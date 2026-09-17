Quinze ans après avoir abandonné Xserve, Apple pourrait revenir sur le marché des serveurs avec une proposition directement façonnée par l’explosion de l’intelligence artificielle. Selon The Information, l’entreprise étudierait une machine équipée de plusieurs puces M8 Ultra, avec une commercialisation qui ne serait toutefois pas envisagée avant 2029.

Le projet pourrait surtout rapprocher deux entreprises dont les relations ont longtemps été compliquées : Apple envisagerait d’utiliser NVLink Fusion de Nvidia pour interconnecter ses processeurs. Une combinaison qui permettrait aux puces Apple Silicon de quitter définitivement le cadre du Mac pour s’attaquer aux infrastructures de calcul à grande échelle.

Apple pourrait ressusciter l’idée de Xserve

Apple n’est pas totalement étrangère au marché des serveurs. L’entreprise commercialisait autrefois Xserve, une gamme de machines en rack principalement destinée aux entreprises, aux établissements d’enseignement et aux infrastructures utilisant macOS Server.

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Cette aventure s’est terminée en 2011. Depuis, Apple a largement abandonné le matériel serveur professionnel aux constructeurs spécialisés pour concentrer ses efforts sur les Mac et ses appareils grand public.

L’arrivée d’Apple Silicon change cependant une partie de l’équation. Les processeurs M ont progressivement démontré qu’une architecture ARM pouvait combiner d’importantes performances CPU et GPU avec une consommation énergétique relativement contenue. Cette efficacité devient particulièrement intéressante dans les centres de données, où l’électricité nécessaire au calcul et au refroidissement représente une contrainte considérable.

L’intelligence artificielle accentue encore cette pression. L’entraînement des modèles et surtout leur exécution à grande échelle nécessitent toujours davantage de capacité de calcul, poussant les acteurs du secteur à rechercher des alternatives ou des compléments aux accélérateurs traditionnels.

C’est dans ce contexte qu’Apple verrait une nouvelle opportunité pour ses processeurs.

Les Mac mini et Mac Studio auraient déjà séduit les développeurs IA

Selon les informations rapportées, l’intérêt d’Apple pour les serveurs ne viendrait pas uniquement d’une analyse théorique du marché. Les Mac mini et Mac Studio équipés d’Apple Silicon seraient devenus populaires auprès de certains développeurs travaillant sur l’intelligence artificielle, au point de contribuer à des tensions sur leur disponibilité.

Ces machines possèdent plusieurs caractéristiques intéressantes pour les modèles d’IA. Leur mémoire unifiée permet notamment au CPU et au GPU d’accéder à un même espace mémoire, tandis que les configurations les plus puissantes disposent de capacités importantes sans nécessiter une station de travail traditionnelle particulièrement volumineuse.

Ce succès auprès des développeurs aurait donné à Apple un aperçu de la potentielle demande pour une architecture spécialement pensée pour fonctionner en centre de données.

Un véritable serveur permettrait d’aller beaucoup plus loin qu’un assemblage de Mac Studio. Apple pourrait optimiser l’alimentation, le refroidissement, les interconnexions et la densité de calcul pour une utilisation continue dans des racks. L’entreprise passerait alors d’une situation où ses Mac sont détournés pour certains usages serveur à une plateforme explicitement conçue pour eux.

Jusqu’à quatre M8 Ultra dans une seule machine

Le projet serait encore éloigné de sa commercialisation. The Information évoque une arrivée potentielle autour de 2029, ce qui implique que les caractéristiques actuellement envisagées peuvent encore largement évoluer.

Apple étudierait plusieurs configurations équipées de deux ou quatre puces M8 Ultra. La génération M8 reste elle-même distante. Apple vient seulement de présenter ses premières puces M6 en août 2026, et il est donc beaucoup trop tôt pour connaître les caractéristiques précises des futures M8 Ultra.

Le choix d’une puce Ultra est néanmoins cohérent avec le positionnement supposé du serveur. Dans la gamme Apple Silicon, cette catégorie correspond aux configurations destinées aux charges les plus exigeantes, avec davantage de ressources CPU, GPU et mémoire que les déclinaisons plus conventionnelles.

Cependant, installer plusieurs M8 Ultra dans un même système poserait une difficulté importante : il ne suffit pas d’ajouter des processeurs pour que les applications puissent automatiquement exploiter leurs ressources comme celles d’une seule puce.

C’est précisément sur ce point que Nvidia pourrait entrer dans l’équation.

Nvidia NVLink Fusion pourrait connecter les puces Apple

Apple envisagerait d’intégrer NVLink Fusion, une technologie de Nvidia destinée à faciliter l’interconnexion de plusieurs composants au sein d’infrastructures de calcul avancées. L’objectif serait de permettre aux différentes puces de communiquer à très haute vitesse afin de mieux répartir les charges de travail et les données.

