Google s’apprête à envoyer ses accélérateurs d’intelligence artificielle là où aucun de ses data centers ne peut encore fonctionner : dans l’espace. Le 1er octobre 2026, un satellite équipé de Tensor Processing Units (TPU) doit décoller à bord d’une fusée Falcon 9 de SpaceX afin de vérifier si les puces du groupe peuvent résister aux contraintes d’une utilisation en orbite terrestre basse.

Publicité

Cette mission constitue la première étape concrète de Project Suncatcher, un programme expérimental qui étudie la possibilité d’installer un jour d’importantes capacités de calcul IA sur des constellations de satellites. Avant d’imaginer des data centers orbitaux, Google doit toutefois résoudre un problème beaucoup plus immédiat : empêcher ses puces de surchauffer après seulement quelques minutes de fonctionnement.

Google va tester ses TPU directement dans l’espace

Le premier satellite de Project Suncatcher doit permettre à Google de confronter ses processeurs à un environnement impossible à reproduire complètement dans un laboratoire terrestre.

L’entreprise veut notamment observer leur comportement face aux accélérations du lancement, aux radiations et aux variations thermiques rencontrées dans l’espace.

Publicité

Google a déjà soumis ses TPU à différents tests au sol. Les puces auraient supporté des niveaux élevés d’accélération et de radiation pendant ces expérimentations, mais l’entreprise reconnaît qu’une validation en conditions réelles reste indispensable.

L’objectif de la mission du 1er octobre n’est donc pas de commencer à exécuter massivement des modèles Gemini depuis l’espace. Il s’agit avant tout d’une mission de validation matérielle, destinée à déterminer quels composants fonctionnent correctement, lesquels rencontrent des défaillances et quelles modifications devront être apportées aux futures générations.

Travis Beals, directeur principal de la gestion des produits pour Project Suncatcher, présente d’ailleurs cette première étape comme un travail d’ingénierie progressif. Google ne considère pas encore le calcul IA orbital comme une infrastructure prête à être déployée à grande échelle.

Le programme doit néanmoins rapidement prendre de l’ampleur. Après ce premier satellite expérimental, Google prévoit d’en placer deux autres en orbite en 2027, afin de poursuivre les essais et de se rapprocher progressivement d’une architecture impliquant plusieurs machines.

Pourquoi Google envisage des data centers IA en orbite ?

L’idée paraît spectaculaire, mais elle répond à un problème très terrestre. Les besoins en calcul de l’intelligence artificielle augmentent rapidement et les infrastructures nécessaires pour entraîner et exploiter les grands modèles consomment d’importantes quantités d’électricité tout en nécessitant des systèmes de refroidissement conséquents.

L’espace offre en théorie une ressource particulièrement intéressante : l’énergie solaire. En plaçant les équipements sur une orbite adaptée, des satellites peuvent exploiter des panneaux photovoltaïques sans les mêmes contraintes météorologiques ou atmosphériques qu’une installation terrestre.

Publicité

Project Suncatcher cherche donc à déterminer si cette disponibilité énergétique peut un jour compenser la complexité considérable d’un data center situé à plusieurs centaines de kilomètres de la surface terrestre.

Google n’est d’ailleurs pas le seul à s’intéresser à cette possibilité. Elon Musk, Jeff Bezos ou encore l’ancien CEO de Google Eric Schmidt ont déjà évoqué différentes formes d’infrastructures de calcul installées dans l’espace. L’explosion des besoins liés à l’IA donne aujourd’hui davantage de poids à une idée qui aurait encore semblé largement spéculative il y a quelques années.

Mais disposer d’énergie solaire ne résout qu’une partie de l’équation. Un data center ne se résume pas à des processeurs et des panneaux photovoltaïques : il faut refroidir les puces, déplacer d’immenses volumes de données, assurer les communications entre machines, gérer les pannes et maintenir une infrastructure extrêmement complexe.

C’est précisément pour cette raison que Google commence avec une expérience relativement modeste plutôt qu’avec une véritable grappe de calcul.

Le refroidissement est déjà le principal obstacle

Le premier défi technique de Project Suncatcher apparaît très clairement dans cette mission : les TPU ne peuvent actuellement fonctionner qu’environ 15 minutes avant de devoir être arrêtés pour refroidir, selon les informations communiquées autour du projet.

Sur Terre, les data centers utilisent différentes architectures pour extraire la chaleur générée par leurs processeurs. Dans l’espace, la situation est radicalement différente. L’absence d’atmosphère empêche de compter sur les mécanismes de refroidissement par convection utilisés dans de nombreuses installations terrestres.

