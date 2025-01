Accueil » CES 2025 : L’IA Copilot s’invite sur les téléviseurs LG et Samsung

Lors du CES 2025, LG et Samsung ont dévoilé leurs nouvelles gammes de téléviseurs intelligents, avec une annonce phare : l’intégration de l’assistant Copilot IA de Microsoft.

En pleine vague de popularité de l’intelligence artificielle, les deux géants sud-coréens ont introduit des fonctionnalités dédiées à l’IA sur leurs téléviseurs, notamment un accès à Copilot via une application web intégrée.

LG a pris des mesures ambitieuses pour positionner l’IA au cœur de son écosystème de téléviseurs :

Télécommande rebaptisée « AI Remote » : En rebranding son interface et sa télécommande, LG veut séduire les utilisateurs en mettant l’accent sur les promesses des modèles de langage avancés.

Section dédiée à l’IA : Une nouvelle section sur les téléviseurs LG est entièrement consacrée à l’IA. Elle comprend notamment un accès direct à Copilot. LG présente cette intégration comme une façon de « trouver et organiser efficacement des informations complexes en utilisant des indices contextuels. »

Chatbot IA maison : Bien que Copilot ne soit pas encore pleinement démontré, LG a également dévoilé son propre assistant IA, capable de répondre à des requêtes spécifiques. Copilot semble destiné à être utilisé pour approfondir la recherche sur certains sujets à l’écran.

Samsung : Vision AI et Copilot au service de l’expérience utilisateur

Samsung n’est pas en reste, introduisant sa marque Vision AI pour regrouper ses nouvelles fonctionnalités d’intelligence artificielle, parmi lesquelles :

Upscaling IA et Auto HDR Remastering : Des outils pour améliorer la qualité des images et des vidéos.

Sound Pro Adaptatif : Une optimisation audio en fonction du contenu visionné et des caractéristiques de la pièce.

Bouton IA dédié : Une touche sur la télécommande permet d’accéder directement à des outils IA comme la reconnaissance d’aliments ou la sécurité domestique grâce à l’analyse des flux vidéo des caméras connectées.

L’intégration de Copilot fait partie de cette initiative. Samsung décrit la collaboration avec Microsoft comme un moyen d’offrir des recommandations de contenu personnalisées et d’étendre les possibilités de services connectés via Copilot.

Des démonstrations attendues

Pour l’instant, ni LG, ni Samsung, ni Microsoft n’ont fourni de démonstration détaillée sur le fonctionnement de Copilot sur ces téléviseurs. Alors que LG met en avant un usage contextuel et Samsung promet des recommandations personnalisées, les détails techniques et pratiques de cette intégration restent flous.

Sans aperçu clair de ces fonctionnalités en action, il est difficile de juger de leur pertinence réelle. Cette annonce pourrait bien relever davantage d’un effet de mode que d’une véritable avancée technologique pour le moment.

Une innovation gimmick ou un tournant ?

Si l’intégration de Copilot dans les Smart TV de LG et Samsung pourrait révolutionner la manière dont les utilisateurs interagissent avec leurs téléviseurs, l’absence de démonstrations concrètes laisse planer le doute sur l’utilité immédiate de cette fonctionnalité. En attendant d’en savoir plus, cette collaboration marque tout de même une nouvelle étape dans l’union entre l’intelligence artificielle et les appareils de divertissement domestique.

Rendez-vous dans les mois à venir pour voir si ces promesses tiendront la route, ou si Copilot restera une option sous-utilisée parmi les nombreuses fonctionnalités des téléviseurs connectés de 2025.