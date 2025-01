Accueil » Galaxy Z Fold 7 et S25 Slim : Vers un Snapdragon 8s Elite plus abordable ?

Galaxy Z Fold 7 et S25 Slim : Vers un Snapdragon 8s Elite plus abordable ?

Galaxy Z Fold 7 et S25 Slim : Vers un Snapdragon 8s Elite plus abordable ?

Samsung pourrait intégrer une nouvelle version plus abordable du processeur Snapdragon 8 Elite, alias Snapdragon 8s Elite, dans ses prochains modèles, notamment le Galaxy Z Fold 7, le Galaxy S25 Slim, et d’autres appareils.

Voici les dernières informations concernant ce chipset, récemment dévoilé en secret par Qualcomm.

Qualcomm a récemment annoncé une variante du Snapdragon 8 Elite, identifiée par le numéro de modèle SM8750-3-AB. Conçue spécifiquement pour les smartphones pliables de nouvelle génération ou les modèles ultra-minces, cette version du Snapdragon 8 Elite se distingue par une architecture à 7 cœurs au lieu de 8.

Caractéristiques techniques de cette version à 7 cœurs :

2 cœurs principaux cadencés à 4,32 GHz pour les tâches les plus exigeantes,

5 cœurs haute performance tournant à 3,53 GHz.

En retirant un cœur par rapport à la version classique, Qualcomm vise à réduire les coûts de production tout en maintenant des performances compétitives. Cette approche rend ce chipset idéal pour des appareils à budget flagship, comme le Galaxy Z Fold 7 ou le Galaxy S25 Slim, ainsi que pour les smartphones pliables tels que le Galaxy Z Fold 7 SE.

Performances légèrement inférieures, mais mieux adaptées

Bien que cette version à 7 cœurs soit légèrement moins puissante que la variante standard, elle apporte des avantages en matière de dissipation thermique. Cette caractéristique est essentielle pour des appareils comme les smartphones pliables ou ultra-minces, où la gestion de la chaleur peut poser problème.

Premiers benchmarks prometteurs :

Le Oppo Find N5, récemment repéré sur GeekBench avec ce chipset, a affiché des performances similaires à celles du Snapdragon 8 Elite classique. Cela suggère que les utilisateurs ne ressentiront qu’une différence minime en termes de puissance tout en profitant de la meilleure efficacité thermique.

Quels appareils pourraient intégrer ce nouveau chipset ?

Samsung pourrait utiliser cette version revisitée pour des appareils comme :

Galaxy Z Fold 7 : le prochain pliable premium, optimisé pour des performances stables.

Galaxy S25 Slim : le modèle ultra-fin de la gamme S25, prévu pour mai 2025.

Galaxy Z Fold 7 SE : une variante plus abordable du pliable.

En optant pour un processeur moins coûteux, mais performant, Samsung pourrait :

Réduire les coûts de production, ce qui rendrait les pliables et ultra-fins plus accessibles. Améliorer la dissipation thermique, essentielle pour des designs compacts et des appareils pliables. Cibler un segment de marché intermédiaire, entre les flagships haut de gamme et les modèles milieu de gamme.

Avec ce nouveau Snapdragon 8 Elite à 7 cœurs, Qualcomm et Samsung montrent leur volonté de rendre les technologies avancées plus abordables. Les appareils comme le Galaxy Z Fold 7 et le Galaxy S25 Slim pourraient ainsi offrir un excellent rapport qualité-prix, tout en conservant des performances proches de celles des flagships.