Publicité

Google va donc expérimenter un système combinant des caloducs et des radiateurs afin de transporter la chaleur loin des processeurs puis de l’évacuer par rayonnement. Cette contrainte montre pourquoi installer des puces dans l’espace est très différent d’y construire un véritable data center. Les accélérateurs IA modernes peuvent consommer beaucoup d’énergie lorsqu’ils fonctionnent à pleine charge, et presque toute cette énergie finit par devenir de la chaleur qu’il faut éliminer.

Une autonomie thermique de quinze minutes reste évidemment incompatible avec une infrastructure destinée à effectuer des calculs en continu. Les premiers tests devront donc permettre à Google de comprendre comment dimensionner ses futurs systèmes thermiques et jusqu’à quelle densité de calcul il est réaliste d’aller.

Le refroidissement pourrait finalement devenir une contrainte aussi importante que la production d’électricité. Dans un data center terrestre, ajouter davantage de serveurs signifie déjà augmenter les besoins thermiques ; en orbite, chaque watt supplémentaire doit être pris en compte dans une architecture où la dissipation de chaleur est beaucoup plus difficile.

Des constellations de satellites plutôt qu’un data center spatial traditionnel

La vision à long terme de Project Suncatcher ne consiste pas nécessairement à reproduire en orbite un immense bâtiment rempli de serveurs. Google étudie plutôt une architecture reposant sur une constellation de satellites équipés de processeurs, capables à terme de fonctionner ensemble.

Cette approche pose immédiatement la question des communications. Les charges de travail modernes d’intelligence artificielle nécessitent souvent des échanges extrêmement rapides entre accélérateurs, en particulier pendant l’entraînement de grands modèles. Une architecture orbitale devra donc proposer des interconnexions suffisamment performantes pour que la distribution des puces sur plusieurs satellites ne devienne pas un goulet d’étranglement.

Il faut également acheminer les données vers et depuis la Terre. Certaines tâches pourraient être exécutées entièrement en orbite avant de transmettre uniquement leurs résultats, mais d’autres nécessiteraient des échanges beaucoup plus importants.

Publicité

À cela s’ajoute une contrainte difficile à ignorer : la maintenance. Dans un data center classique, un serveur défaillant peut être remplacé. Un composant situé en orbite ne bénéficie évidemment pas de la même facilité d’intervention.

La fiabilité des puces, leur protection contre les radiations et la capacité du système à continuer de fonctionner malgré certaines défaillances deviennent donc des paramètres structurants. Project Suncatcher doit démontrer que les avantages énergétiques potentiels ne sont pas annulés par le coût et la complexité nécessaires pour envoyer, exploiter et renouveler le matériel.

Project Suncatcher reste une expérience, mais Google passe au matériel réel

La mission du 1er octobre marque surtout le passage d’une réflexion théorique à une expérimentation physique. Google ne se contente plus de simuler la résistance de ses TPU ou d’étudier sur le papier la consommation d’une infrastructure orbitale : l’entreprise va placer son propre matériel dans les conditions auxquelles un éventuel data center spatial serait confronté.

Cette distinction est importante. Les prochaines années devront déterminer non seulement si les puces survivent au lancement, mais si elles peuvent fonctionner suffisamment longtemps, être refroidies efficacement et communiquer à des débits compatibles avec les exigences de l’IA moderne.

Les deux satellites prévus pour 2027 permettront ensuite d’explorer une étape supplémentaire. Chaque mission pourra alimenter la suivante en données sur les défaillances, les performances thermiques et le comportement réel des composants.

Il reste donc un immense écart entre le satellite expérimental qui décollera en octobre et une constellation capable d’exécuter à grande échelle des charges de travail IA. Project Suncatcher ne démontre pas encore que les data centers spatiaux seront économiquement ou techniquement préférables aux infrastructures terrestres.

Mais le fait que Google soit désormais prêt à lancer ses TPU en orbite montre que l’idée est suffisamment sérieuse pour justifier des essais physiques. Avec l’augmentation rapide des besoins énergétiques et informatiques de l’IA, les géants technologiques commencent à examiner des solutions qui auraient autrefois relevé de la science-fiction.

La question n’est donc plus seulement de savoir jusqu’où Google peut augmenter la puissance de ses TPU, mais jusqu’où il est prêt à aller pour les alimenter. Avec Project Suncatcher, la prochaine frontière des data centers pourrait littéralement se trouver au-dessus de nos têtes.