Huawei Nova 13 et 13 Pro : Lancement international le 12 décembre à Dubaï !

La série Nova de Huawei, très populaire, s’offre une mise à jour majeure avec les Nova 13 et Nova 13 Pro, déjà disponibles en Chine depuis octobre. Après deux mois d’attente, Huawei confirme que ces deux smartphones Nova 13 et Nova 13 Pro arriveront enfin sur le marché international à partir du 12 décembre, lors d’un événement de lancement à Dubaï.

Les Nova 13 et Nova 13 Pro sont des smartphones de milieu de gamme solides, équipés du nouveau chipset Kirin 8000. Ce processeur est associé à 12 Go de RAM et plusieurs options de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To.

Le Nova 13 dispose d’un écran OLED de 6,7 pouces avec une résolution de 1084 x 2412 pixels et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. Le Nova 13 Pro, quant à lui, propose un écran légèrement plus grand de 6,76 pouces, avec une résolution supérieure de 1224 x 2776 pixels, tout en maintenant le même taux de rafraîchissement fluide de 120 Hz.

L’une des principales différences entre les deux modèles réside dans leurs caméras :

Le Nova 13 est doté d’un double module arrière composé d’un capteur principal de 50 mégapixels et d’un ultra-grand-angle de 8 mégapixels. À l’avant, il intègre un impressionnant capteur ultra-large de 60 mégapixels pour les selfies.

Le Nova 13 Pro, plus avancé, embarque une configuration triple caméra avec un capteur principal de 50 mégapixels, un téléobjectif de 12 mégapixels, et un ultra-grand-angle de 8 mégapixels. À l’avant, il ajoute un second capteur de 8 mégapixels téléphoto, en plus de l’objectif ultra-large de 60 mégapixels.

Un logiciel basé sur HarmonyOS des Nova 13 et 13 Pro

Les deux smartphones disposent de robustes batteries de 5 000 mAh, compatibles avec une charge rapide filaire de 100W, idéale pour les utilisateurs intensifs.

Huawei intègre également des fonctionnalités innovantes comme les appels et messages par satellite, une option particulièrement utile dans des zones où la couverture réseau est limitée.

Les Nova 13 et Nova 13 Pro fonctionnent sous HarmonyOS 4.2, offrant la possibilité d’installer des applications Android grâce à une compatibilité logicielle. Toutefois, il est probable que ces modèles migrent vers HarmonyOS Next à l’avenir, le nouvel OS d’Apple visant à s’affranchir complètement des technologies Android.

Disponibilité et prix

En Chine, le Nova 13 est commercialisé à partir de 340 euros, tandis que le Nova 13 Pro est proposé à 465 euros. Cependant, les prix internationaux devraient être plus élevés, comme souvent avec les appareils Huawei.

Huawei profitera également de l’événement de Dubaï pour introduire un autre appareil très attendu, le Mate X6, son smartphone pliable, qui sera disponible sur les marchés internationaux après un lancement initial en Chine en novembre.

Avec des caractéristiques attrayantes, comme des écrans OLED, des appareils photo performants et une grande autonomie, les Nova 13 et Nova 13 Pro renforcent la présence de Huawei sur le segment des smartphones de milieu de gamme premium. Les amateurs de technologie attendent maintenant de voir comment ces modèles se positionneront sur les marchés internationaux, surtout avec l’ombre des restrictions américaines et les enjeux autour de HarmonyOS.