Deux accords distincts visant à racheter le studio ont échoué au cours de l'été.

Xbox a engagé une procédure de consultation concernant une possible fermeture du studio Ninja Theory.

L’avenir de Ninja Theory, le studio derrière la série Hellblade, est sérieusement menacé. Xbox annonce avoir engagé une procédure de consultation concernant une possible fermeture du studio, après l’échec de deux tentatives de cession.

Matt Booty, directeur du contenu de Xbox, indique que deux accords distincts visant à vendre Ninja Theory ont échoué au cours de l’été. Microsoft va désormais consulter les salariés sur un projet de fermeture, tout en affirmant continuer à étudier d’autres solutions.

La disparition du studio n’est donc pas encore officiellement décidée. Une vente ou une reprise permettant à Ninja Theory de poursuivre ses activités indépendamment de Xbox reste théoriquement possible.

La situation soulève également des questions autour de Senua, le prochain jeu de l’univers Hellblade annoncé pour 2027. Xbox indique pour le moment que le projet reste prévu pour l’année prochaine malgré l’incertitude entourant l’avenir du studio.

Ninja Theory faisait partie des studios dont Microsoft souhaitait se séparer dans le cadre de la restructuration « XBOX Reset ». Double Fine et Compulsion Games ont de leur côté retrouvé leur indépendance, tandis que les discussions concernant Ninja Theory n’ont pas abouti.

Xbox mène parallèlement des consultations concernant l’avenir d’Arkane et de son projet Marvel’s Blade.

Microsoft devrait apporter davantage de précisions sur sa nouvelle organisation lors d’une réunion interne prévue le 6 octobre 2026. D’ici là, Ninja Theory reste sous le contrôle de Xbox et sa fermeture demeure au stade de projet.