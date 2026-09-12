Apple vient d’entrer sur le marché des smartphones pliables avec l’iPhone Duo, mais l’une des technologies les plus stratégiques de son nouvel appareil proviendrait directement de son principal concurrent. Selon de nouvelles informations venues de Chine, Samsung Display fournirait à Apple la dalle OLED pliable M16 utilisée par l’iPhone Duo, dans le cadre d’un accord qui s’étendrait sur plusieurs années.

Le composant serait également l’un des plus coûteux du téléphone : Apple paierait environ 250 dollars par écran pliable. De quoi mieux comprendre le prix de départ de 2 339 euros (1 999 dollars aux États-Unis) du Duo et, surtout, l’importance industrielle de Samsung dans la nouvelle offensive d’Apple.

Apple aurait signé un accord de trois ans avec Samsung Display

Selon le leaker Setsuna Digital sur Weibo, Apple aurait conclu avec Samsung Display un accord exclusif de trois ans portant sur les écrans destinés à l’iPhone Duo et à de futurs iPhone pliables. Cette information n’a pas été confirmée publiquement par les deux entreprises et doit donc encore être considérée avec prudence.

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Toutefois, le choix de Samsung n’aurait rien de surprenant. Le groupe coréen fournit depuis longtemps des dalles OLED destinées aux iPhone et possède une expérience industrielle considérable dans la fabrication d’écrans flexibles.

La situation est néanmoins intéressante sur le plan concurrentiel. Samsung Electronics affronte désormais directement l’iPhone Duo avec sa gamme Galaxy Z Fold, tandis qu’une autre branche du groupe, Samsung Display, pourrait profiter commercialement du succès du produit d’Apple.

Ce paradoxe est classique dans l’industrie des semi-conducteurs et des composants. Les divisions d’un même conglomérat peuvent être fournisseurs de concurrents directs lorsque les volumes et les contrats industriels le justifient.

Avec l’iPhone Duo, cette interdépendance devient simplement beaucoup plus visible.

L’iPhone Duo utiliserait la nouvelle génération OLED M16

La fuite affirme également que le Duo serait le premier smartphone équipé d’une dalle reposant sur les nouveaux matériaux OLED M16 de Samsung Display. Cette génération succède aux précédentes formulations utilisées par le fabricant pour améliorer progressivement l’efficacité lumineuse, la colorimétrie et la consommation de ses écrans OLED. La dalle M16 pourrait théoriquement atteindre une luminosité maximale proche de 3 500 nits dans certaines configurations. Apple annonce pour sa part un pic de 3 000 nits sur les écrans de l’iPhone Duo.

La différence ne signifie pas nécessairement que la dalle serait sous-exploitée. La luminosité maximale dépend de nombreux paramètres, notamment de la surface affichée, de la température, des réglages du constructeur et de la structure complète de l’écran.

L’iPhone Duo utilise par ailleurs un traitement nano-texturé spécifique destiné à réduire les reflets et à rendre la zone de pliure moins perceptible. Cette architecture peut elle aussi influencer les caractéristiques finales de la dalle par rapport à ses capacités théoriques.

Samsung M16 apporterait également des améliorations en matière d’efficacité énergétique et de scintillement à faible luminosité, deux critères particulièrement importants pour un grand écran pliable.

Apple ne s’est pas contenté d’acheter une dalle Samsung

Toutefois, le recours à Samsung Display ne signifie pas que l’écran de l’iPhone Duo soit un composant standard repris tel quel. Lors de la présentation du smartphone, Apple a largement insisté sur le travail effectué autour de la structure de l’écran. Johny Srouji a notamment décrit un empilement multicouche utilisant des adhésifs spécifiques permettant aux différentes couches de se déplacer légèrement les unes par rapport aux autres pendant le pliage.

L’objectif est de limiter les contraintes mécaniques qui, avec le temps, peuvent accentuer le pli ou provoquer des déformations.

Apple utilise également un matériau nano-texturé conçu pour réduire les reflets et rendre la zone centrale moins visible et moins perceptible au toucher. L’entreprise présente ainsi l’écran comme « perceptuellement plat », même si les tests indépendants devront déterminer à quel point cette promesse résiste à un usage prolongé.

C’est probablement là que se situe la répartition des rôles : Samsung Display fournirait la technologie OLED et une partie essentielle de la dalle flexible, tandis qu’Apple contrôlerait l’intégration, la structure mécanique et plusieurs couches spécifiques de l’ensemble final.

Dans un smartphone pliable, la qualité de l’écran ne dépend en effet pas uniquement du matériau OLED. Le verre ultrafin, les films protecteurs, les adhésifs, la charnière et la manière dont l’ensemble absorbe les contraintes jouent un rôle tout aussi important.

