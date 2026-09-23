Une suite spirituelle et historique logique, seize ans après le succès culte de Fallout: New Vegas.

Le studio développe officiellement un tout nouveau jeu Fallout en collaboration avec Bethesda Game Studios.

Obsidian Entertainment est rattaché à la supervision de Bethesda dans le cadre de la restructuration de Xbox.

La restructuration de Xbox se poursuit. Microsoft annonce que Obsidian Entertainment passe désormais sous la responsabilité de Bethesda, tout en conservant ses projets actuels et son identité propre.

Matt Booty, directeur du contenu de Xbox, explique que cette nouvelle organisation doit permettre au groupe de fonctionner avec moins d’unités opérationnelles et de rapprocher les studios travaillant déjà sur des projets communs.

Et l’un de ces projets est particulièrement important : Obsidian travaille officiellement sur un nouveau jeu Fallout en collaboration avec Bethesda Game Studios.

Le studio continuera parallèlement à travailler sur ses autres projets, notamment Grounded. Microsoft précise ainsi qu’Obsidian n’est ni fermé ni directement absorbé par Bethesda Game Studios : il passe simplement sous le périmètre élargi de Bethesda dans la nouvelle organisation de Xbox.

Ce rapprochement a une certaine logique historique. Avant son rachat par Microsoft, Obsidian avait développé Fallout: New Vegas, sorti en 2010 et devenu l’un des épisodes les plus appréciés de la franchise.

Cette décision s’inscrit dans la vaste restructuration annoncée par Xbox le 22 septembre. Microsoft rapproche également Playground Games et Turn 10 Studios autour de Forza et Fable, tandis qu’Activision récupère notamment la responsabilité de plusieurs studios et doit constituer une nouvelle équipe chargée du prochain Halo.

Pour Obsidian, l’essentiel ne change donc pas immédiatement : le studio poursuit ses productions. Mais son rattachement à Bethesda et la confirmation de sa participation à un nouveau Fallout constituent un rapprochement particulièrement symbolique, seize ans après Fallout: New Vegas.