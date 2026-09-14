À quelques semaines de son lancement officiel, le Honor Magic 9 Pro Max se montre dans une nouvelle vidéo de prise en main qui offre l’un des aperçus les plus précis du smartphone jusqu’ici. Honor a déjà confirmé une présentation de la série Magic 9 le 28 septembre, avec une gamme qui devrait comprendre les Magic 9, Magic 9 Pro et Magic 9 Pro Max.

Cette nouvelle fuite confirme surtout un changement esthétique majeur à l’arrière. Honor abandonne le grand module circulaire des Magic 8 au profit d’un bloc rectangulaire beaucoup plus imposant, structuré autour de plusieurs anneaux photo.

Un design arrière totalement repensé

Le modèle montré dans la vidéo apparaît dans une finition Moss Green, déjà aperçue dans plusieurs précédents teasers. La rupture la plus visible concerne le module photo. Alors que la série Magic 8 misait sur une grande zone circulaire, le Magic 9 Pro Max adopte désormais une large structure rectangulaire occupant une part importante de la coque arrière.

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Toutefois, Honor conserve des anneaux circulaires autour des différents objectifs, ce qui permet de garder une continuité visuelle avec les générations précédentes tout en changeant clairement de langage de design. Ce choix rapproche le Magic 9 Pro Max d’une approche plus technique, presque proche d’un appareil photo compact, et souligne encore davantage son positionnement très orienté photographie.

Deux capteurs de 200 mégapixels au cœur du système photo

Le Magic 9 Pro Max doit surtout se distinguer par une configuration photo particulièrement ambitieuse. Honor a déjà confirmé la présence de deux capteurs de 200 mégapixels. Le capteur principal affiche une taille de 1/1,28 pouce, avec une ouverture f/1,57 et une stabilisation optique annoncée capable de corriger jusqu’à trois degrés de mouvement. Le téléobjectif périscopique repose quant à lui sur un second capteur de 200 mégapixels de 1/1,4 pouce.

Cette combinaison est inhabituelle, même sur le marché des smartphones Ultra.

L’intérêt ne réside pas uniquement dans la résolution élevée. Honor cherche surtout à associer de grands capteurs, une forte stabilisation mécanique et un traitement d’image plus avancé afin d’améliorer la netteté, la dynamique et les performances en basse lumière.

Le partenariat avec ARRI devient un élément central

Honor mise également sur son partenariat avec ARRI, déjà mis en avant récemment sur son Robot Phone. L’objectif est de renforcer la maîtrise des couleurs, des contrastes et du rendu vidéo, avec une approche qui se rapproche davantage des outils professionnels que du simple traitement automatique classique. Le constructeur a déjà publié plusieurs échantillons photo issus du Magic 9 Pro Max afin de montrer les capacités du nouveau système.

Les premières informations évoquent notamment une approche plus poussée de la stabilisation, du rendu des hautes lumières et de la restitution des carnations. Honor semble donc vouloir positionner le Magic 9 Pro Max comme une plateforme photo complète plutôt que comme un smartphone simplement équipé de capteurs très haute définition.

Une caméra selfie carrée, une première annoncée sur Android

À l’avant, le smartphone conserve une large découpe en forme de pilule, similaire à celle de la précédente génération. Elle doit toujours accueillir la caméra frontale et un capteur de profondeur 3D pour la reconnaissance faciale.

La nouveauté viendrait toutefois du capteur lui-même. Selon les informations qui circulent actuellement, la série Magic 9 pourrait être la première famille de smartphones Android à adopter un capteur selfie au format carré. L’intérêt d’un tel format serait de permettre une plus grande flexibilité dans le cadrage. Un capteur carré peut notamment faciliter le passage entre différentes orientations ou ratios sans nécessiter de rotation physique du téléphone, ce qui peut être utile pour les appels vidéo, les selfies et les contenus destinés aux réseaux sociaux.

Honor n’a toutefois pas encore détaillé officiellement le fonctionnement exact de cette caméra frontale.

Des bordures d’écran réduites à environ 1 mm

La vidéo permet également d’observer des bordures particulièrement fines. Celles-ci seraient réduites à environ 1 mm, avec un contour homogène sur l’ensemble de l’écran. Honor cherche ainsi à maximiser la surface d’affichage sans modifier radicalement la silhouette générale de l’appareil. Le smartphone conserve aussi des grilles de haut-parleurs stéréo symétriques placées sur les parties supérieure et inférieure du châssis.

Ce détail peut sembler secondaire, mais il montre que Honor continue de travailler sur une expérience multimédia complète, avec une attention portée aussi bien à l’écran qu’au son.

Le bouton IA reste présent sur la tranche

Sur le côté droit, on retrouve également le bouton dédié à l’intelligence artificielle. Honor conserve cette commande matérielle sur plusieurs générations de Magic, signe que la marque souhaite installer cet élément comme une caractéristique permanente de ses appareils haut de gamme. Ce bouton doit permettre d’accéder rapidement à certaines fonctions basées sur YoYo et sur les outils d’intelligence artificielle intégrés au système.

La stratégie rappelle celle d’autres constructeurs qui cherchent désormais à donner une présence physique à l’IA dans le smartphone, plutôt que de la limiter à des menus ou à une application dédiée.

L’efficacité réelle dépendra toutefois des fonctions accessibles et de la fréquence avec laquelle les utilisateurs auront réellement besoin de ce raccourci.

Un flagship clairement orienté vers la photographie

La nouvelle vidéo ne révèle finalement pas énormément de caractéristiques inédites, mais elle confirme la direction prise par Honor. Le Magic 9 Pro Max se présente comme un appareil construit autour de la photographie, avec deux capteurs de 200 mégapixels, une stabilisation très poussée et une collaboration plus étroite avec ARRI.

Le changement de design du module photo renforce cette identité. Honor semble vouloir rendre immédiatement visible la différence entre cette génération et les Magic 8, tout en assumant un aspect plus massif et plus spécialisé.

Le lancement du 28 septembre devra encore préciser les performances du processeur, l’autonomie, les fonctions logicielles et les détails exacts de la caméra frontale. Mais à ce stade, le Magic 9 Pro Max semble déjà suivre une logique claire : ne plus simplement concurrencer les meilleurs photophones sur la fiche technique, mais construire une véritable identité autour de la capture d’image, de la stabilisation et du rendu professionnel.