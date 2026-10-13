Nothing commence le déploiement de Nothing OS 5.0, une mise à jour majeure basée sur Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche qui renouvelle l’interface de ses smartphones et renforce les fonctions d’intelligence artificielle. Plus de 80 changements sont annoncés, avec un accent mis sur la personnalisation, la fluidité et l’organisation des contenus. Le Nothing Phone (3) est le premier appareil à recevoir la version stable, avant une extension progressive à d’autres modèles Nothing et CMF.

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Cette nouvelle version s’inscrit dans la volonté de la marque de proposer une expérience logicielle distinctive, tout en améliorant les usages quotidiens. Elle reprend plusieurs fonctions introduites lors de la bêta ouverte et ajoute des évolutions concernant l’écran d’accueil, les notifications, le multitâche et les outils d’IA.

Nothing OS 5.0 : une interface plus personnalisable

Nothing OS 5.0 introduit plusieurs changements visuels, à commencer par un écran d’accueil repensé. Les widgets et la barre de recherche adoptent des éléments transparents, tandis qu’un système de couleurs adaptatives s’inspire du fond d’écran pour harmoniser l’apparence générale de l’interface.

L’écran de verrouillage évolue également avec le cadran Micrographics. Celui-ci rassemble la date, l’heure, la météo et les prochains rendez-vous dans une même vue, afin de rendre les informations essentielles accessibles plus rapidement.

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Nothing a par ailleurs retravaillé les icônes, les espacements, la typographie et les animations. Ces ajustements concernent notamment la barre d’état, les paramètres, l’application Appareil photo et la Galerie. L’objectif est de renforcer la cohérence visuelle du système sans bouleverser son identité graphique.

Essential Space : davantage d’intelligence artificielle

Les fonctions d’intelligence artificielle occupent une place importante dans cette mise à jour. Essential Space, l’environnement de Nothing destiné à enregistrer et organiser des contenus, bénéficie de plusieurs améliorations. Certaines seront distribuées séparément via Google Play.

Essential Voice améliore notamment la transcription vocale, avec une reconnaissance annoncée comme plus rapide et plus propre. De son côté, Smart Collections facilite le classement des contenus enregistrés dans Essential Space.

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La nouveauté la plus ambitieuse est Essential Apps Builder, un outil qui permet de décrire une application en langage naturel afin de créer des applications assistées par l’IA directement depuis le smartphone, sans avoir à écrire de code. Son accès reste toutefois progressif : tous les utilisateurs ne pourront pas nécessairement en profiter dès l’installation de Nothing OS 5.0.

Ces fonctions cherchent à faire du smartphone un outil plus adaptable aux besoins individuels. Leur intérêt dépendra néanmoins de leur disponibilité réelle et de la qualité des résultats obtenus dans les usages quotidiens.

Android 17 améliore les notifications et le multitâche

Nothing OS 5.0 s’appuie sur Android 17 et reprend plusieurs de ses évolutions. Les notifications et les paramètres rapides disposent désormais de panneaux séparés, tandis que l’écran des applications récentes bénéficie d’une nouvelle présentation.

La mise à jour introduit également Quick Share multiplateforme et des contrôles de confidentialité renforcés. Ces évolutions visent à faciliter le partage de fichiers et à donner davantage de contrôle aux utilisateurs sur leurs données.

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Nothing annonce aussi des améliorations de la réactivité tactile, de la conservation des applications en arrière-plan et de la gestion des ressources. Ces optimisations devraient notamment profiter au passage d’une application à une autre et aux usages multitâches.

Au-delà des nouveautés visibles, la marque mise donc sur une expérience plus fluide et une meilleure gestion des ressources système. Les gains réels devront toutefois être évalués sur les différents appareils compatibles.

Quels smartphones recevront Nothing OS 5.0 ?

Le déploiement de Nothing OS 5.0 commence avec le Nothing Phone (3), premier modèle à bénéficier de la version stable. La distribution doit ensuite s’étendre progressivement aux autres smartphones compatibles de Nothing et de sa marque CMF.

Selon le calendrier communiqué dans la source, les séries Nothing Phone (4a) et Phone (3a) doivent suivre en novembre 2026. Les autres modèles éligibles recevront la mise à jour ultérieurement, sans calendrier détaillé pour chacun d’entre eux.

Comme souvent avec les déploiements progressifs, la disponibilité peut varier selon les régions et les opérateurs. Les utilisateurs devront donc vérifier régulièrement la présence de la mise à jour dans les paramètres de leur appareil.

Avec Nothing OS 5.0, Nothing cherche à faire évoluer son interface sans renoncer à son identité visuelle. La personnalisation, les outils d’IA et les optimisations d’Android 17 constituent les principaux axes de cette version. Reste à voir si les nouvelles fonctions, notamment Essential Apps Builder, dépasseront le stade de la démonstration pour devenir de véritables atouts au quotidien.