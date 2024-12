Accueil » OnePlus Ace 5 et 5 Pro : Snapdragon 8 Gen 3, écran 1.5K et design premium

OnePlus Ace 5 et 5 Pro : Snapdragon 8 Gen 3, écran 1.5K et design premium

OnePlus s’apprête à enrichir son portefeuille avec le lancement très attendu de la série OnePlus Ace 5, prévu pour décembre en Chine. Après avoir confirmé l’arrivée des smartphones le mois dernier, la marque intensifie les teasers et a récemment dévoilé des images du OnePlus Ace 5. Ces premières images, partagées par Li Jie, président de OnePlus Chine, mettent en avant un design élégant et des bordures ultra-fines.

Les images révèlent que le OnePlus Ace 5 est équipé d’un écran plat bordé de cadres extrêmement fins. Bien que les spécifications complètes de l’affichage n’aient pas encore été confirmées, des rapports indiquent que le smartphone disposera de :

Un écran BOE X2 8T LTPO de 6,78 pouces.

Une résolution 1,5K pour une qualité d’image exceptionnelle.

Un taux de rafraîchissement de 120 Hz, idéal pour une fluidité optimale, notamment dans les jeux et les vidéos.

En termes de design, le cadre métallique évoqué et les rumeurs d’une version avec un dos en céramique suggèrent un look haut de gamme.

OnePlus Ace 5, des performances ajustées pour les gamers

Sous le capot, le OnePlus Ace 5 est alimenté par le Snapdragon 8 Gen 3, avec des ajustements spécifiques pour rivaliser avec le Snapdragon 8 Gen 3.5 en termes de performances. Ces optimisations offrent :

Une gestion thermique avancée pour éviter la surchauffe pendant des sessions de gaming prolongées.

Une consommation énergétique efficace, proche du Snapdragon 8 Elite.

Les configurations haut de gamme comprennent :

16 Go de RAM LPDDR5X.

512 Go de stockage UFS 4.0, garantissant des vitesses de lecture et d’écriture rapides.

Autonomie et recharge rapide

Le OnePlus Ace 5 serait doté d’une batterie de 6 000 mAh, offrant une endurance remarquable. La prise en charge de la charge rapide 100W permettra de recharger rapidement cet appareil, idéal pour les utilisateurs intensifs.

Le OnePlus Ace 5 proposera un système de caméra arrière triple comprenant :

Un capteur principal de 50 mégapixels avec stabilisation OIS, garantissant des photos nettes et lumineuses.

Un objectif ultra grand-angle de 8 mégapixels.

Un capteur macro de 2 mégapixels pour des détails rapprochés.

La caméra frontale de 16 mégapixels répondra aux besoins en selfies et en appels vidéo.

OnePlus Ace 5 Pro : Une version encore plus puissante

Le OnePlus Ace 5 Pro, qui sera lancé en même temps que le modèle standard, est attendu avec des spécifications encore plus impressionnantes :

Snapdragon 8 Elite, une puce plus puissante que celle du Ace 5.

Une configuration caméra améliorée, comprenant un téléobjectif 2x pour une plus grande polyvalence photographique.

OnePlus 13R : Un modèle mondial basé sur le OnePlus Ace 5

En parallèle, OnePlus travaille sur la série OnePlus 13 pour le marché mondial. Parmi ces modèles, le OnePlus 13R, attendu en janvier 2025, sera une version modifiée du OnePlus Ace 5 avec une mise à niveau des caméras.

Avec la série Ace 5, OnePlus cherche à séduire les amateurs de smartphones puissants et élégants. Le OnePlus Ace 5 et le Ace 5 Pro semblent bien positionnés pour rivaliser avec d’autres flagships du marché grâce à leur écran premium, leurs performances ajustées pour le gaming, et leurs designs raffinés.

Alors que les détails complets et les prix restent à confirmer, ces smartphones promettent de renforcer la présence de OnePlus sur le segment des téléphones premium. La série Ace 5 sera-t-elle un tournant pour la marque ? Réponse lors de son lancement officiel ce mois-ci.