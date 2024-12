Threads : Des analyses détaillées pour les créateurs et les entreprises

Threads, la plateforme de microblogging de Meta, teste une extension de son outil d’analyse visant à aider les créateurs et les utilisateurs à mieux comprendre les performances de leurs publications. Adam Mosseri, le responsable d’Instagram, a annoncé dans un post que cette nouvelle version permettra d’accéder à des statistiques détaillées pour des posts spécifiques, une avancée importante pour les créateurs de contenu.

Jusqu’à présent, Threads proposait une fonctionnalité appelée Insights, qui offrait un aperçu global des performances de toutes vos publications. Ce modèle agrégé rendait toutefois difficile l’identification des posts les plus performants ou des moins engageants.

Avec ce nouveau test, Insights permet désormais d’accéder à des métriques spécifiques pour chaque publication. Ces statistiques détaillées incluent :

Le nombre de vues de chaque post.

Les interactions, comme les réponses et les partages.

Une distinction claire entre l’engagement des abonnés et celui des non-abonnés.

Selon Mosseri, comprendre ce qui fonctionne avec son audience existante est essentiel pour les créateurs qui souhaitent optimiser leur contenu et leur portée.

Threads, un algorithme plus transparent

Cette initiative intervient après des critiques adressées à l’algorithme de Threads. Jusqu’à récemment, le flux « Pour vous » inondait les utilisateurs de contenus d’inconnus, souvent au détriment des posts des comptes suivis. Meta a ajusté cet algorithme pour prioriser davantage les contenus provenant des abonnements des utilisateurs.

Ces améliorations répondent également aux frustrations des créateurs, qui peinaient à comprendre comment leur contenu était distribué et perçu sur la plateforme. Avec des analyses plus granulaires, Threads espère offrir un outil plus attractif et transparent.

Ces nouvelles statistiques pourraient aussi positionner Threads comme une plateforme attrayante pour les publicitaires. Selon des rumeurs, Meta serait prêt à introduire des publicités sur Threads dès le mois prochain. Les analyses détaillées donneront aux créateurs les moyens d’affiner leur contenu, et aux marques des données précieuses pour cibler efficacement leurs campagnes.

Un avantage pour les créateurs et les entreprises

Pour les créateurs, avoir accès à des données précises est essentiel pour mieux comprendre les attentes de leur audience et améliorer leur contenu. Ce type d’information leur permet d’identifier les sujets qui plaisent, d’ajuster leur ton ou leur fréquence de publication, et même d’expérimenter de nouveaux formats pour dynamiser leur engagement.

Threads devient également un outil puissant pour les petites entreprises qui souhaitent utiliser les réseaux sociaux pour se connecter avec leurs clients. Grâce à ces analyses, elles pourront mieux évaluer leurs campagnes, tester différents messages, et répondre plus précisément aux besoins de leur public.

En proposant des outils d’analyse plus détaillés, Threads ne se contente pas d’améliorer l’expérience des créateurs et des entreprises. Les abonnés, eux aussi, bénéficient de contenus mieux adaptés à leurs intérêts, ce qui enrichit leur expérience utilisateur. Avec ces évolutions, Threads renforce son attractivité dans un paysage compétitif où la donnée est reine.