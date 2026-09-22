Googlebook : le pari de Google pour changer de catégorie

Un Chromebook s’est imposé par son prix, surtout dans les écoles. Un Googlebook démarre à 1 099 euros, et Google le présente comme un portable « premium ». Les précommandes sont ouvertes ; les cinq modèles, signés Acer, ASUS, Dell, HP et Lenovo, arrivent en boutique les 4 et 5 octobre, dont la France le 5.
Ce virage dit beaucoup de la stratégie de Google, de l’état du marché du PC et de ce que ses partenaires attendent. C’est le sujet de cette enquête. Les fiches techniques et les modèles sont détaillés dans notre article du 21 septembre : nous cherchons ici ce que Google joue, qui y gagne ou y risque quelque chose, et ce qui doit être vrai pour que le pari tienne.
Ce que ce dossier est, et n’est pas. Il croise les trois pages officielles de Google, des données de marché publiées par des cabinets d’analyse (IDC, Omdia, StatCounter) et la presse spécialisée. Je n’ai pas eu d’appareil entre les mains : ce qui relève de ma lecture est signalé comme tel, et les avis extérieurs sont attribués. Chaque chiffre renvoie à une source listée en fin d’article.
Le pari : sortir du bas de gamme
Pour mesurer ce que Google quitte, il faut regarder d’où il part. Selon StatCounter, ChromeOS pèse 2,35 % de l’usage des ordinateurs de bureau en septembre 2026, contre 76,15 % pour Windows et 17,01 % pour macOS. C’est un usage web, donc une mesure imparfaite (près de 19 % des visites restent non identifiées), mais l’ordre de grandeur est net. Et ce petit périmètre est très dépendant d’un client : selon Omdia, l’éducation achète 60,1 % de tous les Chromebook.
Or ce modèle de volume et de petits prix est en train de caler. Omdia relève que les livraisons de Chromebook ont reculé de 11 % au premier trimestre 2026, à environ 4,5 millions d’unités, et projette 15,9 millions sur l’année contre 22,11 millions en 2025, soit −28 %. La cause principale est la mémoire : les prix contractuels de la DRAM ont grimpé de 55 à 60 % d’un trimestre à l’autre, ce qui ajoute de 90 à 165 dollars par appareil. Un poste de dépense qui écrase les machines à petit prix.
Les constructeurs n’ont pas attendu la pénurie pour se plaindre. En décembre 2023, un dirigeant de Lenovo, Che Min Tu, disait, d’après The Register, ne pas savoir « qui fait du profit » avec les Chromebook. Notre lecture : le bas de gamme rapporte peu à ceux qui fabriquent, et de moins en moins. Passer à des machines vendues au moins 899 dollars, en aluminium, en alliage de magnésium ou en fibre de carbone, avec 16 Go de mémoire au minimum sur toute la gamme, revient à changer d’économie : moins d’appareils, plus de valeur par appareil.
Pourquoi maintenant : l’IA, Android et un marché en repli
Le calendrier n’a rien d’improvisé. En septembre 2025, Sameer Samat, responsable de l’écosystème Android chez Google, confirmait que ChromeOS serait reconstruit sur la technologie d’Android. La raison qu’il donnait était l’IA : accélérer le déploiement sur ordinateur portable de tout ce que Google développe sur Android. Un an plus tard, Googlebook en est, selon ma lecture, la traduction commerciale : une pile Android, des fondations de bureau issues de ChromeOS, et Gemini placé au centre.
Le lancement tombe surtout dans un marché qui se contracte. IDC prévoit une baisse des livraisons de PC de 11,3 % en 2026, avec un quatrième trimestre en recul de 20 %, et une hausse du prix moyen de 17 %. Le cabinet ne voit pas de soulagement sur la mémoire avant la fin de 2027. Autrement dit, on vendra moins de machines, plus chères. C’est le terrain où un portable à 899 dollars et plus est le moins mal placé : quand les volumes se réduisent, la valeur se défend en montant en gamme.
