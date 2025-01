Accueil » iPhone SE 4 et iPhone 17 Air : Un seul et même appareil ?

Les rumeurs autour de l’iPhone 17 prennent une tournure inattendue, et il semble qu’Apple prépare quelque chose d’unique avec un quatrième modèle. Selon Majin Bu, ce modèle, connu sous le nom de code Roma, pourrait être une fusion entre l’iPhone SE 4 et un modèle plus mince, parfois appelé iPhone 17 Air.

Cependant, avec des informations divergentes sur les spécifications, les prix et les dates de sortie, cette hypothèse reste floue.

Quatrième modèle : iPhone SE 4 ou iPhone 17 Air ?

Apple travaille actuellement sur plusieurs appareils, dont :

Le succcesseur de l’iPhone 16 Plus, qui pourrait être remplacé par un modèle plus fin appelé iPhone 17 Air ou Slim.

Un successeur à l’iPhone SE 3, attendu pour le premier semestre de cette année, qui pourrait être baptisé iPhone 16E, 16SE ou simplement iPhone SE 4.

Majin Bu affirme que ces deux appareils pourraient en réalité être le même produit, avec des noms différents en fonction du positionnement marketing. Selon cette théorie l’iPhone SE 4 emprunterait des caractéristiques de l’iPhone 16, comme la puce A18, et l’iPhone 17 Air serait plus moderne, équipé de la prochaine puce A19, mais conserverait un design minimaliste avec une seule caméra arrière.

Dates de sortie et positionnement tarifaire

Cette rumeur semble peu probable lorsque l’on examine les objectifs stratégiques d’Apple :

Les modèles SE ont historiquement ciblé un public soucieux de son budget, avec un prix prévu sous les 700 euros pour l’iPhone SE 4.

L’iPhone 17 Air, supposé être un produit haut de gamme, mais plus compact, pourrait être proposé autour de 900 euros.

En termes de calendrier l’iPhone SE 4 est attendu pour avril 2025, selon des sources comme Mark Gurman de Bloomberg, considéré comme une source fiable, tandis que l’iPhone 17 Air arriverait en même temps que la série principale iPhone 17, prévue pour septembre 2025.

Ces différences suggèrent qu’il s’agirait bien de deux appareils distincts.

Spécifications : convergence ou divergence ?

Si l’on se concentre sur les caractéristiques techniques, des similitudes intrigantes émergent une seule caméra arrière, une caractéristique typique des appareils SE, mais rare pour les modèles plus chers, et un design compact, visant à séduire les utilisateurs préférant des smartphones plus petits et légers.

Cependant, les puces utilisées semblent confirmer des différences significatives : A18 pour l’iPhone SE 4, réutilisant des composants de la génération précédente et A19 pour l’iPhone 17 Air, qui reflète une volonté d’innover et de rester à la pointe de la technologie.

Une rumeur difficile à croire

Bien que Majin Bu ait parfois été précis dans ses prédictions, cette rumeur est difficile à valider. La stratégie d’Apple a toujours été de maintenir des distinctions claires entre ses modèles SE et ses gammes premium. Fusionner un appareil économique avec un modèle haut de gamme pourrait créer de la confusion et diluer le positionnement des produits.

De plus, des sources réputées comme Mark Gurman continuent de décrire l’iPhone SE 4 et l’iPhone 17 Air comme deux appareils distincts, destinés à des publics différents.

Alors que l’iPhone SE 4 et l’iPhone 17 Air alimentent les spéculations, une chose est claire : Apple explore des voies intéressantes pour répondre aux attentes des utilisateurs. Que ces modèles soient fusionnés ou restent distincts, ils témoignent d’une volonté de diversifier l’offre, tout en répondant aux tendances actuelles, comme la demande pour des téléphones compacts et performants.