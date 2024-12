Bluesky : Jay Graber évoque la publicité et les défis de la monétisation

Bluesky, la plateforme de réseaux sociaux décentralisée, célèbre un nouveau cap en atteignant plus de 24 millions d’utilisateurs. Ce succès est en partie dû à son positionnement comme alternative à X (anciennement Twitter), particulièrement après des changements controversés apportés par Elon Musk. Alors que la plateforme gagne en popularité, des questions émergent sur ses moyens de monétisation.

La PDG Jay Graber a récemment abordé le sujet, en soulignant que la publicité pourrait jouer un rôle, mais uniquement dans le respect des valeurs fondamentales de Bluesky.

Lors d’une interview avec TechCrunch, Graber a laissé entendre que la publicité n’était pas totalement exclue de la stratégie future de Bluesky. Interrogée sur la possibilité d’introduire des annonces, elle a répondu : « Je ne pense pas que ce soit nécessairement exclu ».

Toutefois, elle a précisé que toute stratégie publicitaire devrait être alignée sur les principes de la plateforme. Lors de l’événement StrictlyVC à San Francisco, elle a expliqué : « Les façons dont nous explorerions la publicité, si nous le faisions, seraient beaucoup plus basées sur l’intention des utilisateurs. Nous voulons garder nos incitations alignées avec les utilisateurs et nous assurer de ne pas adopter un modèle où l’attention des utilisateurs devient le produit ».

Cette approche reflète le désir de Bluesky d’éviter les écueils des plateformes traditionnelles, où les données des utilisateurs et leur engagement sont souvent priorisés au détriment de leur expérience.

Bluesky, un écosystème centré sur les utilisateurs

Jay Graber défend depuis longtemps un modèle décentralisé et axé sur les utilisateurs. Dans une interview avec Wired plus tôt cette année, elle avait exprimé son scepticisme face aux modèles de monétisation classiques des réseaux sociaux : « Nous pensons vraiment que l’argent suit la valeur… Nous essayons d’abord de prouver que cet écosystème a de la valeur pour les utilisateurs et les développeurs, et qu’il peut amorcer une ère d’innovation ouverte ».

Bluesky a déjà expérimenté des sources de revenus, notamment la vente de domaines personnalisés, en cohérence avec sa mission d’un Web ouvert. Graber a également réitéré son refus de « dégrader le réseau avec des publicités », critiquant les plateformes traditionnelles qui privilégient les annonceurs aux dépens des utilisateurs.

Pas de partenariats liés à l’IA

Si la publicité reste envisageable, Bluesky exclut toutefois les partenariats de licence pour l’IA. Selon TechCrunch, Graber a confirmé en coulisses que ces accords ne seraient pas rentables pour Bluesky, contrairement aux grandes plateformes centralisées.

La croissance de Bluesky s’est nettement accélérée ces derniers mois, notamment après les changements controversés de X, comme la suppression envisagée de la fonction de blocage. Ces décisions ont conduit de nombreux utilisateurs à chercher des alternatives, positionnant Bluesky comme une option attrayante pour ceux déçus par les plateformes traditionnelles.

L’avenir de Bluesky

Alors que Bluesky continue de se développer, l’avenir de la plateforme suscite des débats animés. Les déclarations de Jay Graber indiquent une approche prudente en matière de monétisation, privilégiant la confiance des utilisateurs et l’intégrité du réseau plutôt que des gains financiers rapides.

En résistant à l’envie de reproduire les modèles classiques basés sur la publicité, Bluesky a l’opportunité de tracer une nouvelle voie pour les réseaux sociaux, axée sur la valeur, l’innovation et la durabilité. Le véritable défi sera de maintenir cet équilibre tout en atteignant un succès financier durable.