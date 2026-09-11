Une volonté affirmée de l'Europe de réduire sa dépendance face aux acteurs américains.

Des objectifs fixés par Emmanuel Macron pour l'amarrage de Nyx et l'alunissage d'Argonaut.

Le premier Sommet international de l'espace au Grand Palais à Paris s'achève avec 20 milliards d'euros d'investissements.

Le premier Sommet international de l’espace, organisé au Grand Palais à Paris, s’est achevé avec environ 20 milliards d’euros d’investissements annoncés et 51 accords signés, sur fond de volonté européenne de réduire sa dépendance aux acteurs américains.

Parmi les annonces les plus concrètes figure un contrat de 760 millions d’euros attribué par l’Agence spatiale européenne à The Exploration Company pour sa capsule de fret Nyx. Il comprend 310 millions d’euros pour une mission de démonstration et jusqu’à 450 millions supplémentaires pour deux missions optionnelles.

Emmanuel Macron a fixé plusieurs objectifs pour l’Europe : voir Nyx s’amarrer à la Station spatiale internationale dans deux ans, faire atterrir l’alunisseur européen Argonaut sur la Lune dans cinq ans, puis lancer une capsule habitée européenne depuis Kourou dans dix ans.

Ursula von der Leyen a de son côté insisté sur la dimension stratégique du spatial, devenu essentiel aussi bien pour les télécommunications que pour l’observation et la sécurité.

Le sommet n’a toutefois pas débouché sur un nouveau traité ou un accord contraignant concernant la gouvernance des orbites. Il marque surtout une accélération des investissements et des contrats destinés à donner à l’Europe davantage d’autonomie dans l’accès à l’espace.