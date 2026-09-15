Anthropic accélère dans la finance avec Claude for Financial Advisers, une version de son assistant reliée aux outils de portefeuille, de recherche et de risque de BlackRock, Vanguard, Charles Schwab et iCapital. La promesse est claire : aider les conseillers à gagner du temps sur l’analyse, l’administration et le suivi des portefeuilles, sans transformer Claude en conseiller financier autonome.

C’est précisément là que commence la zone la plus sensible. En Europe, la frontière entre simple assistance et véritable conseil en investissement ne dépend pas uniquement de la manière dont le produit est présenté. Sous MiFID II, une recommandation peut être considérée comme personnalisée même lorsque son caractère de « conseil » n’est jamais formulé explicitement.

Anthropic veut faire de Claude un copilote pour les conseillers

Claude for Financial Advisers s’inscrit dans une offensive beaucoup plus large d’Anthropic dans les services financiers. L’entreprise avait déjà lancé plusieurs agents destinés aux équipes financières, avec des usages allant du KYC à la préparation de présentations en passant par les clôtures comptables et l’analyse documentaire. Cette nouvelle déclinaison cible plus directement les professionnels de la gestion de patrimoine et du conseil.

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L’intérêt vient surtout de l’intégration avec les outils déjà utilisés par les conseillers. Plutôt que de demander à Claude de raisonner sur des données isolées, Anthropic veut le connecter à des plateformes de portefeuille, d’analyse de risque et de recherche provenant d’acteurs comme BlackRock, Vanguard, Charles Schwab ou iCapital.

Le raisonnement commercial repose sur la capacité. Jonathan Pelosi, responsable des services financiers chez Anthropic, souligne que la population des conseillers vieillit et se réduit, alors que les portefeuilles deviennent plus complexes à gérer. L’IA est donc présentée moins comme un substitut au professionnel que comme un moyen d’augmenter le nombre de clients ou de dossiers qu’un conseiller peut traiter correctement.

Anthropic trace une frontière : Claude ne donnera pas de conseil explicite

Anthropic insiste sur un point : Claude ne doit pas fournir directement de recommandations d’investissement. Selon Jonathan Pelosi, le jugement final doit rester du côté des experts humains. Claude peut analyser, synthétiser, comparer des instruments, surveiller un portefeuille ou faire émerger des risques, mais la décision et la recommandation finale appartiennent au conseiller.

Cette distinction est essentielle commercialement, mais elle est moins simple juridiquement qu’elle n’en a l’air.

En Europe, MiFID II définit le conseil en investissement autour de la notion de recommandation personnelle. L’ESMA utilise un test cumulatif comprenant plusieurs critères pour déterminer si une communication entre ou non dans ce cadre.

L’un d’eux consiste notamment à savoir si un instrument financier est présenté comme adapté à la personne concernée. Or cette adéquation peut être exprimée directement, mais aussi de manière implicite.

Autrement dit, éviter la phrase « je vous recommande ce produit » ne suffit pas nécessairement à sortir du champ du conseil réglementé.

MiFID II regarde ce que fait réellement le système

C’est ici que le positionnement de Claude devient particulièrement intéressant. Si l’IA produit simplement une synthèse de marché ou résume les caractéristiques d’un fonds, le risque réglementaire reste relativement limité. Mais dès qu’elle analyse le profil d’un client, sa tolérance au risque, ses objectifs, sa situation financière et son portefeuille pour faire apparaître une solution comme plus appropriée qu’une autre, la frontière devient beaucoup plus fine.

L’ESMA a déjà indiqué que les systèmes automatisés ou semi-automatisés peuvent entrer dans cette analyse. Le fait qu’un outil d’IA serve d’intermédiaire ne change donc pas, à lui seul, la qualification juridique de l’activité.

Le régulateur européen a également rappelé en 2024 que l’utilisation de l’intelligence artificielle dans les services d’investissement ne modifie pas les obligations existantes des établissements financiers. Les règles de gouvernance, de conduite et surtout l’obligation d’agir dans le meilleur intérêt du client continuent de s’appliquer.

Le cœur du sujet n’est donc pas tant ce qu’Anthropic appelle son produit que la manière dont un conseiller utilise la sortie produite par Claude.

L’AI Act n’est pas le principal texte à surveiller ici

On pourrait penser que cette question relève directement de l’AI Act européen, mais le cadre est différent. La liste des systèmes classés à haut risque par le règlement vise notamment certains usages liés au crédit ou à la tarification dans l’assurance vie et santé. Le conseil en investissement et la gestion de portefeuille ne sont pas directement traités de la même manière dans cette classification.

Pour Claude for Financial Advisers, l’enjeu immédiat reste donc surtout MiFID II. C’est logique : le problème n’est pas simplement que l’outil utilise de l’IA, mais qu’il intervient potentiellement dans une chaîne où une institution financière recommande des produits à un client réel.

Les autorités européennes regarderont donc probablement moins le modèle en lui-même que les contrôles qui l’entourent : quelles données sont injectées, comment les réponses sont validées, qui prend la responsabilité finale, comment les décisions sont documentées et si le conseiller reste réellement capable de contester une proposition de l’IA.

La différence avec les assistants directement exposés aux clients

La position d’Anthropic est également différente de celle d’autres expérimentations déjà observées en Europe. Scalable Capital, par exemple, a connecté des dizaines de milliards d’euros d’actifs clients à ChatGPT et Claude pour permettre aux utilisateurs d’analyser leurs portefeuilles et d’interagir avec leurs investissements depuis ces assistants.

Dans ce cas, l’IA est directement exposée au client final. Claude for Financial Advisers se place un cran plus loin dans la chaîne. L’outil travaille d’abord pour le professionnel, qui reste l’interlocuteur du client et théoriquement le responsable du conseil fourni.

Cette distance change beaucoup de choses sur le plan pratique, mais elle ne fait pas disparaître le risque réglementaire.

Si un conseiller se contente de transmettre les conclusions produites par Claude sans exercer de véritable jugement, le caractère « humain » de la décision pourrait devenir largement théorique. C’est précisément le type de configuration que les régulateurs auront intérêt à examiner.

Le véritable produit d’Anthropic est peut-être la capacité réglementée

L’arrivée de Claude dans le conseil financier montre une évolution plus profonde du marché de l’IA professionnelle. Les premiers assistants promettaient surtout de rechercher plus vite, de résumer des documents ou de rédiger des notes. Les nouveaux produits veulent intervenir directement dans les chaînes de travail réglementées : analyse d’un portefeuille, surveillance du risque, préparation d’une recommandation, vérification de conformité ou construction d’un dossier client.

À ce niveau, la valeur d’un modèle ne repose plus uniquement sur la qualité de ses réponses. Elle dépend aussi de sa capacité à s’intégrer aux systèmes métier, à respecter les permissions, à laisser une piste d’audit et à maintenir une séparation claire entre assistance et décision.

Anthropic peut donc répéter que Claude ne donnera pas de conseil d’investissement. En Europe, cette promesse ne sera crédible que si l’architecture du produit, les procédures internes des établissements et le comportement des conseillers rendent réellement cette frontière observable.

Claude for Financial Advisers illustre ainsi le prochain défi de l’IA en finance : il ne s’agit plus simplement de savoir si le modèle peut analyser un portefeuille, mais de déterminer à quel moment cette analyse devient, juridiquement et concrètement, une recommandation dont quelqu’un devra répondre.