et les purificateurs d’air.

L’application peut également proposer de transformer une action ponctuelle en routine automatisée. Après avoir suivi une suggestion, l’utilisateur peut ainsi créer une routine afin que les mêmes actions soient déclenchées automatiquement à l’avenir.

L’application observe aussi vos habitudes

SmartThings Now ne se limite pas à analyser la situation présente. La fonctionnalité examine également l’activité de la semaine précédente afin de proposer des changements dans les favoris de l’onglet Accueil.

Samsung donne un exemple particulièrement parlant : lorsque les températures baissent et que l’utilisation de la climatisation diminue, SmartThings peut suggérer de retirer sa carte des favoris. À l’inverse, si l’utilisation d’un AirDresser augmente avec le changement de saison, l’application peut recommander de l’ajouter.

L’objectif est donc de faire évoluer automatiquement l’interface en fonction des habitudes plutôt que de conserver une organisation figée.

Une nouvelle vue pour gérer les routines

SmartThings Now intègre également Routine Insight, une carte permettant de consulter l’activité des routines au cours des sept derniers jours. L’utilisateur peut ainsi vérifier quelles routines sont réellement utilisées et supprimer celles qui ne sont plus nécessaires. La fonctionnalité est également accessible depuis Automations > Suggestions dans l’application SmartThings.

Cette approche devrait notamment éviter l’accumulation de routines créées ponctuellement puis oubliées.

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Une interface revue pour One UI

Samsung profite de cette mise à jour pour revoir l’onglet Accueil. Les informations principales sont désormais organisées autour de tableaux de bord, cartes d’appareils et cartes de services. Les cartes de services adoptent un format plus compact permettant d’afficher davantage de services sur un même écran, tout en présentant des informations comme l’état des appareils ou certaines valeurs numériques. Le Live Wallpaper évolue également au fil de la journée.

Samsung ajoute surtout une Barre flottante en bas de l’écran. Elle rassemble les fonctions fréquemment utilisées dans une zone plus facilement accessible, notamment sur les grands smartphones où l’utilisation à une seule main peut être moins confortable.

L’ensemble s’inscrit dans la direction graphique actuelle de One UI.

SmartThings peut désormais contrôler les appareils localement

L’autre évolution importante concerne le fonctionnement de SmartThings lorsque la connexion Internet rencontre des difficultés. Lorsque le smartphone et le SmartThings Hub sont connectés au même réseau Wi-Fi, le smartphone peut désormais communiquer directement avec le hub plutôt que de faire transiter les commandes par le cloud.

Selon Samsung, cette approche peut améliorer le temps de réponse d’environ 30 % par rapport au contrôle reposant sur le cloud et permet de continuer à contrôler les appareils pendant certaines interruptions temporaires de la connexion Internet.

SmartThings peut automatiquement basculer entre le contrôle local et le contrôle distant dans le cloud lorsque l’utilisateur est chez lui ou à l’extérieur.

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Un diagnostic amélioré pour les appareils hors ligne

Samsung améliore également la page Offline Device Diagnostics, destinée à aider les utilisateurs à remettre en ligne les appareils qui ont perdu leur connexion. La nouvelle version permet notamment de mettre à jour les informations réseau sur l’ensemble des appareils enregistrés en une seule opération.

Cette évolution peut sembler secondaire, mais elle devient importante à mesure que les installations SmartThings regroupent un nombre croissant d’appareils connectés.

Matter 1.6 fait son entrée

La mise à jour apporte enfin la prise en charge de Matter 1.6, la dernière version du standard de connectivité domotique de la Connectivity Standards Alliance.

Samsung annonce notamment des améliorations de stabilité et des performances renforcées pour le Group Control, ainsi que quatre nouvelles catégories d’appareils :

Energy Meters : suivi de la consommation électrique en temps réel

Closures : portes et portails spécialisés

Irrigation devices : équipements d’irrigation comme les systèmes d’arrosage

Soil Sensors : capteurs mesurant les conditions du sol

L’intégration de Matter continue ainsi de rapprocher SmartThings d’un écosystème domotique plus ouvert, capable de prendre en charge davantage de catégories d’appareils.

Une disponibilité qui dépasse les smartphones Samsung

La nouvelle expérience Accueil, avec SmartThings Now, est disponible sur les appareils compatibles avec SmartThings, notamment les smartphones, téléviseurs Samsung, réfrigérateurs Family Hub, appareils Samsung équipés d’écrans de 7 ou 9 pouces et appareils Windows.

Le contrôle local est disponible sur Android et iOS avec l’application SmartThings, notamment avec les hubs SmartThings Station, V2, V3 et V4, ainsi qu’avec certains téléviseurs Samsung et réfrigérateurs Family Hub intégrant un hub.

Avec SmartThings Now, Samsung cherche donc à faire évoluer sa plateforme d’une simple télécommande pour appareils connectés vers une interface capable de comprendre le contexte, observer les habitudes et proposer directement les actions pertinentes.

C’est une évolution importante pour la maison connectée : au lieu de demander à l’utilisateur ce qu’il doit faire et où trouver la bonne commande, SmartThings veut progressivement lui présenter la bonne action au bon moment.