Environ 250 dollars rien que pour l’écran intérieur

Cette sophistication aurait un coût considérable. Selon les nouvelles estimations, Apple paierait environ 250 dollars pour chaque dalle pliable de l’iPhone Duo, ce qui en ferait l’un des composants les plus chers de l’appareil. À titre de comparaison, l’ensemble constitué du châssis et de la charnière serait évalué autour de 160 dollars, tandis que l’écran extérieur coûterait environ 80 dollars.

Le processeur A20 Pro représenterait lui aussi une part particulièrement élevée de la nomenclature, certaines estimations avançant environ 280 dollars. Ce chiffre doit toutefois être traité avec prudence : le coût réel d’une puce conçue par Apple est difficile à isoler puisqu’il faut distinguer fabrication, packaging, rendement des wafers et dépenses de développement.

La même prudence s’impose pour les autres estimations de composants. Les prix évoqués ne proviennent pas d’une nomenclature officielle publiée par Apple et peuvent varier considérablement selon la méthode utilisée.

Ils donnent néanmoins une idée de la structure économique très différente d’un iPhone pliable.

Le coût des composants du Duo pourrait atteindre environ 760 dollars

En additionnant les différentes estimations disponibles, la nomenclature matérielle du modèle d’entrée de gamme atteindrait environ 760 dollars. Le stockage NAND de 256 Go serait désormais estimé autour de 100 dollars, contre environ 20 dollars auparavant selon les données citées, dans un contexte de forte hausse du prix de la mémoire. Les 12 Go de RAM représenteraient environ 50 dollars. Le système photo serait estimé autour de 80 dollars, tandis que la batterie resterait sous les 10 dollars.

Ces chiffres ne doivent surtout pas être interprétés comme le « coût de fabrication » complet d’un iPhone Duo.

Une nomenclature de composants n’intègre pas nécessairement l’assemblage, les pertes liées aux rendements de production, la logistique, les garanties, la distribution, le marketing, le développement d’iOS 27, la conception des composants personnalisés ou encore les années de recherche consacrées au mécanisme pliable.

La comparaison reste néanmoins frappante. Certaines estimations plaçaient la nomenclature matérielle de l’iPhone 17 Pro Max autour de 408 dollars. À méthodologie comparable, le Duo serait donc nettement plus coûteux à produire sur le seul plan matériel.

Le prix de 2 339 euros devient plus facile à comprendre

Apple commercialise l’iPhone Duo à partir de 2 339 euros avec 256 Go de stockage, soit 340 euros de plus que le Galaxy Z Fold 8 et 140 euros de moins que le Galaxy Z Fold 8 Ultra. Ce positionnement avait immédiatement fait du premier pliable d’Apple l’un des iPhone les plus chers jamais commercialisés. Les estimations concernant son écran permettent toutefois de mieux comprendre la structure de ce tarif.

Contrairement à un iPhone classique, le Duo cumule deux écrans, une charnière sophistiquée, un châssis renforcé, une architecture interne inhabituelle et deux batteries réparties dans les différentes parties de l’appareil. Apple a également dû adapter iOS 27 à plusieurs orientations et à des usages multitâches spécifiques. Le coût élevé du panneau Samsung ne représente donc qu’une partie du problème industriel.

Les premières générations de produits pliables restent particulièrement complexes à fabriquer à grande échelle, avec des contraintes de rendement beaucoup plus sévères qu’un smartphone monobloc produit depuis plusieurs générations.

Samsung pourrait gagner même si l’iPhone Duo concurrence le Galaxy Z Fold

L’accord supposé avec Samsung Display met surtout en lumière l’une des particularités les plus fascinantes du marché des smartphones. Samsung Electronics veut naturellement vendre davantage de Galaxy Z Fold 8 face à l’iPhone Duo. Mais Samsung Display peut simultanément avoir intérêt à ce que le premier pliable d’Apple rencontre un succès commercial important.

Chaque iPhone Duo vendu pourrait ainsi représenter une dalle M16 supplémentaire commandée à Samsung.

Pour Apple, la situation illustre les limites de son intégration verticale. L’entreprise maîtrise ses processeurs, son système d’exploitation et une grande partie de la conception matérielle, mais certains composants de pointe nécessitent encore des partenaires possédant des capacités industrielles très spécialisées. Samsung Display fait précisément partie de ce petit groupe.

À plus long terme, un contrat de trois ans, s’il se confirme, pourrait également indiquer qu’Apple envisage déjà le Duo comme le début d’une véritable famille de produits plutôt qu’une expérience isolée.

Le premier iPhone pliable résume ainsi parfaitement les paradoxes de l’industrie mobile : Apple veut défier Samsung sur son propre terrain, mais pour fabriquer l’une des pièces les plus importantes de cette offensive, Cupertino aurait justement besoin de ce que Samsung sait produire de mieux.