Ce contexte a aussi un revers. La pénurie de mémoire renchérit chaque configuration, et donc le prix final que le client européen verra affiché. C’est pourquoi, selon nous, le prix français du 5 octobre sera le premier vrai test du pari, bien avant les benchmarks.
Gemini d’abord : ce que le système sert à distribuer
Googlebook n’est pas seulement un système, c’est un canal. Google le dit lui-même : la plateforme est « conçue pour Gemini Intelligence ». Le curseur devient un point d’accès (Magic Pointer, que l’on convoque en agitant la souris), la dictée est réinventée (Rambler) et les fonctions de Gemini que l’on connaît sur Chrome et Android sont disponibles d’emblée, y compris pour faire travailler l’assistant en arrière-plan, capot fermé.
L’offre incluse éclaire l’enjeu. Chaque appareil arrive avec 12 mois de Google AI Pro, 5 To de stockage compris. Au tarif public de 21,99 euros par mois, cela représente environ 264 euros sur l’année. Le portable est aussi une porte d’entrée vers un abonnement Gemini, dont on découvrira à l’échéance des douze mois s’il se renouvelle. Google ne précise pas ce point.
Le pari comporte un risque que les concurrents ont déjà illustré. Selon la tribune du site XDA Developers, Microsoft retire depuis mars 2026 de nombreux points d’entrée « Copilot » de Windows, après deux ans de promotion des « Copilot+ PC ».
J’y voit un avertissement : le geste qui convoque un assistant d’un mouvement de souris ressemblerait à ce que Microsoft abandonne, et les fonctions les plus utiles de Googlebook seraient celles de la continuité avec le téléphone, pas celles de l’IA. Il ajoute que Gemini ne pourrait pas être désactivé, ce que la communication de Google nuance : Magic Pointer n’agit que sur demande et peut être coupé. La contradiction n’est pas tranchée.
Face à Windows et à macOS : où Googlebook peut gagner
À partir de 1 099 euros, Googlebook ne joue plus dans la cour des Chromebook. Il rencontre Windows, qui domine, et surtout Apple : selon IDC, la pression du MacBook Neo compte parmi les facteurs qui pèsent sur les constructeurs de PC, et le test de XDA attribue son succès à l’autonomie et à la qualité de fabrication, l’IA restant accessoire.
Le terrain se joue donc moins sur les fonctions d’IA que sur la solidité de l’appareil et la cohérence de l’ensemble.
|Terrain
|Ce que Googlebook a pour lui
|Ce qui le freine
|Propriétaires d’un téléphone Android
|Continuité native : les réglages, mots de passe, réseaux Wi-Fi et messages migrent à la connexion ; reprise d’une tâche (Continue On), fichiers du téléphone, applications affichées dans une fenêtre (Cast My Apps)
|Tout suppose un téléphone Android : rien, dans la communication de Google, pour qui utilise un iPhone
|Logiciels
|Chrome de bureau, Play Store, Photoshop, Lightroom et CapCut annoncés en natif, terminal Linux isolé
|Les logiciels professionnels et les jeux Windows n’ont pas d’équivalent ; Google répond par un an de GeForce NOW, donc par le streaming
|Sécurité et durée
|Architecture ChromeOS, puce Titan, mises à jour « jusqu’à 10 ans »
|« Jusqu’à » : le point de départ et le périmètre ne sont pas précisés
|Entreprises et écoles
|La page de précommandes est signée du responsable des portables, des tablettes et d’Android Enterprise
|Les trois pages ne parlent ni de gestion de flotte ni d’éducation
Cette grille dessine la cible réelle : l’utilisateur d’un téléphone Android, qui veut un portable dans la continuité, et qui accepte de payer pour cela. C’est une cible large, l’écosystème Android étant immense, mais aussi celle qui se laisse le mieux séduire par un simple portable Windows et un téléphone qui s’y connecte déjà. Googlebook doit donc prouver que l’intégration est meilleure, pas seulement qu’elle existe.
