Samsung pourrait être sur le point de prendre une direction inattendue pour ses futurs ordinateurs portables. Un mystérieux appareil identifié sous la référence Samsung XE940XSA vient d’apparaître dans la base de données Geekbench, avec une particularité pour le moins surprenante : il fonctionnerait sous Android 17Android 17 (API 37) est la nouvelle version majeure du système d'exploitation mobile de Google — plus adaptative sur grand écran, plus continue entre appareils, et surtout bien plus « agentique » grâce à Gemini Intelligence. Lire la fiche.

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Jusqu’ici, les Galaxy Book de Samsung reposaient sur des plateformes pensées pour Windows. Cette nouvelle machine ouvre donc une question intéressante : Samsung prépare-t-il son arrivée dans la nouvelle catégorie Googlebook, ou travaille-t-il sur un véritable Galaxy Book sous Android avec sa propre interface One UI ?

Un Snapdragon X Elite dans un PC Android

La fiche Geekbench révèle une configuration particulièrement intéressante. Le Samsung XE940XSA serait équipé du Snapdragon X Elite, dans sa version à 12 cœurs connue sous le nom de code « Hamoa ».

La partie graphique serait assurée par un Adreno X1-85, tandis que la machine disposerait de 16 Go de RAM. Sur Geekbench 7, le mystérieux ordinateur aurait obtenu 2 513 points en monocœur et 15 214 points en multicœur. Des résultats qui le placeraient dans la même catégorie que plusieurs ultraportables haut de gamme.

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Le choix du Snapdragon X Elite est surtout intéressant parce que cette plateforme est déjà utilisée par plusieurs appareils appartenant à la nouvelle génération de machines Android de Google.

Samsung pourrait rejoindre la catégorie Googlebook

Google a officiellement lancé la plateforme Googlebook en septembre. Des fabricants comme Acer, Asus, Dell, HP et Lenovo proposent désormais des machines basées sur Android, avec une intégration poussée avec les smartphones et des fonctionnalités GeminiGemini est la famille de modèles d'IA multimodaux de Google DeepMind, à la fois application grand public et couche d'intelligence intégrée à Search, Android, Gmail et YouTube. Lire la fiche.

Le concept cherche à rapprocher l’expérience d’un ordinateur portable de celle d’un smartphone ou d’une tablette Android. Ces appareils bénéficient également d’un engagement logiciel à long terme, avec jusqu’à dix ans de mises à jour annoncés pour certains modèles.

La configuration du Samsung XE940XSA ressemble justement beaucoup à celle des Googlebooks équipés de puces Snapdragon. C’est ce qui alimente l’hypothèse selon laquelle Samsung pourrait préparer son propre appareil pour cette nouvelle catégorie.

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Un Galaxy Book Android avec One UI ?

Une autre possibilité est toutefois à considérer. Samsung travaillerait depuis quelque temps sur des Galaxy Book fonctionnant sous Android, avec une expérience davantage personnalisée par l’entreprise.

Dans ce scénario, le XE940XSA ne serait pas nécessairement un Googlebook au sens strict. Samsung pourrait utiliser Android comme base et y intégrer certaines fonctions de son écosystème Galaxy et de One UI, afin de créer une expérience cohérente entre smartphones, tablettes et ordinateurs portables.

Ce choix serait particulièrement logique pour Samsung, qui dispose déjà d’un vaste écosystème de smartphones Galaxy. Un ordinateur sous Android pourrait notamment renforcer les interactions entre les différents appareils de la marque.

Une nouvelle bataille autour du PC Android

L’apparition de ce modèle intervient donc à un moment intéressant pour le marché. Google cherche à transformer Android en une plateforme crédible pour les ordinateurs personnels, tandis que les fabricants commencent à expérimenter différents formats et niveaux de personnalisation.

Pour Samsung, l’enjeu serait de ne pas simplement reproduire l’expérience d’un smartphone Android sur un écran plus grand. Un véritable Galaxy Book sous Android devrait proposer une interface adaptée au clavier et au trackpad, une gestion efficace du multitâche et une compatibilité suffisante avec les usages traditionnels d’un ordinateur.

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Le Snapdragon X Elite pourrait en tout cas fournir une base matérielle suffisamment puissante pour ce type de machine.

Un appareil encore très mystérieux

Il faut toutefois rester prudent. Samsung n’a pas annoncé le XE940XSA, et une apparition dans Geekbench ne signifie pas nécessairement qu’un produit commercial sera lancé.

La présence d’Android 17 est néanmoins suffisamment inhabituelle pour rendre cette découverte intéressante. Elle pourrait correspondre à un prototype interne, à un futur Googlebook Samsung ou à un projet distinct qui ne verra finalement jamais le jour.

Pour l’instant, impossible donc de savoir quelle stratégie Samsung retiendra. Mais si le XE940XSA arrive effectivement sur le marché, Samsung pourrait devenir l’un des premiers grands fabricants à proposer un ordinateur portable Android haut de gamme capable de s’intégrer directement à son écosystème Galaxy.