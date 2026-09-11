Après avoir lancé une application dédiée sur macOS plus tôt cette année, Google étend désormais Gemini à Windows 10 et Windows 11. L’assistant IA dispose d’un véritable client de bureau, pensé pour rester accessible en permanence sans obliger l’utilisateur à passer par un navigateur.

L’objectif dépasse le simple changement de format. Avec un raccourci global, une intégration aux services Google et l’accès aux outils génératifs comme Nano Banana et Gemini Omni, Google cherche à installer Gemini directement dans le flux de travail quotidien des utilisateurs de PC.

Gemini devient une véritable application Windows

Jusqu’à présent, l’expérience Gemini sur PC reposait principalement sur le Web et sur certaines intégrations ponctuelles dans les produits Google. La nouvelle application Windows offre désormais une interface native, capable de rester disponible en arrière-plan tout au long de la journée.

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Google mise notamment sur un raccourci particulièrement simple : Alt + Espace permet d’afficher Gemini au-dessus de l’application actuellement utilisée. L’utilisateur peut ainsi interroger l’assistant sans interrompre complètement son travail. Il devient possible de vérifier rapidement une information présente dans un document, préparer une réponse, reformuler un passage ou trouver des idées pour une présentation avant de revenir immédiatement à l’application principale.

Ce type d’accès rapide rapproche Gemini des assistants profondément intégrés au système plutôt que d’un chatbot que l’on ouvre volontairement dans un nouvel onglet.

Un espace complet pour les tâches plus complexes

L’application ne se limite pas à cette fenêtre flottante. Gemini dispose également d’une interface complète destinée aux conversations plus longues et aux workflows nécessitant plusieurs étapes. L’utilisateur peut notamment déléguer certaines tâches à Gemini Spark, l’agent personnel que Google développe autour de Gemini 3.5 et de sa plateforme Antigravity.

Spark est conçu pour aller au-delà de la simple génération de texte. Google veut lui permettre d’exécuter des chaînes d’actions, d’exploiter différents services et de poursuivre certains travaux de manière plus autonome sous le contrôle de l’utilisateur.

L’intégration avec Gmail, Google Drive et plus largement Google Workspace joue ici un rôle important. Gemini peut utiliser les éléments auxquels l’utilisateur lui donne accès pour retrouver du contexte, synthétiser des documents ou préparer du contenu à partir de fichiers déjà présents dans son environnement professionnel.

Pour Google, l’application Windows devient donc autant une porte d’entrée vers Gemini qu’une interface pour son écosystème Workspace.

Nano Banana et Gemini Omni directement depuis le bureau

La dimension créative occupe également une place importante. L’application donne accès aux modèles de génération visuelle de Google, notamment la famille Nano Banana, tandis que Gemini Omni permet de travailler autour de la génération vidéo et de contenus multimodaux.

L’idée est de centraliser plusieurs usages dans une même interface. Une personne préparant une présentation peut par exemple passer de la recherche d’informations à la génération d’un visuel puis à la création d’un contenu vidéo sans changer constamment d’application.

Cette convergence reflète l’évolution générale de Gemini. Google ne cherche plus uniquement à proposer un modèle conversationnel capable de répondre à des questions, mais une interface unifiée reliant raisonnement, recherche, création multimédia et agents.

Le bureau devient alors un terrain particulièrement important, car c’est encore là que se déroule une grande partie du travail intensif sur les documents, les fichiers et les applications professionnelles.

Google promet une application légère en arrière-plan

Google indique avoir conçu son client Windows pour limiter son impact sur les ressources système lorsqu’il reste ouvert en arrière-plan. Ce point sera particulièrement important dans la pratique. Une application d’assistance permanente n’a d’intérêt que si elle peut rester disponible sans consommer inutilement la mémoire, le processeur ou l’autonomie des PC portables. L’accès via Alt + Espace suppose justement que Gemini soit suffisamment discret pour rester lancé toute la journée.

Google annonce également de nouvelles intégrations natives pour de futures mises à jour, ce qui laisse entrevoir un rapprochement progressif entre Gemini et les fichiers ou applications locales.

L’entreprise avait déjà commencé cette évolution sur macOS, où Gemini Spark peut automatiser certaines opérations sur les fichiers auxquels l’utilisateur lui accorde explicitement l’accès. L’arrivée sur Windows étend naturellement cette stratégie à une base d’utilisateurs beaucoup plus large.

Windows devient un terrain stratégique pour les assistants IA

Cette sortie possède aussi une dimension concurrentielle évidente. Microsoft dispose naturellement d’un avantage considérable sur Windows avec Copilot et les différentes fonctions d’IA intégrées à son système et à Microsoft 365. Google ne peut donc pas se contenter de laisser Gemini vivre dans Chrome ou dans une page Web s’il veut devenir un assistant quotidien sur PC.

Créer une application native permet de réduire cette différence. Le raccourci système, l’accès rapide depuis n’importe quelle application et les connexions avec Workspace donnent à Google un moyen de rester présent même lorsque l’utilisateur travaille en dehors de Chrome. Cette approche illustre également une transformation plus large du marché de l’IA. Les grands acteurs ne se battent plus uniquement sur la qualité de leurs modèles, mais sur la proximité avec le contexte de l’utilisateur : fichiers, e-mails, applications ouvertes, documents et tâches en cours.

Le meilleur assistant ne sera pas nécessairement celui qui obtient le meilleur score sur un benchmark, mais celui qui se trouve disponible au moment précis où l’utilisateur en a besoin.

Gemini veut s’installer au cœur du travail quotidien

L’arrivée de Gemini sur Windows semble finalement moins importante pour l’existence d’une nouvelle application que pour ce qu’elle révèle de la stratégie de Google. Gemini devient progressivement une couche transversale de son écosystème. Il peut répondre à des questions, générer des images et des vidéos, exploiter Workspace et déléguer certains workflows à Spark. Sur Windows, toutes ces fonctions sont désormais accessibles depuis une interface permanente.

La prochaine étape consistera probablement à renforcer encore l’intégration avec le système et les applications locales, tout en maintenant des garde-fous clairs autour des permissions accordées à l’assistant. Google dispose déjà des modèles, des services cloud et de Workspace. Avec une application Windows native, il gagne maintenant la surface qui lui manquait pour tenter de faire de Gemini un compagnon constant sur le PC.

La bataille des assistants IA se déplace ainsi progressivement du navigateur vers le bureau : ce n’est plus seulement la réponse générée qui compte, mais la capacité de l’IA à s’insérer naturellement entre chaque application, chaque fichier et chaque tâche.