Pour les systèmes d’intelligence artificielle, cette interconnexion est cruciale. Les modèles les plus importants dépassent rapidement les capacités d’un seul processeur ou accélérateur, ce qui oblige à distribuer le calcul sur plusieurs composants. La vitesse avec laquelle ceux-ci peuvent échanger des données devient alors presque aussi importante que leurs performances individuelles.

Une collaboration autour de NVLink Fusion permettrait potentiellement à Apple de conserver ses propres processeurs tout en s’appuyant sur une technologie d’interconnexion déjà pensée pour les infrastructures IA. Cela constituerait également un rapprochement assez remarquable entre Apple et Nvidia.

Les relations entre les deux entreprises ont longtemps été distantes, notamment après l’abandon des GPU Nvidia dans les Mac. Mais le contexte de l’intelligence artificielle pousse aujourd’hui des acteurs historiquement concurrents ou indépendants à multiplier les partenariats technologiques.

Selon les informations disponibles, Apple s’est déjà tournée récemment vers des puces Nvidia pour renforcer l’infrastructure serveur utilisée par sa nouvelle génération de Siri. Une éventuelle adoption de NVLink Fusion prolongerait donc un rapprochement déjà amorcé, sans signifier pour autant qu’un accord définitif ait été conclu pour le projet de serveur.

L’efficacité énergétique pourrait devenir l’arme d’Apple dans les datacenters

Apple ne chercherait probablement pas à affronter Nvidia uniquement sur la puissance brute. L’un des principaux arguments de l’architecture Apple Silicon depuis son arrivée sur Mac repose sur son rapport entre performances et consommation. Cette caractéristique prend une dimension différente dans un ordinateur portable, où elle améliore l’autonomie, et dans un centre de données, où elle peut réduire les coûts d’électricité et de refroidissement.

À l’échelle de milliers de machines fonctionnant en permanence, quelques dizaines ou centaines de watts économisés par système peuvent représenter des différences importantes. L’intégration poussée entre processeur, GPU, accélérateurs spécialisés et mémoire pourrait également permettre à Apple de concevoir des serveurs particulièrement adaptés à certaines charges d’inférence.

Cela ne signifie pas pour autant que des M8 Ultra pourraient simplement remplacer les accélérateurs Nvidia utilisés pour entraîner les plus grands modèles. Les besoins des datacenters IA sont très différents de ceux d’un Mac, notamment en matière de mémoire, de réseau, de disponibilité logicielle et de montée en charge.

Le logiciel constituera d’ailleurs un défi aussi important que le silicium. Nvidia ne domine pas uniquement grâce à ses GPU : son écosystème logiciel et les outils développés autour de ses plateformes jouent un rôle majeur dans son implantation auprès des chercheurs et des entreprises.

Pour Apple, réussir dans les serveurs nécessiterait donc bien davantage qu’une puce puissante et efficace.

Un projet qui en dit long sur les ambitions IA d’Apple

Une éventuelle commercialisation en 2029 laisse suffisamment de temps pour que le projet change de forme, soit retardé ou même abandonné. Ni Apple ni Nvidia n’ont confirmé les détails rapportés, et les configurations autour des M8 Ultra doivent donc être considérées comme des plans actuellement à l’étude.

Mais le simple fait qu’Apple envisage de revenir sur ce marché est révélateur.

L’intelligence artificielle transforme progressivement les priorités de l’industrie des semi-conducteurs. Pendant des années, Apple a développé ses processeurs principalement pour contrôler l’expérience de ses propres appareils. Les besoins en IA pourraient désormais pousser l’entreprise à étendre cette intégration verticale jusqu’aux machines installées dans les centres de données.

Le rapprochement potentiel avec Nvidia serait tout aussi significatif. Apple pourrait conserver la maîtrise de ses processeurs et de son architecture tout en utilisant certaines technologies de Nvidia pour résoudre l’un des problèmes les plus complexes du calcul distribué : faire communiquer efficacement de nombreuses puces.

Ce futur serveur ne serait donc pas nécessairement un simple successeur spirituel du Xserve. Il pourrait représenter quelque chose de beaucoup plus stratégique : l’arrivée d’Apple Silicon dans le datacenter comme une plateforme à part entière.

Si le projet aboutit, Apple bouclerait alors une trajectoire commencée avec l’iPhone, étendue au Mac puis aux infrastructures d’IA. Après avoir conçu les puces de ses appareils pour réduire sa dépendance envers ses fournisseurs, l’entreprise pourrait désormais utiliser cette même expertise pour construire les machines qui feront fonctionner leurs intelligences artificielles.