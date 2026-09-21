OnePlus commence à lever le voile sur son prochain smartphone haut de gamme. Alors que sa présentation en Chine est attendue en octobre, le constructeur a ouvert les précommandes du OnePlus 16, confirmant ses coloris, ses configurations de mémoire et plusieurs éléments de son nouveau design.

La fiche technique complète reste encore officieuse, mais les fuites dessinent un flagship particulièrement ambitieux : écran OLED jusqu’à 165 Hz dans l’ensemble du système, batterie de 9 000 mAh, recharge 100 W et appareil photo principal de 200 mégapixels. OnePlus semble surtout vouloir faire du 16 une démonstration de puissance face aux nouveaux modèles d’iQOO, Xiaomi, OPPO et Vivo.

Trois coloris et jusqu’à 16 Go de RAM avec 1 To de stockage

La page officielle de précommande permet déjà de découvrir les trois finitions prévues par OnePlus en Chine : Tomorrow Starlight, Dark Forest et Martian Masterpiece. La première est probablement la plus originale. La finition Tomorrow Starlight intègre un système lumineux interactif directement dans le panneau arrière, capable d’éclairer le logo ainsi que des coordonnées célestes présentes sur la coque. OnePlus reprend ainsi le principe d’un éclairage décoratif, mais cherche à l’intégrer plus discrètement au design général du smartphone.

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Le Dark Forest adopte une esthétique nettement plus sobre, tandis que Martian Masterpiece joue sur une finition inspirée de Mars. La gamme permettra donc à OnePlus de proposer plusieurs identités visuelles sans modifier profondément la conception de l’appareil.

Le constructeur confirme également quatre configurations : 12 Go + 256 Go, 12 Go + 512 Go, 16 Go + 512 Go et 16 Go + 1 To. OnePlus ne semble donc pas prévoir, du moins dans cette première liste, une déclinaison particulièrement extrême avec 24 Go de mémoire vive.

Le design évolue également avec un bloc photo métallique carré, de larges angles arrondis et une touche personnalisable dédiée aux fonctions d’intelligence artificielle sur la tranche gauche. Cette dernière illustre une tendance devenue particulièrement visible sur les smartphones récents : l’IA ne se limite plus aux applications ou à l’assistant vocal, mais commence à obtenir ses propres commandes matérielles.

OnePlus veut surtout faire du 165 Hz une expérience système

L’écran devrait constituer l’un des principaux arguments techniques du OnePlus 16. OnePlus a déjà confirmé que son prochain flagship inaugurerait une expérience 165 Hz étendue au système et aux applications courantes, plutôt que limitée à une poignée de jeux compatibles. Une différence importante, car les fréquences extrêmement élevées perdent une grande partie de leur intérêt lorsqu’elles ne sont accessibles que dans quelques scénarios spécifiques.

Selon les informations actuellement disponibles, le smartphone utiliserait une dalle OLED plate BOE X4. Des fuites évoquent également la possibilité d’atteindre 185 Hz dans certains jeux optimisés, mais cette caractéristique n’a pas encore été confirmée officiellement par OnePlus. Le constructeur chercherait ainsi à faire de la fluidité un élément permanent de l’expérience utilisateur. Les animations du système, le défilement et les applications pourraient bénéficier du 165 Hz sans passer par des réglages réservés aux développeurs ou des modes spécifiques.

Cette approche sera néanmoins confrontée à une question évidente : la consommation énergétique. Passer de 120 à 165 Hz apporte un gain de fluidité de plus en plus subtil, tandis que maintenir une fréquence élevée sollicite davantage l’écran et la plateforme. OnePlus devra donc montrer que son système de rafraîchissement adaptatif et ses optimisations logicielles permettent de conserver cette fluidité sans sacrifier l’autonomie.

Et c’est précisément là que l’impressionnante batterie évoquée par les fuites entre en jeu.

Une batterie de 9 000 mAh pour accompagner la course aux performances

Le OnePlus 16 pourrait embarquer une batterie de 9 000 mAh, une capacité qui aurait encore semblé improbable sur un flagship traditionnel il y a quelques années. Cette caractéristique n’a pas encore été officialisée et doit donc rester considérée comme une information issue des fuites. Si elle se confirme, elle représenterait néanmoins l’une des évolutions les plus importantes du smartphone.

OnePlus profiterait notamment des progrès réalisés autour des nouvelles générations de batteries à forte densité énergétique pour augmenter considérablement la capacité sans transformer son flagship en appareil excessivement épais.

