HDMI 2.2 : La révolution audiovisuelle débarque au CES 2025 !

Lors du CES 2025 à Las Vegas, le HDMI Forum a présenté la dernière évolution du standard HDMI : HDMI 2.2. Avec des promesses de performances doublées, une meilleure synchronisation audio-vidéo et des capacités impressionnantes pour les applications à venir, cette mise à jour semble révolutionnaire sur le papier. Mais qu’est-ce que cela signifie vraiment pour les utilisateurs ? Décryptons les nouveautés.

Bande passante doublée et résolutions vertigineuses

Le principal argument de HDMI 2.2 est son augmentation massive de la bande passante, qui passe de 48 Gbit/s (HDMI 2.1) à 96 Gbit/s. Cela ouvre la voie à des résolutions et des fréquences d’images jusqu’alors inaccessibles :

8K à 240 fps et 4K à 480 fps, idéaux pour les joueurs exigeants et les cinéphiles.

Un support théorique pour des résolutions allant jusqu’à 12K et 16K, bien que ces capacités soient pour l’instant plus conceptuelles que pratiques.

Cette bande passante accrue n’est pas uniquement destinée aux téléviseurs et moniteurs. Elle s’avère précieuse pour des applications spécialisées, comme la réalité augmentée (AR), la réalité virtuelle (VR), les enseignes commerciales grand format, l’imagerie médicale et la vision industrielle.

Latency Indication Protocol : adieu les décalages audio-vidéo

L’une des nouveautés les plus tangibles pour les utilisateurs est l’introduction du Latency Indication Protocol (LIP). Ce protocole synchronise de manière plus précise l’audio et la vidéo, éliminant les décalages frustrants entre un téléviseur et un système audio externe comme une barre de son ou un récepteur AV.

Grâce à LIP, les appareils connectés peuvent partager des informations de synchronisation en temps réel, garantissant une expérience plus fluide, particulièrement pour les amateurs de home cinéma.

Nouveaux câbles Ultra96 : nécessaires, mais pas indispensables pour tous

HDMI 2.2 introduit une nouvelle génération de câbles, baptisés Ultra96, conçus pour gérer la bande passante complète de 96 Gbit/s. Cependant, les utilisateurs n’ont pas besoin de paniquer :

Le format physique des ports HDMI reste inchangé, donc vos câbles HDMI actuels continueront de fonctionner avec les ports HDMI 2.2 .

. Pour les configurations existantes (comme le gaming en 4K à 120 Hz), les câbles Ultra High-Speed HDMI actuels suffiront largement.

Les câbles Ultra96 ne seront nécessaires que pour exploiter pleinement les résolutions et fréquences les plus élevées. Cela dit, les câbles de plus de 3 mètres pourraient rencontrer des limitations et nécessiter une compression numérique (DSC) pour transmettre des données à des résolutions supérieures à 4K.

Une concurrence renforcée avec DisplayPort

HDMI 2.2 pourrait sérieusement challenger DisplayPort, qui domine actuellement les moniteurs de gaming à haute fréquence. Alors que DisplayPort a longtemps été la référence pour des fréquences comme 240 fps ou plus, HDMI 2.2 réduit cet écart tout en offrant des fonctionnalités comme l’eARC (Enhanced Audio Return Channel) et le HDMI-CEC pour contrôler plusieurs appareils avec une seule télécommande.

Pour les gamers, cela signifie que 4K à 240 fps deviendra une option viable sur les téléviseurs et les moniteurs utilisant HDMI, élargissant les choix au-delà des configurations traditionnelles de moniteurs PC.

Une adoption progressive et différenciée

Comme pour les précédentes versions d’HDMI, les fabricants auront la liberté de choisir les fonctionnalités qu’ils intègrent. Tous les appareils compatibles HDMI 2.2 ne proposeront donc pas le maximum de 96 Gbit/s, certaines consoles ou périphériques pouvant être limités à des bandes passantes inférieures (par exemple 40 Gbit/s).

L’adoption généralisée prendra également du temps. Bien que les produits haut de gamme, comme les téléviseurs premium et les moniteurs de gaming soient susceptibles d’intégrer HDMI 2.2 en premier, les appareils de milieu et d’entrée de gamme suivront plus tard. Pour référence, HDMI 2.1, annoncé en 2017, n’a réellement gagné en popularité qu’à partir de 2020.

Un avenir prometteur, mais encore en préparation

HDMI 2.2 apporte des capacités impressionnantes, mais beaucoup de ses fonctionnalités restent théoriques pour le moment. Le contenu natif en 8K est rare, et les TV 8K elles-mêmes restent un produit de niche. De plus, la plupart des panneaux d’affichage actuels atteignent un maximum de 10 bits de profondeur de couleur, alors que HDMI 2.2 supporte jusqu’à 12 bits.

Ainsi, l’intérêt immédiat pour HDMI 2.2 sera limité à ceux qui cherchent à futuriser leur équipement, tandis que la majorité des utilisateurs pourront encore tirer pleinement parti de HDMI 2.1 pendant plusieurs années.

HDMI 2.2 représente un bond en avant significatif, non seulement pour les résolutions et fréquences plus élevées, mais aussi pour des améliorations concrètes, comme le Latency Indication Protocol. Cependant, son adoption prendra du temps, et son véritable potentiel ne sera exploité qu’avec l’évolution des écrans, du contenu et des besoins des consommateurs.

Pour l’instant, il n’y a pas d’urgence à changer vos câbles ou appareils, mais HDMI 2.2 prépare clairement le terrain pour une nouvelle ère de l’audiovisuel et du gaming.