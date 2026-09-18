Une action menée précisément le jour du lancement mondial de l'iPhone 18 Pro pour maximiser l'impact médiatique.

Des revendications axées sur la charge de travail, le manque d'effectifs et la précarité des contrats.

Un appel à la grève lancé par les syndicats pour toute la journée du 18 septembre dans les 17 Apple Store italiens.

Le lancement de l’iPhone 18 Pro est perturbé en Italie. Ce vendredi 18 septembre, jour de commercialisation mondiale des nouveaux smartphones d’Apple, des salariés des Apple Store italiens ont choisi ce moment particulièrement stratégique pour se mettre en grève.

Les syndicats Filcams CGIL, Fisascat CISL et Uiltucs ont appelé leurs adhérents à cesser le travail pendant toute la journée et à manifester devant plusieurs boutiques, notamment à Rome et Milan.

Selon les organisations syndicales, le mouvement concerne potentiellement plus de 1 600 salariés répartis dans les 17 Apple Store italiens.

Publicité

Les syndicats dénoncent notamment une augmentation de la charge de travail, particulièrement visible lors des lancements de nouveaux produits. Ils réclament davantage d’effectifs dans les boutiques, la transformation d’un plus grand nombre de contrats temporaires en emplois permanents et la possibilité pour les salariés à temps partiel d’augmenter leur nombre d’heures.

Apple affirme de son côté que ses magasins italiens restent ouverts et fonctionnent normalement malgré le mouvement. L’entreprise met également en avant les rémunérations, avantages sociaux et programmes de santé et de bien-être proposés à ses employés.

Le choix du 18 septembre n’est évidemment pas anodin. Le lancement d’une nouvelle génération d’iPhone constitue traditionnellement l’une des journées les plus importantes pour les Apple Store, entre récupération des précommandes, démonstrations et affluence importante.

Cette année, Apple commercialise simultanément les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max, tandis que son premier smartphone pliable, l’iPhone Duo, arrivera le 23 octobre.

En organisant leur mobilisation le jour même du lancement, les syndicats profitent ainsi de l’exposition médiatique entourant les nouveaux iPhone pour mettre les conditions de travail dans les Apple Store au premier plan.