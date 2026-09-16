Nubia revient à la charge sur le terrain des smartphones agentiques. Quelques mois après l’expérience mouvementée du M153, le constructeur lance en Chine le NaviX Ultra, un modèle haut de gamme qui place une nouvelle fois l’assistant Doubao de ByteDance au centre de l’expérience.

L’ambition ne consiste plus seulement à ajouter quelques fonctions génératives à Android. Nubia veut permettre à l’utilisateur de déléguer des tâches impliquant plusieurs applications à partir d’une simple demande vocale, tout en associant cette approche à une fiche technique de flagship : Snapdragon 8 Elite Gen 5, appareil photo principal de 200 mégapixels et batterie de 7 100 mAh dans seulement 7,62 mm d’épaisseur.

Une deuxième tentative après le controversé M153

Nubia présente le NaviX Ultra comme la deuxième génération de son concept de smartphone « beanbag », surnom hérité du M153 lancé précédemment avec les technologies de ByteDance.

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Le premier modèle avait rapidement attiré l’attention et s’était retrouvé en rupture de stock en décembre dernier. Mais cette première expérimentation avait surtout révélé l’un des principaux obstacles auxquels se heurtent les smartphones agentiques : pour agir réellement à la place de l’utilisateur, l’IA doit pouvoir interagir avec des applications développées par d’autres entreprises.

Plusieurs grandes applications chinoises avaient ainsi limité les possibilités du Doubao Mobile Assistant à l’intérieur de leurs services. Le problème dépassait la simple compatibilité technique : lorsqu’un agent peut cliquer, réserver, acheter ou manipuler une application pour le compte de l’utilisateur, il remet en question les règles de sécurité, les interfaces et parfois le modèle économique du service concerné.

Avec le NaviX Ultra, Nubia et ByteDance tentent donc de transformer cette première expérimentation en produit commercial plus abouti. Le smartphone utilise désormais la version grand public du Doubao Mobile Assistant, après la préversion technique proposée en décembre dernier.

Nubia évoque notamment des améliorations concernant les interactions, la mémoire personnelle, l’exécution des tâches et le contrôle des données privées. Le constructeur va jusqu’à présenter son appareil comme le « premier smartphone intelligent à IA » au monde, une qualification qui relève évidemment de son propre positionnement marketing.

Un bouton physique pour appeler immédiatement l’agent IA

La particularité matérielle la plus visible du NaviX Ultra est son bouton dédié à l’intelligence artificielle, reconnaissable à son accent orange. Nubia lui attribue également le rôle de capteur d’empreintes digitales, une combinaison que le constructeur présente comme une première dans l’industrie. Son emplacement a été revu afin de faciliter son utilisation à une main.

Ce bouton donne directement accès à l’assistant Doubao. Celui-ci repose notamment sur le dernier modèle vocal full-duplex de Seed, capable de gérer une conversation plus naturellement : l’utilisateur peut interrompre l’assistant pendant qu’il parle, sans devoir attendre la fin de sa réponse avant de reprendre la parole.

Cette capacité est particulièrement importante pour une interface essentiellement vocale. Les assistants traditionnels fonctionnent encore souvent selon une alternance rigide entre écoute et réponse. Le full-duplex rapproche davantage l’interaction d’une conversation humaine, où les interruptions et corrections font naturellement partie du dialogue.

Nubia affirme également avoir amélioré la reconnaissance dans les environnements difficiles. Selon ses propres mesures, le NaviX Ultra afficherait un taux de réveil supérieur de 48 % à celui de smartphones concurrents dans des lieux bruyants comme le métro, ainsi qu’une amélioration de 21 % de la reconnaissance des phrases.

L’assistant prend en charge plus de dix dialectes, parmi lesquels le cantonais et le minnan. Là encore, l’objectif est de rendre l’interface vocale suffisamment fiable pour qu’elle puisse devenir un moyen d’interaction principal plutôt qu’une fonction utilisée occasionnellement.

Doubao peut voir l’écran, utiliser la caméra et agir dans les applications

Le véritable intérêt du NaviX Ultra apparaît lorsque Doubao commence à exploiter plusieurs sources de contexte simultanément. L’assistant peut comprendre ce qui est affiché à l’écran et répondre à des questions concernant le contenu visible. L’utilisateur peut également pointer la caméra vers un objet afin d’obtenir des informations, ou solliciter l’IA pendant un appel vidéo pour interpréter ce que montre la caméra.

Mais Nubia veut surtout faire de Doubao un agent capable d’agir.

Le système peut reconnaître un produit affiché à l’écran et rediriger directement l’utilisateur vers une page permettant de l’acheter. Il peut également gérer certains appels à partir de scénarios de réponse personnalisés et réorganiser les notifications afin de maintenir les plus importantes en haut de la liste.

L’intégration avec des services tiers comme Cao Cao Mobility et Lark permet d’aller plus loin. Une demande formulée dans la conversation peut, par exemple, déclencher la réservation d’un trajet ou consulter un agenda sans obliger l’utilisateur à naviguer manuellement entre plusieurs applications.

