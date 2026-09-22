Motorola Signature 27 : capteur Sony 200 mégapixels, zoom 100x et audio Bang & Olufsen

Motorola s’apprête à dévoiler le Signature 27, son nouveau smartphone haut de gamme, lors du Snapdragon Summit ce 22 septembre. Quelques heures avant sa présentation officielle, la marque montre pour la première fois son imposant bloc photo arrière et confirme plusieurs éléments importants : capteur Sony LYTIA de 200 mégapixels, zoom jusqu’à 100x, Dolby Vision et nouveau partenariat audio mondial avec Bang & Olufsen.

Le Signature 27 succédera au premier Motorola Signature lancé en début d’année et pourrait surtout marquer une nouvelle offensive de la marque sur le segment premium, notamment aux États-Unis et en Europe. Cette fois, Motorola semble vouloir construire son identité autour de trois piliers très visibles : photographie, design et audio.

Un immense bloc photo qui assume sa différence

Les premières images officielles du Motorola Signature 27 révèlent immédiatement le changement le plus spectaculaire. Une grande partie du dos est désormais occupée par un bloc photo asymétrique particulièrement imposant, très différent des carrés réguliers ou des colonnes verticales devenus courants sur les smartphones haut de gamme.

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Motorola ne cherche manifestement pas à dissimuler l’importance de son système photographique. Le module devient au contraire un élément central du design, avec plusieurs objectifs répartis dans une structure volontairement inhabituelle.

Cette approche permet également au Signature 27 de se distinguer plus facilement dans une catégorie où les smartphones premium adoptent souvent des silhouettes très proches. Les performances, les écrans et même les matériaux tendent à converger ; le bloc photo devient donc l’un des rares espaces où les constructeurs peuvent encore créer une identité immédiatement reconnaissable.

Reste à savoir si cette importante surface correspond uniquement à un choix esthétique ou si elle est également nécessaire pour accueillir des capteurs et des optiques plus volumineux. Les premières informations communiquées par Motorola laissent clairement penser que la seconde hypothèse joue un rôle important.

Un capteur Sony LYTIA de 200 mégapixels au centre du dispositif

Motorola a déjà commencé à dévoiler les ambitions photographiques de son nouveau flagship. Une vidéo publiée par la division américaine de la marque mentionne notamment une définition de 200 mégapixels, un zoom baptisé « Super Zoom » pouvant atteindre 100x, un capteur Sony LYTIA et la prise en charge de Dolby Vision.

La référence exacte du capteur n’a pas encore été explicitement confirmée dans ces teasers. Tout porte néanmoins à croire qu’il pourrait s’agir du Sony LYTIA 901, un capteur 200 mégapixels au format 1/1,12 pouce.

Si cette référence est bien confirmée lors de la présentation, sa taille constituerait l’un des arguments les plus importants du Signature 27. À titre de comparaison, le capteur ISOCELL HP2 de 200 mégapixels utilisé sur le Galaxy S26 Ultra adopte un format plus compact de 1/1,3 pouce.

Sur le papier, une surface photosensible plus importante permet de recueillir davantage de lumière et donne plus de latitude au traitement de l’image, particulièrement lorsque la luminosité diminue. Mais, la taille du capteur ne suffit évidemment pas à déterminer la qualité finale : optique, stabilisation, traitement HDR et algorithmes jouent un rôle tout aussi déterminant.

La mention d’un zoom 100x doit également être replacée dans son contexte. Motorola parle de « Super Zoom », ce qui indique un grossissement combinant nécessairement capacités optiques et traitement numérique aux focales les plus longues. Il faudra attendre la fiche technique complète pour connaître la focale native du téléobjectif et déterminer jusqu’où le Signature 27 peut réellement zoomer sans dégradation importante.

Dolby Vision et Bang & Olufsen pour renforcer la partie multimédia

La photographie ne sera pas le seul terrain sur lequel Motorola veut repositionner sa gamme Signature. Le constructeur annonce également un partenariat audio mondial avec Bang & Olufsen. Pour la première fois, les smartphones premium de Motorola pourront ainsi porter la mention « Audio by Bang & Olufsen ». Les détails techniques concernant les haut-parleurs, leur architecture et le travail effectué sur leur calibration restent encore inconnus, mais la collaboration devrait concerner le réglage sonore global des futurs appareils haut de gamme de la marque.

