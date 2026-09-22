Googlebook : le pari de Google pour changer de catégorie

Un Chromebook s’est imposé par son prix, surtout dans les écoles. Un Googlebook démarre à 1 099 euros, et Google le présente comme un portable « premium ». Les précommandes sont ouvertes ; les cinq modèles, signés Acer, ASUS, Dell, HP et Lenovo, arrivent en boutique les 4 et 5 octobre, dont la France le 5.

Ce virage dit beaucoup de la stratégie de Google, de l’état du marché du PC et de ce que ses partenaires attendent. C’est le sujet de cette enquête. Les fiches techniques et les modèles sont détaillés dans notre article du 21 septembre : nous cherchons ici ce que Google joue, qui y gagne ou y risque quelque chose, et ce qui doit être vrai pour que le pari tienne.

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Ce que ce dossier est, et n’est pas. Il croise les trois pages officielles de Google, des données de marché publiées par des cabinets d’analyse (IDC, Omdia, StatCounter) et la presse spécialisée. Je n’ai pas eu d’appareil entre les mains : ce qui relève de ma lecture est signalé comme tel, et les avis extérieurs sont attribués. Chaque chiffre renvoie à une source listée en fin d’article.