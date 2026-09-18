Google commence à déployer une nouvelle brique essentielle de son écosystème multi-appareils. Baptisée Continue activity, elle permet à Android 17 de préparer le transfert de tâches, d’applications, de notifications et de fichiers entre plusieurs appareils associés au même utilisateur.

La fonction apparaît progressivement dans Google Play Services, notamment sur certains Pixel 9 et Pixel 11. Son arrivée intervient surtout à quelques jours de l’ouverture des précommandes des Googlebooks, le 21 septembre, donnant davantage de cohérence à la stratégie de Google : faire d’Android un environnement capable de suivre une activité du smartphone vers l’ordinateur avec beaucoup moins de friction.

Continue activity apparaît dans les services multi-appareils d’Android 17

La nouvelle option a été repérée dans le menu Cross-device services de Google Play Services, aux côtés des fonctions existantes permettant notamment de partager une connexion Internet ou de transférer certains appels entre appareils.

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Continue activity se divise pour l’instant en quatre catégories indépendantes : Tâches, Apps, Notifications et Partage fichiers & médias. Google laisse donc l’utilisateur décider précisément quels types de données et d’activités peuvent circuler entre ses appareils. Il est par exemple possible d’autoriser la synchronisation des notifications sans donner simultanément accès aux photos et aux fichiers multimédias.

L’activation fait apparaître une demande d’autorisation relativement étendue. Cross-Device Services peut notamment avoir besoin de diffuser l’écran, de streamer des applications, de gérer des notifications et d’accéder aux photos ou contenus multimédias selon les options sélectionnées.

Cette granularité est importante. Une infrastructure multi-appareils devient rapidement très puissante, mais également sensible puisqu’elle peut accéder à plusieurs catégories de données personnelles. Google semble donc avoir choisi de séparer les autorisations plutôt que de proposer un unique interrupteur donnant accès à l’ensemble.

Le déploiement passe par Google Play Services

Continue activity possède une autre particularité intéressante : son arrivée semble être orchestrée directement par Google Play Services plutôt que par une nouvelle mise à jour complète d’Android. Le menu a notamment été observé après l’installation de la mise à jour système Google Play de septembre sur certains appareils sous Android 17.

Cela signifie que sa disponibilité peut progresser indépendamment des grandes mises à jour du système d’exploitation. Tous les smartphones compatibles ne devraient donc pas recevoir l’option simultanément, même lorsqu’ils utilisent déjà Android 17.

Cette méthode donne à Google davantage de contrôle sur le déploiement et lui permet potentiellement d’étendre plus rapidement ses fonctions multi-appareils à différents constructeurs.

C’est particulièrement important dans l’écosystème Android. Contrairement à Apple, Google ne contrôle pas l’intégralité du parc matériel et doit composer avec Samsung, Xiaomi, OnePlus et de nombreux autres fabricants disposant parfois de leurs propres solutions de continuité.

Google Play Services constitue précisément la couche commune permettant de dépasser une partie de cette fragmentation.

« Tasks » pourrait devenir le cœur de la continuité entre smartphone et Googlebook

Parmi les quatre options, Tâches est probablement la plus importante pour la stratégie à long terme de Google. Elle semble liée à Continue On, une fonction introduite avec Android 17 qui permet de reprendre sur un autre appareil une activité commencée précédemment. Sur une tablette, une application compatible peut par exemple apparaître dans la barre des tâches afin que l’utilisateur puisse reprendre rapidement ce qu’il faisait.

L’arrivée de Continue activity suggère que Google veut étendre cette logique beaucoup plus largement.

Le calendrier renforce cette hypothèse puisque les précommandes des premiers Googlebooks ouvriront le 21 septembre. Ces nouveaux ordinateurs reposent sur la pile technologique Android plutôt que sur ChromeOS, ce qui rapproche beaucoup plus directement les environnements logiciel du smartphone et du PC.

Continue activity pourrait alors devenir l’une des technologies chargées de rendre cette transition perceptible pour l’utilisateur.

Commencer une tâche sur son Pixel, ouvrir son Googlebook et retrouver immédiatement l’application ou le contenu correspondant serait une démonstration particulièrement concrète de l’intérêt d’utiliser Android sur plusieurs catégories d’appareils.

