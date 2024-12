Accueil » Galaxy S25 : Samsung vise 37 millions d’unités vendues et une expansion de Galaxy AI

Alors que janvier approche, l’attention se tourne vers le prochain événement Unpacked de Samsung, où la série phare Galaxy S25 devrait être dévoilée. Avec le succès déjà établi de la gamme Galaxy S24, grâce à des innovations comme Galaxy AI, Samsung prévoit une augmentation de ses livraisons pour l’année à venir.

Selon The Elec, Samsung prévoit de livrer environ 37 millions d’unités de la série Galaxy S25 en 2025, soit une augmentation de deux millions par rapport aux 35 millions d’unités Galaxy S24 prévues pour cette année. Ces chiffres témoignent d’une forte croissance pour les flagships Galaxy, notamment après les performances remarquables des Galaxy S24, S24+ et S24 Ultra.

Des signaux clairs montrent que la série Galaxy S24 surpasse ses prédécesseurs. Par exemple :

Lors de son rapport financier du deuxième trimestre 2024, Samsung a rapporté une croissance à deux chiffres en termes de livraisons et de revenus pour la série S24 par rapport à la S23.

Selon Counterpoint Research, le Galaxy S24 s’est hissé parmi les 10 smartphones les plus vendus au troisième trimestre 2024. C’est la première fois depuis 2018 qu’un modèle Galaxy S figure dans ce classement.

Galaxy AI : des fonctionnalités qui séduisent les utilisateurs

Une partie du succès des Galaxy S24 est attribuée à Galaxy AI, une suite de fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle, conçues pour améliorer l’expérience utilisateur et répondre à des besoins réels. Voici quelques-unes des innovations clés :

Traduction en temps réel : la traduction en temps réel au service de la communication mondiale

Fonctionnalité phare de Galaxy AI, Traduction en temps réel permet à deux personnes parlant des langues différentes de tenir une conversation fluide au smartphone.

La traduction se fait directement sur l’appareil, garantissant la confidentialité des échanges.

Cette innovation ouvre la voie à de nouvelles opportunités pour les petites entreprises cherchant à développer leur activité à l’international.

Chat Assist: une messagerie augmentée par l’IA

Chat Assist transforme la manière dont les utilisateurs rédigent et échangent des messages grâce à des outils comme :

Correction automatique des fautes d’orthographe ou de grammaire.

Changement de ton ou de style d’écriture pour s’adapter à divers contextes.

Traduction en temps réel des messages entrants ou sortants, simplifiant les conversations multilingues.

Samsung et le marché des smartphones pliables : une croissance constante

En parallèle de la série Galaxy S, Samsung continue de dominer le marché des smartphones pliables. En 2025, la marque prévoit de produire 7 millions d’appareils pliables, contre six millions en 2024. Parmi eux :

Galaxy Z Flip 7 : trois millions d’unités.

Galaxy Z Flip FE : 900 000 unités.

Galaxy Z Fold 7 : deux millions d’unités.

Le modèle Galaxy Z Flip reste le pliable le plus populaire de Samsung, un statut qu’il a conservé ces dernières années grâce à son format compact et son prix plus abordable comparé au Galaxy Z Fold.

Que réserve le Galaxy S25 ?

Bien que peu d’informations officielles aient été divulguées sur la série Galaxy S25, on peut s’attendre à ce qu’elle reprenne et améliore les innovations introduites par la S24 :

Un écosystème Galaxy AI élargi, avec de nouvelles fonctionnalités exploitant encore mieux l’IA.

Des améliorations en performance, efficacité énergétique et design, tirant parti des dernières avancées technologiques de Samsung.

Avec des prévisions de croissance pour ses flagships Galaxy S25 et ses smartphones pliables, Samsung continue de renforcer sa position de leader sur le marché. Des innovations comme Galaxy AI, combinées à l’attrait croissant des smartphones pliables, permettront à la marque de capter de nouveaux utilisateurs tout en fidélisant ses clients existants.

2025 pourrait bien être une année marquante pour Samsung, entre consolidation de ses succès actuels et introduction de technologies prêtes à transformer l’expérience mobile.