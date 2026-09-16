À quelques jours de la présentation de ses prochains smartphones haut de gamme Xiaomi 18, Xiaomi commence à mettre en place les accessoires qui les accompagneront. Les précommandes de la Xiaomi Watch S5 41 mm et des REDMI Buds 8S viennent d’ouvrir en Chine, avec deux propositions différentes, mais une même volonté : renforcer l’écosystème construit autour d’HyperOS et HyperConnect.

La nouvelle montre reprend les bases de la Watch S5 dans un format plus compact, avec seulement 36 grammes sur la balance et jusqu’à 14 jours d’autonomie. Les Buds 8S misent de leur côté sur une conception semi-intra-auriculaire et un transducteur dynamique de 11 mm, avec une commercialisation prévue dès le 22 septembre.

Une Xiaomi Watch S5 plus compacte avec un boîtier de 41 mm

La Xiaomi Watch S5 41 mm constitue une déclinaison plus petite du modèle de 46 mm déjà proposé par le constructeur. Xiaomi conserve un design circulaire relativement classique, mais réduit les dimensions afin de mieux répondre aux utilisateurs qui préfèrent des montres plus discrètes.

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Le boîtier pèse environ 36 grammes et affiche une épaisseur de 0,99 cm. Cette réduction du format est particulièrement intéressante pour une montre destinée à être portée en permanence, notamment pendant le sport et le sommeil, où quelques millimètres et grammes supplémentaires peuvent rapidement devenir perceptibles.

Xiaomi soigne également les finitions. La montre dispose notamment d’une lunette en céramique blanche, tandis que sa couronne adopte une forme évoquant un diamant avec 24 facettes finement découpées. Des détails qui montrent que la marque ne souhaite pas simplement proposer une version réduite de son modèle existant, mais lui donner une identité plus proche d’une montre traditionnelle.

Ce format de 41 mm permet surtout à Xiaomi d’élargir sa gamme sans changer profondément sa formule. Les grandes montres connectées offrent davantage de surface d’affichage et de place pour la batterie, mais elles ne conviennent pas nécessairement à tous les poignets. Une déclinaison plus compacte peut donc toucher un public que le modèle de 46 mm laissait de côté.

HyperOS 4 et jusqu’à 14 jours d’autonomie

La Watch S5 41 mm fonctionne sous HyperOS 4, ce qui l’inscrit directement dans la nouvelle génération logicielle de Xiaomi. Le constructeur met notamment en avant des recommandations d’entraînement plus intelligentes, une gestion de l’apport calorique ainsi que des alertes concernant l’intensité des rayons ultraviolets. La montre cherche ainsi à dépasser le simple enregistrement de données pour fournir davantage d’informations exploitables au quotidien.

Cette évolution suit une tendance désormais bien installée dans l’industrie des wearables. Mesurer le nombre de pas, la fréquence cardiaque ou les calories dépensées ne suffit plus vraiment à différencier une montre. Les fabricants cherchent progressivement à interpréter ces informations afin de proposer des recommandations contextualisées.

Xiaomi annonce surtout une autonomie pouvant atteindre 14 jours. Il s’agit naturellement d’une valeur maximale qui dépendra de l’utilisation des fonctions de santé, de l’écran et des notifications, mais elle reste notable pour un boîtier de seulement 41 mm.

Le compromis entre autonomie et encombrement sera d’ailleurs l’un des points à surveiller lors des premiers tests. Réduire la taille d’une montre diminue également l’espace disponible pour sa batterie, et Xiaomi devra donc démontrer que cette version compacte conserve réellement l’endurance qui fait partie des arguments de sa gamme.

REDMI Buds 8S : un design semi-intra-auriculaire pour le confort

En parallèle, Xiaomi prépare les REDMI Buds 8S, de nouveaux écouteurs sans fil positionnés sous la marque REDMI. Le constructeur opte ici pour une architecture semi-intra-auriculaire, pensée pour réduire la pression exercée dans le conduit auditif et favoriser un port prolongé. Ce type de conception peut mieux convenir aux utilisateurs qui supportent difficilement les embouts en silicone des modèles intra-auriculaires traditionnels.

En contrepartie, l’isolation passive est généralement moins importante. Xiaomi n’a pas encore détaillé toutes les fonctions audio des Buds 8S, et il faudra notamment attendre la présentation complète pour connaître les technologies utilisées afin de gérer les environnements bruyants.

La restitution sonore repose sur un transducteur dynamique de 11 mm. Cette caractéristique donne une première indication sur l’architecture acoustique, mais ne permet pas à elle seule de juger les performances : les réglages, la conception de la chambre acoustique et les codecs pris en charge joueront également un rôle important.

Pour l’instant, Xiaomi semble surtout présenter les Buds 8S comme des écouteurs simples à porter pendant de longues périodes plutôt que comme une démonstration technologique destinée à concurrencer directement les modèles les plus haut de gamme.

HyperConnect devient le lien entre les appareils Xiaomi

Les REDMI Buds 8S prennent également en charge Xiaomi HyperConnect, la technologie utilisée par le constructeur pour rapprocher ses différents appareils. À mesure que le catalogue Xiaomi s’étend, cette couche de connectivité prend une importance croissante. Smartphones, tablettes, montres, écouteurs et autres produits ne sont plus conçus comme des appareils totalement indépendants, mais comme différentes interfaces d’un même environnement logiciel.

Pour les REDMI Buds 8S, HyperConnect doit notamment faciliter leur association avec les appareils compatibles. Les fonctionnalités précises proposées sur ce modèle n’ont toutefois pas encore été entièrement détaillées.

Cette intégration est devenue un terrain de compétition à part entière. La qualité sonore ou l’autonomie restent essentielles pour une paire d’écouteurs, mais la rapidité de connexion et la continuité entre plusieurs appareils peuvent fortement influencer l’expérience quotidienne.

Xiaomi cherche donc à reproduire à plus grande échelle une logique déjà utilisée par les principaux écosystèmes mobiles : rendre chaque accessoire plus intéressant lorsqu’il est associé aux autres produits de la marque.

Xiaomi prépare tout un écosystème autour du Xiaomi 18 Pro

Les deux produits arrivent dans un calendrier particulièrement chargé pour Xiaomi. Les REDMI Buds 8S seront commercialisés à partir du 22 septembre, tandis que la Watch S5 41 mm devrait être lancée plus tard dans le mois en parallèle de la série Xiaomi 18 Pro. Les précommandes sont déjà ouvertes via les canaux officiels du constructeur en Chine.

Xiaomi n’a pas encore communiqué l’ensemble des prix, des coloris et des caractéristiques techniques. Une éventuelle disponibilité internationale reste également à préciser.

Le calendrier montre néanmoins que le prochain événement Xiaomi ne reposera pas uniquement sur les smartphones. Entre HyperOS 4, HyperConnect, les wearables et les accessoires audio, le constructeur cherche à créer une continuité de plus en plus visible entre ses différentes catégories de produits.

La Watch S5 41 mm illustre particulièrement cette stratégie : plutôt que de multiplier les fonctions spectaculaires, Xiaomi adapte un produit existant à davantage de poignets tout en conservant une forte autonomie. Les Buds 8S remplissent un rôle similaire dans l’audio, avec une proposition plus simple centrée sur le confort et la connectivité.

À l’approche du Xiaomi 18 Pro, la stratégie de la marque devient ainsi plus lisible : le smartphone reste au centre, mais il n’est plus censé fonctionner seul. Montre, écouteurs et HyperOS doivent progressivement former un ensemble suffisamment cohérent pour que choisir un appareil Xiaomi rende naturellement les suivants plus intéressants.