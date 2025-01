CES 2025 : WowMouse transforme votre Apple Watch en souris magique

Doublepoint Technologies, une startup pionnière dans le contrôle par gestes, a lancé l’année dernière une application innovante pour smartwatch, permettant de contrôler divers appareils, tels que smartphones, tablettes, casques et téléviseurs. Cette semaine, lors du CES 2025, la société a dévoilé WowMouse, une application dédiée à l’Apple Watch qui permet de contrôler des Mac et d’autres appareils via des gestes.

Doublepoint Technologies a raffiné ses algorithmes et établi un partenariat avec Bosch Sensortec, acteur majeur de l’industrie des capteurs MEMS. Cette collaboration permet l’intégration des algorithmes de reconnaissance gestuelle de Doublepoint dans les unités de mesure inertielle (IMUs) intelligentes de Bosch. Résultat : un contrôle gestuel précis et à faible latence, tout en minimisant la consommation d’énergie.

Bosch Sensortec, reconnu pour ses capteurs avancés dans l’industrie mobile, offre des solutions pour la détection de gestes, la mesure d’activité et la stabilisation d’image. Cette synergie entre les deux entreprises ouvre la voie à un contrôle élargi des appareils connectés grâce à l’écosystème logiciel robuste de Doublepoint.

Comment fonctionne WowMouse ?

Avec l’application WowMouse installée sur une Apple Watch, les utilisateurs peuvent contrôler une multitude d’appareils grâce à des mouvements simples du poignet. En synchronisant l’Apple Watch avec un Mac, un iPhone ou d’autres appareils compatibles Bluetooth, l’utilisateur peut :

Naviguer sur son Mac comme avec une souris virtuelle.

Contrôler des téléviseurs intelligents ou des systèmes domotiques (par exemple, allumer les lumières).

Utiliser les gestes comme interface pour les jeux vidéo ou les dispositifs de réalité augmentée (XR).

Appeler des assistants IA tels que Siri ou d’autres intégrations futures.

L’application prend en charge les mouvements de clic, les déplacements de curseur, et plus encore, tout en maintenant une précision impressionnante, même en marchant ou en courant.

Améliorations techniques et accessibilité

Doublepoint a mis à jour son framework sous-jacent avec des avancées significatives :

Précision statique : augmentée à 97 %.

Précision en mouvement : 94 % en marche et 95 % en course.

Ces performances améliorées renforcent le potentiel d’applications pour les montres connectées, les wearables de fitness, les casques de réalité augmentée et les outils d’accessibilité, élargissant ainsi les cas d’usage au quotidien.

Un avenir prometteur pour le contrôle par gestes

Doublepoint prévoit d’étendre la connectivité de WowMouse pour inclure tous les appareils compatibles Bluetooth. En outre, l’entreprise a annoncé que le logiciel serait open source, permettant aux développeurs d’enrichir et de personnaliser les fonctionnalités existantes.

L’application est déjà disponible gratuitement sur l’App Store et est compatible avec tous les modèles d’Apple Watch récents. Cependant, il est important de noter qu’Apple propose également un système Double Tap natif, bien qu’il soit limité aux modèles Apple Watch Ultra 2, Series 9, et ultérieurs.

WowMouse marque une nouvelle étape dans l’évolution des contrôles gestuels sur smartwatch. Avec le soutien de Bosch et une base technique solide, cette innovation pourrait transformer notre façon d’interagir avec les appareils connectés, offrant à l’Apple Watch un avantage significatif dans le domaine des wearables. Une solution prometteuse, non seulement pour les amateurs de technologie, mais aussi pour les professionnels et les utilisateurs cherchant des moyens plus intuitifs de gérer leurs appareils au quotidien.