L’association avec Dolby Vision côté image renforce cette orientation multimédia. Motorola semble vouloir travailler sur l’ensemble de la chaîne, depuis la capture photo et vidéo jusqu’à la restitution du contenu sur le smartphone.

Ce positionnement est particulièrement pertinent pour une gamme qui cherche encore à construire son identité face aux familles Galaxy S, iPhone Pro ou aux nombreux flagships chinois spécialisés dans la photographie. Plutôt que de concentrer son discours uniquement sur le processeur, Motorola peut utiliser l’image et le son pour donner au Signature une personnalité plus facilement identifiable.

La valeur réelle du partenariat avec Bang & Olufsen dépendra toutefois de son niveau d’intégration. Une simple égalisation logicielle et une véritable collaboration sur l’architecture acoustique du smartphone ne produiraient évidemment pas les mêmes résultats. La présentation officielle devrait permettre d’en savoir davantage.

Le premier Signature avait déjà posé des bases ambitieuses

Le Signature 27 arrive seulement quelques mois après la première génération, lancée notamment en Inde en janvier. Celle-ci avait déjà permis à Motorola de définir les contours d’une nouvelle famille premium distincte de ses Razr pliables et de ses autres gammes traditionnelles.

Le premier Motorola Signature disposait d’un écran LTPO AMOLED de 6,8 pouces avec une définition 1,5K et un taux de rafraîchissement atteignant 165 Hz. Il était animé par le Snapdragon 8 Gen 5, accompagné de configurations pouvant grimper jusqu’à 16 Go de RAM et 1 To de stockage.

La photographie reposait sur trois caméras arrière de 50 mégapixels, auxquelles s’ajoutait une caméra frontale de 50 mégapixels capable d’enregistrer de la vidéo 8K Dolby Vision à 30 images par seconde. Une batterie de 5 200 mAh complétait l’ensemble, avec une recharge filaire de 90 W et sans fil de 10 W.

Le passage annoncé à un capteur principal de 200 mégapixels montre donc que Motorola ne prépare pas une simple évolution cosmétique. Au moins sur la partie photographique, le Signature 27 semble vouloir franchir un palier beaucoup plus important.

Les autres caractéristiques devront cependant être confirmées lors de l’événement. Motorola n’a notamment pas encore détaillé publiquement l’ensemble de la plateforme Snapdragon utilisée, la batterie, les différentes caméras ou les éventuelles évolutions de l’écran dans les informations présentées jusqu’ici.

Motorola veut revenir au premier plan sur le très haut de gamme

Le Signature 27 pourrait surtout jouer un rôle stratégique important pour Motorola. La marque dispose déjà d’une identité forte sur les smartphones pliables avec sa famille Razr, mais sa présence sur le marché des flagships traditionnels reste moins évidente face à Apple, Samsung et aux fabricants chinois particulièrement agressifs sur la photographie.

La gamme Signature lui offre justement l’occasion de reconstruire cette proposition. Un grand capteur Sony, un design facilement reconnaissable, un partenariat avec Leica ou Hasselblad n’étant évidemment pas disponible pour tout le monde, Motorola choisit ici Bang & Olufsen pour renforcer un autre élément de l’expérience premium.

Le choix d’une commercialisation aux États-Unis et en Europe est également significatif. Le premier Signature avait notamment fait l’impasse sur le marché américain, alors que cette nouvelle génération semble destinée à bénéficier d’une présence beaucoup plus large. L’Inde est également prévue, mais son lancement y est pour le moment annoncé comme prochainement disponible.

Cependant, Motorola devra aller au-delà d’une fiche technique impressionnante. Sur le très haut de gamme, la photographie computationnelle, la qualité vidéo, l’autonomie, le suivi logiciel et la cohérence de l’écosystème comptent désormais autant que la taille d’un capteur.

La présentation du Snapdragon Summit permettra de déterminer si le Signature 27 possède réellement les arguments nécessaires pour rivaliser avec les références premium actuelles ou s’il s’agit surtout d’une démonstration technologique.

Une chose apparaît déjà clairement : avec son énorme bloc photo, son capteur Sony LYTIA de 200 mégapixels et son partenariat avec Bang & Olufsen, Motorola ne veut plus que son flagship passe inaperçu. Le Signature 27 semble conçu pour redonner à la marque une véritable identité dans le très haut de gamme — reste maintenant à voir si l’expérience sera aussi ambitieuse que son design.