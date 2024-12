Threads : 7 réglages essentiels pour protéger votre vie privée

Threads, la réponse de Meta à des plateformes comme Bluesky et X (anciennement Twitter), offre plusieurs réglages pour améliorer votre confidentialité en ligne. Voici les principales options que vous pouvez ajuster pour contrôler vos données et interactions sur cette nouvelle plateforme.

1. Basculer vers un profil privé

Tout comme Instagram, Threads propose une option de confidentialité pour votre profil. Pour y accéder, appuyez sur votre icône de profil, puis sur le menu (trois lignes) en haut à droite, et sélectionnez Confidentialité. La fonction Profil privé se trouve en haut de cette section.

Activer cette option limite l’accès à vos publications uniquement à vos abonnés approuvés. Les nouveaux abonnés devront être validés manuellement. Cependant, attention : avec un profil privé, vos publications n’apparaîtront ni dans les recommandations de Threads ni dans les résultats de recherche, réduisant votre portée. Vous pouvez modifier cette option à tout moment, mais passer à un profil public rendra visibles toutes vos publications précédentes.

2. Contrôler les citations de vos publications

Threads vous permet de décider qui peut citer vos publications pour les partager avec leurs propres abonnés. Dans les paramètres de chaque publication, vous trouverez l’option Qui peut répondre et citer.

Par défaut, tout le monde peut citer vos threads, ce qui pourrait les exposer à des publics inattendus. Vous pouvez limiter cette fonction à vos abonnés ou la désactiver totalement.

3. Gérer les mentions

La section Mentions, accessible dans les paramètres de confidentialité, vous permet de choisir qui peut vous taguer sur Threads. Vous pouvez autoriser tout le monde, uniquement les comptes que vous suivez, ou seulement vos abonnés. Si vous préférez un environnement plus calme ou si vous subissez des mentions indésirables, limiter cette option aux personnes que vous connaissez peut être une solution efficace.

4. Masquer votre statut en ligne

Par défaut, Threads affiche votre activité sur la plateforme. Vous pouvez désactiver cette option dans les paramètres de confidentialité sous Statut en ligne. Lorsque cette fonction est désactivée, personne ne verra que vous êtes actif sur Threads, mais vous ne pourrez pas non plus voir le statut des autres.

Notez que cette option ne désactive pas les accusés de lecture des messages Instagram, qui sont liés, mais indépendants.

5. Bloquer les utilisateurs indésirables

Pour supprimer complètement un utilisateur de votre expérience, accédez à son profil et utilisez l’option Bloquer. Une fois bloqué, cet utilisateur ne pourra plus voir votre profil ni interagir avec vous. Gardez toutefois à l’esprit qu’un utilisateur bloqué peut toujours consulter vos publications en se déconnectant ou en créant un nouveau compte.

6. Utiliser la fonction « Sourdine »

Si vous souhaitez éviter les publications d’un utilisateur sans le bloquer, la fonction Sourdine est idéale. Depuis le menu du profil d’un utilisateur, vous pouvez masquer ses publications dans votre fil sans qu’il le sache. Cette solution est moins radicale et peut être annulée à tout moment.

7. Gérer les autorisations de l’application

Sous les paramètres de votre compte, la section Autorisations de l’application vous permet de gérer les interactions entre Threads, Instagram et d’autres services Meta. Vérifiez régulièrement cette section pour révoquer des autorisations inutiles ou télécharger une copie de vos données afin de savoir quelles informations sont enregistrées.

En prenant quelques minutes pour ajuster ces paramètres, vous pouvez créer une expérience plus contrôlée et agréable sur Threads. Ces réglages vous permettent de limiter votre exposition tout en maintenant un certain niveau d’engagement avec la communauté.

N’oubliez pas que, comme pour toute plateforme de réseaux sociaux, aucun réglage ne garantit une confidentialité totale. Il est donc essentiel de rester vigilant quant aux informations que vous partagez et de vérifier régulièrement vos préférences de confidentialité pour suivre l’évolution de Threads.