La batterie serait accompagnée d’une puce de gestion énergétique développée dans l’écosystème OPPO afin d’améliorer l’efficacité à basse tension. La recharge atteindrait pour sa part 100 W en filaire et 50 W sans fil, toujours selon les informations actuellement disponibles. Une telle capacité permettrait surtout à OnePlus de changer la manière dont il aborde les performances.

Un écran fonctionnant jusqu’à 165 Hz, voire davantage dans certains jeux, et une plateforme mobile haut de gamme peuvent consommer beaucoup d’énergie lorsqu’ils sont exploités à leur maximum. Plutôt que de multiplier uniquement les mécanismes d’économie, le constructeur pourrait compenser cette consommation avec une réserve énergétique nettement supérieure.

Cette stratégie devient de plus en plus courante chez les fabricants chinois, qui transforment progressivement la batterie en nouveau terrain de différenciation du smartphone premium.

Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro et appareil photo principal de 200 mégapixels en vue

Sous le capot, le OnePlus 16 devrait logiquement miser sur la prochaine plateforme la plus performante de Qualcomm. Les fuites évoquent le Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro, accompagné de ColorOS 17 basé sur Android 17 pour la version chinoise. La puce n’a toutefois pas encore été officiellement confirmée par OnePlus pour ce modèle.

Le constructeur chercherait ainsi à associer une plateforme très haut de gamme à son écran 165 Hz, avec une attention particulière portée au gaming et aux performances soutenues.

La photographie pourrait également connaître une évolution importante.

Les informations disponibles évoquent un ensemble de trois appareils photo, dominé par un capteur principal de 200 mégapixels au format 1/1,4 pouce. Il serait accompagné d’un ultra grand-angle de 50 mégapixels et d’un téléobjectif périscopique de 50 mégapixels utilisant un capteur de 1/1,95 pouce.

Là encore, ces caractéristiques restent à confirmer.

Si elles se vérifient, elles montreraient néanmoins que OnePlus ne veut plus laisser l’imagerie jouer un rôle secondaire face aux performances. L’intégration d’un capteur principal de 200 mégapixels et d’un périscope relativement imposant placerait le OnePlus 16 beaucoup plus directement face aux flagships photographiques des autres marques chinoises.

Le véritable enjeu restera évidemment le traitement de l’image. La définition du capteur ne suffit pas à déterminer la qualité photographique, et la différence se fera également sur l’optique, la stabilisation, le HDR, les algorithmes et les performances en faible luminosité.

OnePlus 16 face à l’iQOO 16 : la bataille des flagships de performance

Le calendrier place directement le OnePlus 16 face à une concurrence particulièrement agressive.

L’iQOO 16 doit être présenté en Chine le 29 septembre et vise lui aussi le segment des smartphones combinant performances extrêmes, gaming et grande autonomie. OnePlus arriverait quelques semaines plus tard avec une philosophie assez proche, mais en cherchant à élargir son positionnement grâce à la photographie et à une identité visuelle plus travaillée.

Cette concurrence explique probablement pourquoi les constructeurs poussent désormais simultanément plusieurs caractéristiques autrefois considérées comme excessives.

Un écran 120 Hz ne suffit plus à différencier un flagship orienté performances : OnePlus passe donc à 165 Hz. Une batterie de 5 000 ou 6 000 mAh n’impressionne plus autant sur le marché chinois : les nouvelles générations commencent à s’approcher des 9 000 mAh. Et alors que les capteurs de 200 mégapixels étaient auparavant réservés à quelques modèles photographiques, ils pourraient désormais arriver sur des smartphones davantage centrés sur la puissance.

Le résultat est une nouvelle génération d’appareils qui refuse de choisir entre gaming, autonomie et photographie.

Pour OnePlus, le défi sera précisément de maintenir cet équilibre. Accumuler les chiffres spectaculaires est relativement simple ; transformer une dalle 165 Hz, une énorme batterie et un appareil photo de 200 mégapixels en expérience cohérente est beaucoup plus difficile.

Les premiers éléments officiels montrent déjà que OnePlus veut donner au 16 une identité plus affirmée, notamment avec son éclairage arrière et sa touche IA. Si les caractéristiques actuellement en fuite se confirment, le véritable changement sera toutefois ailleurs : le OnePlus 16 pourrait devenir l’un de ces nouveaux flagships chinois qui ne cherchent plus à faire un compromis entre puissance et autonomie, mais à repousser simultanément les deux.