Une réorganisation globale qui entraîne 268 suppressions de postes au sein des studios Xbox.

Halo Studios, anciennement 343 Industries, cède sa place après deux décennies de pilotage de la franchise.

Activision prend officiellement les commandes du développement du prochain épisode principal de Halo.

C’est un changement majeur dans l’histoire de Halo. Dans le cadre de sa nouvelle restructuration, Xbox confie à Activision le développement du prochain épisode principal de la franchise, tandis que Halo Studios subit une nouvelle réduction de ses effectifs.

Matt Booty, directeur du contenu de Xbox, a annoncé que Activision allait constituer une « nouvelle équipe dédiée » spécifiquement chargée du prochain Halo. Celle-ci fonctionnera séparément des équipes travaillant actuellement sur Call of Duty.

Cette décision signifie que Halo Studios, anciennement 343 Industries, ne dirigera plus le développement du prochain épisode majeur, après près de deux décennies passées à travailler sur la franchise. Une équipe réduite restera néanmoins en place pour assurer le suivi des jeux existants et de la communauté Halo.

Cette réorganisation s’accompagne de 268 suppressions de postes touchant Halo Studios, d’autres studios Xbox ainsi que certaines fonctions centrales du groupe.

Halo n’est pas la seule franchise concernée par la nouvelle organisation. Rare et World’s Edge doivent également passer sous la responsabilité élargie d’Activision, tandis que Bethesda récupère la supervision d’Obsidian. De leur côté, Playground Games et Turn 10 Studios doivent être rapprochés autour de Forza et Fable.

Cette annonce confirme ainsi un profond changement de stratégie chez Xbox : Microsoft cherche à regrouper davantage ses studios et ses principales franchises autour de structures plus importantes, après plusieurs vagues de restructuration.

Pour Halo, le changement est particulièrement symbolique. Le prochain épisode principal ouvrira une nouvelle période pour la licence, cette fois sous la direction d’une équipe créée au sein d’Activision.