Playground Games et Turn 10 : et si cette fusion sauvait l'avenir de Forza et Fable ?

Microsoft poursuit la profonde réorganisation de ses studios Xbox. Playground Games et Turn 10 Studios vont être réunis au sein d’une même équipe, qui travaillera désormais sur les franchises Forza et Fable.

La décision a été annoncée par Matt Booty, directeur du contenu de Xbox, dans le cadre de la restructuration plus large des activités gaming de Microsoft.

Les deux studios entretiennent déjà des liens étroits autour de Forza. Turn 10 Studios est historiquement responsable de la série Forza Motorsport, tandis que Playground Games développe Forza Horizon. Ce dernier travaille également sur le reboot de Fable.

Le rapprochement doit permettre à Microsoft de regrouper les équipes et les ressources consacrées à ces franchises au sein d’une structure commune. Il intervient alors que les effectifs de Xbox ont été réduits par plusieurs vagues de licenciements et que Microsoft cherche à simplifier l’organisation de ses nombreux studios.

Cette fusion s’inscrit dans une restructuration beaucoup plus vaste. Xbox a également décidé de confier le prochain Halo à une nouvelle équipe créée chez Activision, tandis qu’Obsidian passe sous la supervision de Bethesda.

Pour Playground Games et Turn 10, le changement est particulièrement important : les deux studios historiquement associés aux deux branches de Forza vont désormais travailler sous la même bannière, avec Forza et Fable comme principales franchises.