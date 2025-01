Galaxy S25 : Prix, couleurs et configurations en Europe

Le lancement très attendu de la série Galaxy S25 approche à grands pas, avec un dévoilement officiel prévu pour le 22 janvier. Alors que la date est désormais confirmée, les fuites continuent de dévoiler des détails précieux, notamment sur les prix, les coloris et les configurations de stockage attendus pour l’Europe.

Une récente fuite, qui inclut une capture d’écran d’une liste de détaillants européens, donne un aperçu des tarifs et des configurations disponibles pour les Galaxy S25, Galaxy S25+, et Galaxy S25 Ultra. Bien qu’aucun pays spécifique ne soit mentionné, cette liste révèle une hausse des prix par rapport à la série Galaxy S24.

Voici ce qu’elle suggère :

Galaxy S25

Coloris : Silver, Navy, Icy Blue, Mint

128 Go: 964,90 €

256 Go: 1 026,90 €

512 Go: 1 151,90 €

Galaxy S25 Plus

Coloris : Silver, Navy, Icy Blue, Mint

256 Go: 1 235,90 €

512 Go: 1 359,90 €

Galaxy S25 Ultra

Coloris : Titanium Silver Blue, Titanium Black, Titanium Gray

256 Go: 1 557,90 €

512 Go: 1 681,90 €

1 To : 1 930,89 €

Une hausse des prix inévitable ?

Si cette fuite est exacte, le Galaxy S25 Ultra pourrait ne pas être proposé dans toutes les couleurs initialement anticipées en Europe, comme l’option Titanium White Silver, absente de la liste.

En termes de tarifs, les prix européens semblent en hausse par rapport à la génération précédente, avec des augmentations allant de 60 à 100 euros selon les modèles et les configurations. Ces hausses sont principalement attribuées à des facteurs tels que les axes et régulations européennes, souvent responsables d’un coût plus élevé en Europe qu’aux États-Unis, ou encore le passage à une puce Snapdragon 8 Elite pour tous les modèles, y compris les Galaxy S25 et S25 Plus.

Traditionnellement, Samsung équipait les modèles de base et Plus de puces Exynos en dehors des marchés nord-américains et chinois. Cependant, les faibles rendements de la production en 3 nm par Samsung Foundry auraient conduit l’entreprise à opter pour la puce Snapdragon sur tous les modèles, augmentant ainsi les coûts.

Une performance au rendez-vous

Bien que la hausse des prix puisse inquiéter certains consommateurs, elle pourrait être justifiée par les performances attendues. Le Snapdragon 8 Elite, considéré comme l’une des puces les plus puissantes du marché, promet des gains significatifs en vitesse, en efficacité énergétique, et en gestion thermique.

Ces informations restent pour l’instant des rumeurs et des fuites. Le 22 janvier, Samsung révèlera officiellement la série Galaxy S25 et mettra fin à toutes les spéculations. Restez connectés pour découvrir les détails définitifs sur ces flagships très attendus.