Certaines tâches peuvent continuer à s’exécuter en arrière-plan, tandis que plusieurs demandes peuvent être placées dans une file d’attente. Cette capacité est essentielle pour passer du chatbot à l’agent : au lieu de simplement expliquer comment effectuer une action, l’IA doit pouvoir coordonner les différentes étapes nécessaires à son exécution.

Réunions, appels et notifications deviennent des données exploitables

Nubia étend cette logique agentique aux usages professionnels. Pendant une réunion, le NaviX Ultra peut lancer un enregistrement puis utiliser Lark Notes pour transcrire et résumer les échanges. L’utilisateur peut ensuite effectuer des recherches dans l’enregistrement en langage naturel plutôt que de parcourir manuellement l’intégralité de la transcription.

Cette approche transforme progressivement le smartphone en mémoire contextuelle. Une conversation, une réunion ou une notification ne constitue plus simplement une information consommée puis oubliée : elle peut être indexée, résumée et retrouvée ultérieurement par l’assistant.

C’est aussi sur ce terrain que la question de la confidentialité devient particulièrement sensible. Plus l’agent possède de mémoire et de contexte, plus il peut devenir utile, mais plus les données auxquelles il accède deviennent nombreuses et potentiellement sensibles.

Nubia affirme avoir renforcé les contrôles de confidentialité, notamment avec des autorisations accessibles depuis l’écran verrouillé et différentes certifications internationales de sécurité. Le constructeur indique également que le NaviX Ultra est le premier appareil à avoir terminé auprès des autorités chinoises la procédure d’enregistrement de son grand modèle destiné à un agent intelligent.

Ces éléments encadrent le fonctionnement de la plateforme, mais ils ne supprimeront pas les interrogations autour des permissions accordées à l’agent. Pour ce type de smartphone, la confiance pourrait devenir aussi importante que les performances du modèle lui-même.

Snapdragon 8 Elite Gen 5, 200 mégapixels et batterie de 7 100 mAh

Nubia ne fait pas pour autant du NaviX Ultra un simple démonstrateur d’intelligence artificielle. Sa fiche technique le positionne clairement parmi les smartphones haut de gamme.

L’écran LTPO 2.0 de 6,78 pouces propose un taux de rafraîchissement adaptatif compris entre 1 et 144 Hz, une couverture annoncée de 100 % de l’espace colorimétrique DCI-P3 et une luminosité maximale pouvant atteindre 4 500 nits. Il prend également en charge le DC Dimming et une modulation PWM à 2 160 Hz.

Le smartphone repose sur le Snapdragon 8 Elite Gen 5 de Qualcomm. Nubia lui associe son système de refroidissement Galaxy Cooling System, qui comprend une chambre à vapeur de 7 100 mm² afin de mieux maîtriser les températures lors des charges prolongées.

La partie photo s’organise autour de trois modules : un capteur principal de 200 mégapixels, un ultra grand-angle de 50 mégapixels et un téléobjectif périscopique de 64 mégapixels.

L’une des caractéristiques les plus impressionnantes reste néanmoins la batterie. Malgré une épaisseur limitée à 7,62 mm, le NaviX Ultra embarque une capacité de 7 100 mAh. La recharge atteint 90 W en filaire et 50 W sans fil.

Cette combinaison est particulièrement cohérente avec le positionnement agentique du smartphone. Une IA sollicitée régulièrement, exécutant des tâches en arrière-plan et analysant de multiples sources de contexte peut augmenter la charge imposée au système. Une batterie généreuse et un refroidissement conséquent ne servent donc pas uniquement à accompagner le processeur haut de gamme : ils deviennent également des éléments de l’architecture nécessaire à une utilisation intensive de l’IA.

Le vrai défi reste l’accès aux applications

Le NaviX Ultra est commercialisé en Chine en trois configurations. La version 12 Go + 512 Go coûte 5 999 yuans, soit environ 775 euros, tandis que le modèle 16 Go + 512 Go atteint 6 499 yuans, environ 840 euros. La déclinaison 16 Go + 1 To est proposée à 7 499 yuans, soit environ 970 euros.

Sur le papier, Nubia possède donc une proposition particulièrement ambitieuse. Mais, le succès du NaviX Ultra dépendra moins de son bouton orange ou de son capteur de 200 mégapixels que de la capacité de Doubao à travailler réellement avec les services utilisés au quotidien.

L’expérience du M153 l’a déjà montré : un agent peut disposer d’un excellent modèle vocal et comprendre parfaitement l’intention de l’utilisateur, mais son utilité s’effondre si les applications lui ferment leurs interfaces.

C’est précisément ce qui rend cette deuxième génération intéressante. Nubia et ByteDance ne cherchent plus seulement à démontrer qu’une IA peut contrôler un smartphone. Ils doivent désormais prouver qu’un écosystème composé d’applications, de services et de règles de sécurité peut accepter qu’un agent agisse réellement à la place de son propriétaire.

Le NaviX Ultra illustre ainsi une bataille qui pourrait devenir centrale pour le smartphone : après avoir obtenu l’accès à nos écrans, nos caméras et nos conversations, les assistants IA veulent désormais obtenir quelque chose de beaucoup plus difficile — la permission d’agir.