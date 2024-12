Honor MagicBook Art 14 Snapdragon : Lancement de l’ultra-portable avec une IA avancée

Après un lancement initial en Chine le mois dernier, Honor étend la disponibilité de son MagicBook Art 14 Snapdragon en Europe. Ce nouvel ordinateur portable ultrafin et léger est doté du puissant chipset Snapdragon X Elite de Qualcomm, associé à des fonctionnalités innovantes et une autonomie impressionnante.

Le MagicBook Art 14 Snapdragon offre une expérience visuelle captivante grâce à son écran OLED de 14,6 pouces avec une résolution exceptionnelle de 3.1K. Avec un ratio écran-châssis de 97 %, ce design sans bordures maximise l’immersion, que ce soit pour le travail ou le divertissement.

Côté autonomie, Honor intègre OS Turbo 3.0, une technologie qui optimise la consommation d’énergie. Résultat : jusqu’à 15,22 heures de lecture vidéo en 1080p sur une seule charge, parfait pour une journée de travail prolongée ou un marathon cinématographique.

MagicBook Art 14 Snapdragon, puissance compacte et technologie IA avancée

Pesant seulement 1 kg et mesurant 10 mm d’épaisseur, ce modèle est plus léger que sa version Intel, sans pour autant compromettre la puissance. Voici ce qui le distingue :

Processeur Snapdragon X Elite avec 12 cœurs et une vitesse maximale de 4,0 GHz.

Jusqu’à 32 Go de RAM et 1 To de stockage SSD, offrant des performances adaptées aux utilisateurs exigeants.

L’accent est mis sur l’intelligence artificielle, avec une NPU (Neural Processing Unit) capable de fournir jusqu’à 45 TOPS (Tera Operations Per Second), rendant le traitement des tâches complexes plus rapide et efficace.

Les fonctionnalités IA s’étendent à la caméra, avec :

Suivi intelligent des sujets.

Protection de la vie privée grâce à une webcam magnétique détachable.

Floutage d’arrière-plan pour les appels vidéo professionnels.

Focus sur la confidentialité et les accessoires inclus

L’une des caractéristiques uniques du MagicBook Art 14 Snapdragon est sa webcam magnétique détachable. Cette solution innovante offre une tranquillité d’esprit aux utilisateurs soucieux de leur sécurité numérique, en permettant de retirer et de ranger facilement la caméra lorsqu’elle n’est pas utilisée.

Prix et disponibilité du MagicBook Art 14 Snapdragon

Le MagicBook Art 14 Snapdragon sera disponible en Starry Gray à partir de 1699,90 euros à compter du 31 décembre 2024. Une offre de précommande du 3 au 31 décembre permet d’acheter le MagicBook Art 14 au prix de 1499,90 euros en pack avec une Honor Pad 9 et un abonnement Microsoft 365 d’un an (valeur totale : 469,80 euros) offerts.

Avec son design ultrafin, ses fonctionnalités axées sur l’intelligence artificielle, et une autonomie record, le MagicBook Art 14 Snapdragon s’adresse aux professionnels, créatifs et utilisateurs mobiles en quête de performances fiables et d’un style élégant. Son prix compétitif, combiné aux cadeaux et réductions, le rend encore plus attractif dans la catégorie des ordinateurs portables premium.