Le Googlebook ne serait ainsi pas seulement un ordinateur capable d’exécuter des applications Android. Il deviendrait une extension du smartphone.

Google construit enfin une réponse plus large à Handoff d’Apple

La comparaison avec Handoff est inévitable. Apple permet depuis plusieurs années de commencer une activité sur un iPhone, un iPad ou un Mac et de la reprendre sur un autre appareil connecté au même compte Apple. Safari, Mail, Notes et de nombreuses applications tierces peuvent utiliser cette infrastructure.

La force de Handoff ne vient d’ailleurs pas nécessairement de sa sophistication technique visible. Son intérêt réside surtout dans son intégration : l’utilisateur n’a généralement pas besoin de réfléchir au mécanisme permettant à l’activité de passer d’un appareil à l’autre.

Android dispose depuis longtemps de nombreuses fonctions de partage entre appareils, mais elles ont souvent été réparties entre différentes applications, constructeurs ou technologies.

Samsung propose par exemple sa propre fonction Continue apps, mais celle-ci reste principalement limitée à Samsung Internet et Samsung Notes entre appareils Galaxy compatibles.

Google cherche désormais à fournir une couche plus générale au niveau d’Android. Ses services multi-appareils ont déjà commencé à apparaître sur certains smartphones Galaxy, ce qui laisse envisager que Continue activity puisse dépasser l’écosystème Pixel. Si cette extension se confirme, un smartphone Samsung pourrait même bénéficier à terme d’une infrastructure de continuité Google plus large que celle proposée directement par Samsung.

Le véritable enjeu sera le soutien des applications tierces

Cependant, la présence du menu dans Android 17 ne garantit pas que Continue activity devienne immédiatement aussi utile que Handoff. Pour la reprise des tâches, les applications devront vraisemblablement prendre en charge Continue On et exposer correctement leur état afin qu’un autre appareil puisse reprendre l’activité.

C’est probablement le principal défi de Google. Les applications maison devraient naturellement constituer les premières démonstrations de la technologie, mais une fonction de continuité devient réellement intéressante lorsque les développeurs tiers l’adoptent à grande échelle. Un utilisateur ne souhaite pas seulement reprendre Gmail, Chrome ou Google Docs sur son ordinateur. Il veut retrouver le même comportement dans ses applications de messagerie, de productivité, de lecture, de streaming ou de création.

Apple bénéficie ici d’un avantage lié à la maturité de son écosystème. Handoff existe depuis suffisamment longtemps pour faire partie des mécanismes connus des développeurs et des utilisateurs.

Google doit maintenant convaincre l’écosystème Android que Continue On mérite la même intégration. La présence des Googlebooks pourrait justement créer l’incitation qui manquait jusque-là. Avec Android présent à la fois sur les smartphones, tablettes et ordinateurs, les développeurs ont davantage de raisons de concevoir leurs applications comme des expériences capables de circuler entre plusieurs formats.

Android 17 commence à devenir le système d’un écosystème, pas seulement du smartphone

Continue activity paraît relativement discret lorsqu’on l’observe simplement comme un nouveau menu dans Google Play Services. Son importance pourrait pourtant dépasser largement ces quatre interrupteurs. Google prépare depuis plusieurs années Android à fonctionner sur davantage de catégories d’appareils. L’arrivée des Googlebooks accélère cette évolution en faisant entrer la plateforme sur un terrain jusqu’ici largement occupé par ChromeOS dans l’écosystème Google.

Dans cette nouvelle configuration, synchroniser quelques données ne suffit plus. Le système doit être capable de préserver le contexte d’un appareil à l’autre.

C’est précisément ce que Continue activity commence à organiser avec les tâches, les applications, les notifications et les fichiers. La réussite dépendra maintenant de trois éléments : l’adoption par les développeurs, l’extension aux smartphones autres que les Pixel et la capacité de Google à rendre ces transferts suffisamment transparents pour que l’utilisateur n’ait presque plus à y penser.

Avec Android 17 et les Googlebooks, Google ne cherche plus seulement à faire fonctionner Android sur davantage d’écrans. Il commence à construire ce qui lui a longtemps manqué face à Apple : la sensation qu’en passant du téléphone à l’ordinateur, on ne change pas réellement d’appareil, on continue simplement ce que l’on était en train de faire.