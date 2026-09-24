Qualcomm veut faire de Linux une plateforme de premier plan pour ses prochains PC ARM. Lors du Snapdragon Summit 2026, le constructeur a confirmé travailler sur une prise en charge officielle de Linux sur les ordinateurs équipés de Snapdragon X2, avec Debian 13 comme environnement de référence et une certification Ubuntu prévue début 2027.

Un premier aperçu destiné aux développeurs est déjà disponible, tandis qu’ASUS prévoit de commercialiser des machines Snapdragon X2 sous Ubuntu en 2027. L’annonce est prometteuse, mais Qualcomm doit encore résoudre plusieurs pièces essentielles du puzzle, notamment l’accélération GPU, le NPU Hexagon, la gestion énergétique et les performances thermiques.

Linux arrive officiellement sur les PC Snapdragon X2

Qualcomm ne se contente plus de rendre théoriquement possible l’installation de Linux sur ses processeurs pour PC. Avec la génération Snapdragon X2, le groupe veut construire une plateforme suffisamment complète pour que les fabricants puissent commercialiser directement des ordinateurs portables sous Linux.

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Le projet s’appuie actuellement sur Debian 13, utilisé comme environnement de référence pour le développement et les tests. Qualcomm prévoit de finaliser les fondations nécessaires à son fonctionnement avant la fin de l’année 2026.

Ubuntu doit suivre rapidement. Une certification est prévue pour le début de 2027, ce qui devrait faciliter l’arrivée de machines Linux directement commercialisées par les constructeurs. ASUS s’est déjà engagé à proposer des ordinateurs portables ARM équipés de Snapdragon X2 et d’Ubuntu au cours de l’année prochaine.

Cette étape est importante. Une distribution Linux qui peut démarrer sur une machine ARM et un ordinateur vendu avec un système officiellement supporté par son constructeur représentent deux situations très différentes. Dans le second cas, les pilotes, les mises à jour du firmware, la gestion de l’énergie et les différents périphériques doivent fonctionner suffisamment bien pour permettre une utilisation quotidienne.

Qualcomm propose déjà un Developer Preview aux développeurs disposant d’une machine Snapdragon X2. Le système reste encore en chantier, mais son état d’avancement est suffisant pour permettre aux développeurs de commencer à tester leurs logiciels et à contribuer à l’écosystème.

GPU Adreno et NPU Hexagon restent parmi les grands chantiers

Toutefois, le travail est loin d’être terminé. Qualcomm précise que la prise en charge de Linux sera déployée progressivement, avec une priorité donnée aux composants permettant d’exécuter de véritables charges de travail avant de s’attaquer aux raffinements nécessaires à une expérience grand public.

L’un des enjeux concerne naturellement le GPU Adreno. Qualcomm s’appuie sur plusieurs projets open source de l’écosystème Mesa, notamment Freedreno, Turnip et Rusticl, pour fournir l’accélération graphique et les capacités de calcul nécessaires sous Linux.

Le NPU Hexagon représente un autre chantier majeur. Qualcomm travaille sur sa prise en charge à travers fastRPC afin de permettre l’inférence d’intelligence artificielle directement sur la puce. Cette partie sera particulièrement importante si l’entreprise veut conserver sous Linux l’un des principaux arguments commerciaux de ses Snapdragon X2 : leur capacité à exécuter localement des modèles et traitements IA avec une consommation maîtrisée.

D’autres éléments beaucoup moins visibles restent également à perfectionner. La gestion de l’énergie, les températures, les différents états de veille et le comportement de la machine sur batterie sont essentiels sur un ordinateur portable. Un système peut être techniquement fonctionnel tout en offrant une expérience médiocre si ces mécanismes ne sont pas correctement optimisés.

Qualcomm utilise pour le moment un noyau adapté à son matériel, mais travaille parallèlement à l’intégration progressive des pilotes nécessaires dans les projets Linux en amont. Cette étape est déterminante pour éviter qu’un PC Snapdragon ne dépende durablement d’un ensemble de modifications propriétaires difficiles à maintenir.

Le précédent Snapdragon X Elite invite à rester prudent

L’annonce prend une dimension particulière lorsqu’elle est comparée au parcours du Snapdragon X Elite. Qualcomm avait déjà commencé à travailler sur l’intégration de ses composants dans le noyau Linux dès 2024, mais l’expérience sur les ordinateurs commerciaux équipés de cette génération est restée nettement moins simple que sur les plateformes x86 établies.

Faire fonctionner Linux correctement sur un ordinateur portable demande en effet bien davantage que la prise en charge du processeur. Wi-Fi, audio, webcam, GPU, accélération vidéo, veille, luminosité, autonomie et gestion thermique doivent fonctionner ensemble, parfois sur des dizaines de modèles présentant chacun leurs propres particularités matérielles.

La stratégie adoptée pour Snapdragon X2 paraît néanmoins plus structurée. Qualcomm communique une feuille de route explicite, fournit un environnement de développement avant l’arrivée des premières machines Linux grand public et travaille avec des constructeurs comme ASUS en amont.

