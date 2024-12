Accueil » Moto G15 : Écran plus grand, performances boostées et caméras améliorées

Motorola s’apprête à élargir sa gamme de smartphones économiques avec le lancement du Moto G15, successeur du populaire Moto G14. Bien que la sortie officielle n’ait pas encore été annoncée, les récentes fuites donnent un aperçu détaillé des spécifications et du design de cet appareil.

Le Moto G15 devrait adopter un design plus imposant et robuste que son prédécesseur. Il devrait mesurer 165,7 x 76 x 8,17 mm, pour un poids de 190 g (contre 177 g pour le Moto G14). Concernant les finitions, le Moto G15 sera disponible en vert et gris, avec une finition en cuir végétalien pour une touche élégante.

Ce design plus grand est justifié par l’intégration d’un écran plus grand et d’une batterie légèrement améliorée.

Le Moto G15 sera doté d’un écran IPS LCD de 6,72 pouces, offrant une résolution full HD+ identique à celle du Moto G14, mais avec une taille accrue. L’écran est protégé par du Corning Gorilla Glass 3, améliorant sa durabilité. En outre, le taux de rafraîchissement restera limité à 60 Hz, ce qui est standard dans cette gamme de prix.

Performances du Moto G15 : un processeur plus puissant et plus de mémoire

Le Moto G15 embarque le MediaTek Helio G81 Extreme, un chipset nettement plus performant que le Unisoc Tiger T616 du Moto G14. On devrait retrouver 8 Go (contre 4 Go pour le Moto G14) et un stockage de 256 Go (extensible via microSD), doublant les 128 Go de son prédécesseur.

Cette configuration garantit une expérience plus fluide pour le multitâche et les applications exigeantes.

Le bloc caméra est également amélioré, avec une configuration plus performante :

Caméra arrière : Double capteur de 50 mégapixels (principal) + 5 mégapixels (ultra grand-angle).

Caméra avant : Un capteur 8 mégapixels, surpassant largement la caméra selfie 2 mégapixels du Moto G14.

Ces mises à niveau permettent de capturer des photos et vidéos de meilleure qualité, même pour un smartphone économique.

Batterie et recharge : une autonomie légèrement supérieure

Le Moto G15 est alimenté par une batterie de 5 200 mAh, offrant une légère augmentation par rapport aux 5 000 mAh du Moto G14. Il sera compatible avec une recharge filaire rapide de 18 W, standard dans cette catégorie.

Autres fonctionnalités et points forts

Audio : Prise en charge de Dolby Atmos pour une expérience sonore immersive. Présence d’une prise casque de 3,5 mm, appréciée des utilisateurs.

Résistance : Certification IP54, offrant une protection contre les éclaboussures et la poussière.

Capteur d’empreintes : Intégré sur le côté pour une utilisation pratique.

Prix et disponibilité

Le Moto G15 devrait être lancé très prochainement, avec un prix attendu autour de 200 €. Ce tarif est presque le double du prix du Moto G14, mais justifié par les nombreuses améliorations.

Le Moto G15 se positionne comme une mise à niveau intéressante pour ceux qui recherchent un smartphone économique avec des fonctionnalités modernes. Entre un écran plus grand, des performances accrues, des caméras améliorées et une batterie légèrement renforcée, il a tout pour séduire les utilisateurs à la recherche d’un bon rapport qualité-prix.

Pour ceux qui souhaitent un téléphone abordable sans sacrifier la qualité, le Moto G15 semble être une excellente option à surveiller.