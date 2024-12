Accueil » Galaxy S25 Ultra : Trois configurations de RAM et stockage dévoilées

Le Galaxy S25 Ultra de Samsung, attendu au début de l’année prochaine, s’annonce comme une évolution intéressante dans la gamme des smartphones premium de Samsung. Parmi les dernières fuites, des informations détaillées sur les configurations de stockage et de mémoire vive (RAM) de l’appareil suscitent déjà des discussions. Voici ce que l’on sait jusqu’à présent.

Selon les révélations de Jukanlosreve, le Galaxy S25 Ultra proposera trois variantes distinctes :

12 Go de RAM + 256 Go de stockage

16 Go de RAM + 512 Go de stockage

16 Go de RAM + 1 To de stockage

Cette augmentation de la capacité de RAM marque un retour notable pour Samsung. Depuis le Galaxy S21 Ultra, qui proposait également une version à 16 Go de RAM, les modèles Ultra n’ont plus dépassé les 12 Go.

L’introduction de ces configurations plus robustes laisse penser que Samsung vise une amélioration significative des performances, notamment pour ses fonctionnalités basées sur l’intelligence artificielle.

Une montée en puissance motivée par Galaxy AI ?

Avec l’expansion des capacités de Galaxy AI, il est probable que ces 16 Go de RAM ne soient pas simplement un luxe, mais une nécessité. À titre de comparaison, Apple a récemment justifié l’augmentation de la RAM de ses iPhone 16 de base à 8 Go pour supporter Apple Intelligence, expliquant que cette fonctionnalité ne pouvait fonctionner correctement sans cette capacité minimale.

Samsung semble suivre une logique analogue. Une page accidentellement publiée sur le site officiel de Samsung dédiée à One UI 7 vantait largement les nouvelles fonctionnalités basées sur l’IA. Il est donc probable que l’augmentation de la RAM soit pensée pour répondre aux exigences croissantes de Galaxy AI.

Cela dit, la configuration de base avec 12 Go de RAM pourrait soulever des questions. Ce modèle offrira-t-il une expérience IA limitée par rapport aux variantes à 16 Go ? Ou bien la RAM supplémentaire servira-t-elle à d’autres usages, comme le multitâche ou les applications gourmandes en ressources ?

Spécifications et conception du Galaxy S25 Ultra : Un air de déjà-vu ?

Au-delà des nouvelles configurations de RAM et de stockage, d’autres spécifications du Galaxy S25 Ultra ont fuité. Cependant, elles indiquent peu de changements majeurs par rapport au Galaxy S24 Ultra :

Processeur : Snapdragon 8 Elite, une puce haut de gamme prometteuse.

Batterie : Pas d’amélioration notable par rapport à la génération précédente.

Écran : Des caractéristiques similaires à celles du S24 Ultra.

Sur le plan du design, des vidéos et rendus récemment divulgués suggèrent que Samsung abandonnera les bords anguleux emblématiques de ses modèles Ultra au profit d’un design plus arrondi. Bien que ce choix puisse améliorer l’ergonomie, il pourrait décevoir les amateurs de l’apparence caractéristique des modèles précédents.

Une génération « timide » pour Samsung et Apple ?

Si les rumeurs s’avèrent exactes, le Galaxy S25 Ultra pourrait manquer de réels bonds en avant technologiques. En dehors de l’amélioration du processeur et de l’intégration de nouvelles fonctionnalités IA, le modèle semble conserver la plupart des éléments de son prédécesseur. Un scénario similaire se dessine chez Apple, qui a également été critiqué pour le manque d’innovation majeure dans sa dernière génération d’iPhone.

Reste à voir si ces mises à jour ciblées suffiront à convaincre les consommateurs, ou si 2025 marquera une année de transition dans le secteur des smartphones haut de gamme.