Le Developer Preview permet également de confronter plus tôt la plateforme aux besoins réels des développeurs. Les problèmes peuvent ainsi être identifiés avant que les premiers ordinateurs Ubuntu ne soient commercialisés.

Il faudra malgré tout attendre les machines finales pour mesurer les progrès accomplis. Une démonstration fonctionnelle pendant la phase de développement ne permet pas encore de savoir si un futur portable Snapdragon X2 offrira une expérience Linux aussi transparente qu’un ordinateur Intel ou AMD correctement pris en charge.

ARM sous Linux doit aussi résoudre l’équation logicielle

Le matériel n’est qu’une partie du défi. Snapdragon X2 repose sur une architecture ARM, alors que l’écosystème Linux sur PC reste encore très largement associé à x86. La situation est toutefois différente de celle de Windows. Une grande quantité de logiciels Linux open source peut être recompilée pour ARM, et de nombreuses distributions disposent depuis longtemps de versions adaptées à cette architecture. ARM est déjà omniprésent dans les serveurs, les cartes de développement et de nombreux systèmes embarqués.

Les difficultés apparaissent davantage avec certains logiciels propriétaires, outils professionnels, extensions ou binaires uniquement distribués pour x86. Selon les usages, passer à un ordinateur ARM peut donc rester totalement transparent ou demander davantage d’adaptations.

Le développement constitue justement l’un des marchés où Snapdragon X2 pourrait trouver un public intéressant. Si Qualcomm réussit à proposer de bonnes performances CPU, une autonomie élevée et une accélération GPU et NPU correctement intégrée à Linux, ces machines pourraient devenir attractives pour certains développeurs travaillant avec des environnements conteneurisés, des applications ARM ou des modèles d’intelligence artificielle.

L’arrivée du NPU Hexagon sous Linux sera particulièrement révélatrice. La présence d’un accélérateur IA puissant ne suffit pas : il faut encore que les frameworks, bibliothèques et outils utilisés par les développeurs puissent réellement l’exploiter sans nécessiter une chaîne logicielle trop complexe.

ASUS pourrait ouvrir la voie aux premiers vrais PC Linux Snapdragon

L’engagement d’ASUS donne surtout à l’annonce une dimension beaucoup plus concrète. Jusqu’ici, Linux sur Snapdragon pouvait facilement être considéré comme un projet destiné principalement aux passionnés capables d’adapter eux-mêmes leur machine.

Des ordinateurs vendus directement avec Ubuntu changeraient la situation. L’utilisateur n’aurait plus à acheter un PC Windows ARM avant de remplacer son système et de découvrir ensuite quels composants fonctionnent correctement.

Une certification Ubuntu devrait également apporter un cadre plus prévisible en matière de pilotes et de compatibilité. Si d’autres constructeurs suivent ASUS, Qualcomm pourrait progressivement créer une troisième voie sur le marché des ordinateurs portables Linux, à côté des plateformes Intel et AMD.

L’entreprise dispose pour cela d’un argument particulièrement intéressant : l’efficacité énergétique d’ARM. Les PC Snapdragon ont précisément été développés autour de la recherche d’une meilleure autonomie et d’une consommation plus faible. Associer ces caractéristiques à un système Linux léger pourrait produire des machines séduisantes, à condition que la gestion énergétique soit aussi bien optimisée sous Linux que sur les configurations Windows prévues par les fabricants.

Les premiers modèles réellement destinés aux consommateurs ne sont cependant pas attendus immédiatement. Une adoption plus large devrait plutôt commencer courant 2027, une fois la certification Ubuntu terminée et les principales briques matérielles stabilisées.

Snapdragon X2 pourrait enfin donner à Linux ARM son ordinateur portable de référence

Qualcomm ne part pas d’une page blanche. L’entreprise travaille depuis plusieurs années à améliorer la prise en charge Linux de ses plateformes, tandis que l’écosystème ARM a largement démontré qu’il pouvait s’imposer dans des catégories autrefois dominées par x86.

Snapdragon X2 pourrait néanmoins représenter une étape différente si le constructeur parvient cette fois à réunir simultanément le matériel, les pilotes, une distribution certifiée et des ordinateurs directement commercialisés avec Linux.

Le potentiel est particulièrement intéressant pour les développeurs. Un portable ARM silencieux, endurant et capable d’exploiter correctement son GPU ainsi que son NPU pourrait devenir une plateforme pertinente pour le développement logiciel et certaines charges de travail d’IA locale. Mais ce scénario dépendra moins des performances théoriques du Snapdragon X2 que de la qualité de toute la couche logicielle qui l’entoure.

Qualcomm possède désormais les processeurs ARM capables de rivaliser sur le marché du PC. Avec Snapdragon X2, son prochain défi est plus difficile : prouver que Linux peut exploiter l’ensemble de cette plateforme sans demander à l’utilisateur de devenir lui-même ingénieur en pilotes. Si ASUS et Ubuntu transforment cette promesse en machines réellement abouties en 2027, le PC Linux ARM pourrait enfin sortir du laboratoire.