Les partenaires : cinq constructeurs, deux puces, aucun modèle Google
Autre choix structurant : Google ne vend aucun Googlebook sous sa marque. Les cinq modèles sont ceux d’Acer, d’ASUS, de Dell, de HP et de Lenovo, des fabricants qui vendent aussi des PC Windows. Ils ne s’engagent donc pas exclusivement : chacun peut ajuster sa mise selon les ventes. Pour Google, c’est la garantie d’une couverture large de formats (un convertible chez Acer, un modèle de 15 pouces chez Lenovo) sans porter seul le risque industriel.
La contrepartie est une plateforme qui démarre sur deux architectures : Intel Core Ultra Series 3 (chez Acer, ASUS et Lenovo, selon la presse) et Snapdragon X Elite (chez Dell et HP). Les applications, Android comme Chrome, devront tourner aussi bien des deux côtés : personne ne peut encore le dire. Et un troisième fournisseur, MediaTek, est cité par Google comme partenaire sans aucun appareil au lancement. Notre dossier du 18 septembre rappelait, d’après Chrome Unboxed, que MediaTek viserait les configurations plus accessibles. Si de tels modèles arrivent, ils testeront la promesse premium de la marque.
Enfin, un mot des fuites que nous suivions dans notre dossier « tout ce que l’on sait ». Elles avaient vu juste sur l’essentiel (cinq partenaires, Intel et Snapdragon, écrans OLED, la Glowbar, la date des précommandes). Elles ont manqué certains détails : la tablette détachable de Lenovo n’existe pas dans la gamme, un modèle HP est apparu, et le nom du système est bien « Googlebook OS » et non « Aluminium OS ». Un constat utile : les fuites décrivaient un produit, mais pas la stratégie.
Ce qui doit se vérifier pour que le pari tienne
Le pari de Google repose sur des conditions que le lancement ne permet pas encore de juger. En voici six, avec ce qui permettra de les trancher :
|Condition
|Pourquoi elle est décisive
|Premier test
|Des applications Android confortables sur grand écran
|Sans elles, Googlebook n’est qu’un Chromebook plus cher
|Premiers tests, à partir du 4-5 octobre
|Une autonomie et un silence à la hauteur
|Google annonce « jusqu’à 14 heures » en vidéo et un fonctionnement sans ventilateur bruyant
|Premiers tests indépendants
|Une IA réellement utile
|Elle justifie à la fois le prix et l’abonnement Google AI Pro
|Quelques semaines d’usage
|Une cohabitation claire avec ChromeOS
|Aucun calendrier de migration ni liste de Chromebook éligibles n’est publié
|Précisions de Google
|Une durée de support crédible
|« Jusqu’à 10 ans » est l’argument qui distingue Googlebook de Windows et de macOS
|Plusieurs années
|Un prix français qui tienne
|La pénurie de mémoire pousse les prix à la hausse
|Affichage au Google Store, le 5 octobre
Ce que cela change pour vous
Si vous utilisez un téléphone Android et cherchez un portable haut de gamme, Googlebook est la première proposition pensée pour vous, mais il n’y a aucune urgence à précommander : les livraisons n’ont lieu que les 4 et 5 octobre, et les premiers tests arriveront avec elles. Si vous utilisez un iPhone, rien dans l’annonce ne parle de vous. Si vous équipez une entreprise ou une école, attendez de savoir comment ces machines se gèrent et cohabitent avec les Chromebook existants. Si vous possédez un Chromebook, Google a confirmé, comme nous le relations, que ChromeOS continue d’être pris en charge ; ce qu’il adviendra de votre modèle reste à préciser.
Pour le reste, le vrai signal viendra de trois choses : les premières mesures d’autonomie et la réaction des constructeurs si les ventes déçoivent. J’actualiserais cette enquête à chacune de ces étapes.
Dossier arrêté au 21 septembre 2026, jour de l’ouverture des précommandes. Nous le mettrons à jour aux livraisons des 4 et 5 octobre, puis aux premiers tests indépendants.