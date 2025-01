Garmin Instinct 3 : L’aventure connectée atteint de nouveaux sommets

Garmin élève une fois de plus le niveau avec la série Instinct 3, une gamme de montres connectées conçues pour répondre aux besoins des aventuriers et des amateurs de fitness.

Avec l’introduction d’écrans OLED, de modèles solaires et même d’une version plus abordable, cette nouvelle génération allie innovation technologique et robustesse, à des prix commençant à 299,99 euros.

Un design robuste avec un écran OLED moderne

Pour la première fois, Garmin intègre la technologie d’écran OLED dans la gamme Instinct, une avancée jusque-là réservée à ses modèles haut de gamme comme les Venu, Fenix et Forerunner. La série Instinct 3 propose deux tailles d’écran : une version de 50 mm avec un affichage AMOLED de 1,3 pouce (416 x 416 pixels), et une version légèrement plus compacte de 45 mm avec un écran de 1,2 pouce (390 x 390 pixels).

Malgré cette mise à jour technologique, Garmin a conservé l’allure robuste qui caractérise la gamme. Les écrans sont encastrés sous la lunette pour une protection accrue, garantissant une résistance aux conditions les plus exigeantes.

Une autonomie llégendaire

Garmin maintient sa réputation en matière de longévité de batterie. La version OLED de la Instinct 3 offre jusqu’à 24 jours d’autonomie pour le modèle 50 mm et 18 jours pour le modèle 45 mm. Les modèles solaires repoussent encore plus loin les limites, atteignant 40 jours d’autonomie, voire illimitée avec une exposition solaire suffisante. En mode always-on, l’autonomie reste impressionnante, avec 9 jours pour le modèle 50 mm et 7 jours pour la version 45 mm.

Pour ceux qui privilégient l’efficacité énergétique et une durabilité accrue, les modèles solaires conservent le design classique à deux fenêtres, qui simplifie l’affichage tout en prolongeant la durée de vie de la batterie.

Durabilité et résistance aux environnements extrêmes

Conçue pour les aventuriers, la série Instinct 3 met l’accent sur la robustesse. La montre dispose d’une lunette renforcée en métal, associant aluminium et polymère renforcé de fibres pour une résistance accrue. Certifiée MIL-STD 810, elle est capable de supporter des températures extrêmes, les chocs et l’immersion jusqu’à 100 mètres de profondeur grâce à sa certification 10 ATM.

Une lampe torche intégrée ajoute une fonctionnalité pratique pour les activités en basse lumière, et son design reste étonnamment léger pour un port confortable toute la journée.

Des fonctionnalités avancées pour la santé et le fitness

En plus d’être robuste, la Garmin Instinct 3 regorge de fonctionnalités pour suivre la santé et optimiser les performances physiques. Elle propose des outils de suivi de la fréquence cardiaque, un oxymètre de pouls pour surveiller le taux d’oxygène dans le sang, ainsi qu’un suivi avancé du sommeil et de l’état de récupération (HRV).

Les utilisateurs peuvent choisir parmi des activités préchargées, telles que la course à pied, le cyclisme ou encore des entraînements HIIT, et bénéficier de programmes personnalisés grâce à Garmin Coach. La montre est également équipée de Garmin Pay, permettant des paiements sans contact.

Bien que la série Instinct 3 soit riche en fonctionnalités, elle présente certaines limitations. Contrairement à d’autres montres connectées, elle ne permet pas de télécharger de la musique directement sur la montre, bien qu’il soit possible de contrôler la musique via un smartphone. De plus, la navigation reste limitée à des tracés et itinéraires synchronisés depuis l’application Garmin Connect, sans possibilité de télécharger des cartes détaillées.

Des options accessibles pour tous les usages

Garmin propose une variété de modèles pour répondre à différents besoins et budgets. Pour ceux qui recherchent une solution compacte et abordable, la Instinct E offre une taille de 40 mm à un prix attractif de 299,99 eyros, tout en conservant les fonctionnalités essentielles.

Les utilisateurs soucieux de l’autonomie peuvent opter pour la Instinct 3 Solar qui garantit une durée de vie prolongée grâce à l’énergie solaire.

Prix et disponibilité

Les différents modèles de la série Instinct 3 seront disponibles à partir du 10 janvier 2025. Les prix varient selon les fonctionnalités et la taille :

La Instinct E est proposée à 299,99 euros.

Les versions OLED 45 mm et 50 mm sont disponibles respectivement à 449,99 euros et 499,99 euros.

Le modèle solaire de 50 mm est également disponible à 449,99 euros.

Avec la série Instinct 3, Garmin réussit à combiner innovation technologique, robustesse et fonctionnalités avancées. Que vous soyez un aventurier passionné ou un utilisateur à la recherche d’une montre connectée fiable pour le quotidien, cette gamme promet de répondre à tous les besoins tout en restant accessible. La compatibilité avec les dernières technologies et son design intemporel en font une valeur sûre pour 2025.