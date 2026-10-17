Honor a dévoilé son calendrier mondial de déploiement de MagicOS 11, sa nouvelle interface basée sur Android 17. La mise à jour stable doit arriver progressivement sur une large sélection de smartphones et de tablettes, avec un objectif de déploiement complet fixé à mars 2027.

Publicité

En parallèle, le programme Open Beta se poursuit et s’étend à de nouveaux appareils jusqu’en novembre 2026. Plusieurs modèles des gammes Magic, Honor numérotée et X sont concernés, mais le constructeur ne communique pas de dates précises pour chaque appareil. Les utilisateurs devront donc patienter pour connaître le moment exact où leur terminal recevra la mise à jour.

MagicOS 11 : une bêta ouverte jusqu’en novembre

Honor prévoit d’étendre la disponibilité de la version bêta de MagicOS 11 entre septembre et novembre 2026. Cette phase doit permettre à davantage d’utilisateurs de découvrir la nouvelle interface avant le déploiement général de la version stable.

Parmi les appareils concernés figurent les Honor Magic 7 et Magic V5, ainsi que les Honor 600, 600 Pro, 200 Pro, 400 et 400 Pro. Plusieurs modèles plus abordables sont également inscrits au programme, dont les Honor X9d, X8d, X7d, X7c et X5c, ainsi que leurs variantes.

Publicité

Les tablettes ne sont pas oubliées : les Honor Magic Pad 4 et Magic Pad 3 figurent également dans le calendrier de la bêta ouverte. La liste comprend ainsi des appareils haut de gamme, des modèles de milieu de gamme et des smartphones plus accessibles.

Cette disponibilité ne signifie toutefois pas que tous les appareils concernés peuvent installer immédiatement la bêta. Le calendrier indique une période d’extension du programme, sans préciser la date exacte d’ouverture pour chaque modèle.

Le déploiement stable doit s’achever en mars 2027

La version stable de MagicOS 11 sera déployée progressivement d’octobre 2026 à mars 2027. Honor prévoit de couvrir un large éventail de produits, des smartphones pliants aux tablettes, en passant par les appareils des séries Magic, numérotée et X.

Les modèles récents et haut de gamme devraient figurer parmi les premiers servis. Le Honor Magic V6 est notamment attendu dès octobre 2026, selon les informations communiquées dans le calendrier. Le Magic V5, les Magic 8 Pro et Lite, ainsi que plusieurs modèles des générations Magic 7 et Magic 6 sont également concernés.

Publicité

La liste comprend aussi des appareils plus anciens, comme les Honor Magic 5 et Magic 5 Pro, ainsi que les Magic V2 et Magic V3. Cette couverture étendue montre que Honor prévoit de proposer MagicOS 11 au-delà de ses seuls smartphones les plus récents.

Cependant, il reste impossible d’établir un calendrier précis pour chaque appareil. Honor annonce une fenêtre globale de déploiement, sans détailler les dates de disponibilité par pays, modèle ou opérateur.

De nombreux smartphones Honor sont concernés

La série numérotée bénéficie elle aussi d’un programme de mise à jour étendu. Les Honor 600 Pro, 600, 600 Lite et plusieurs variantes de cette famille figurent dans la liste, aux côtés des Honor 200, 200 Pro et 200 Smart, ainsi que des Honor 400, 400 Pro et 400 Lite.

La gamme Honor X est également bien représentée. Les X9d, X9c, X8d, X8c, X7d et X7c doivent notamment recevoir MagicOS 11, tout comme plusieurs variantes 5G et les modèles X5c et X5d. Les Honor Turbo, Play9S, Play9T et Play10A complètent la liste des appareils annoncés.

Du côté des tablettes, Honor prévoit de mettre à jour les Magic Pad4 et Magic Pad3, mais aussi les Honor Pad 20, Pad 20 Pro et leurs éditions Paperlike. Le déploiement ne se limite donc pas aux smartphones et couvre une partie importante de l’écosystème du constructeur.

Publicité

Quand votre smartphone recevra-t-il MagicOS 11 ?

Le principal point faible de ce calendrier reste l’absence de dates individuelles. Si les premiers appareils récents devraient commencer à recevoir la version stable en octobre, les autres modèles pourraient suivre en novembre, puis progressivement jusqu’au début de l’année 2027.

Les smartphones de la série X pourraient notamment attendre la fin de 2026, voire le début de 2027, selon les prévisions avancées par la source. Il s’agit toutefois d’une estimation fondée sur les précédents déploiements, et non d’un calendrier confirmé par Honor.

Pour les utilisateurs, la meilleure approche consiste à vérifier régulièrement les mises à jour système disponibles sur leur appareil. La présence d’un modèle dans la liste confirme son éligibilité annoncée à MagicOS 11, mais ne garantit pas une disponibilité immédiate dans toutes les régions.

Avec un déploiement prévu jusqu’en mars 2027, Honor étale la transition vers Android 17 sur plusieurs mois. Le calendrier donne une première visibilité sur les appareils concernés, mais il faudra attendre de nouvelles communications pour connaître les dates exactes de mise à jour.