Galaxy S25 : Hausse des prix inévitable, Samsung perd son avantage sur Apple ?

La concurrence entre Samsung et Apple est en constante évolution, et si Apple a souvent été critiqué pour les prix élevés de ses appareils, cette perception semble aujourd’hui s’appliquer davantage à Samsung. Avec les récentes hausses de tarifs pour les Galaxy S24 Ultra et les rumeurs concernant une nouvelle augmentation pour la gamme Galaxy S25, Samsung pourrait bien perdre son avantage compétitif face à Apple, du moins en matière de prix.

Le Galaxy S24 Ultra, sorti cette année, affiche un prix de départ de 1 469 euros (1 299,99 dollars outre-Atlantique), soit 240 euros de plus que l’iPhone 16 Pro Max (1 229 euros). Et les nouvelles ne s’arrêtent pas là : des fuites indiquent que le Galaxy S25 Ultra, prévu pour début 2025, pourrait coûter 1 399,99 dollars aux États-Unis. Cela marquerait une augmentation cumulative de 200 dollars sur 2 ans, plaçant Samsung dans une position délicate.

Le rôle du Snapdragon 8 Elite 2

L’une des principales raisons de cette hausse serait Qualcomm, qui préparerait une augmentation significative des prix de son Snapdragon 8 Elite Gen 2, le processeur prévu pour alimenter la prochaine génération de Galaxy. Actuellement, Samsung est dépendant de Qualcomm pour ses puces, ayant abandonné ses propres processeurs Exynos pour la gamme Galaxy S25.

Cette dépendance est due aux difficultés rencontrées par Samsung Foundry, dont les rendements de fabrication sont tombés aussi bas que 10 %, rendant la production économiquement non viable.

En conséquence, certaines rumeurs évoquent une possibilité surprenante : Samsung pourrait demander à TSMC de fabriquer ses puces Exynos.

Une stratégie à revoir ?

Si Samsung veut rivaliser avec Apple, il pourrait être temps d’adopter une philosophie analogue à celle de son concurrent : concevoir ses propres puces tout en confiant leur production à TSMC. Cette approche permettrait à Samsung de mieux contrôler les coûts tout en assurant une qualité de fabrication constante.

Cependant, un tel changement prendra du temps. Si Samsung ne peut s’affranchir de Qualcomm avant la sortie de la gamme Galaxy S26, prévue pour 2026, il lui faudra négocier des réductions auprès de ses fournisseurs nationaux ou absorber une partie des coûts pour éviter des hausses excessives des prix.

Apple en embuscade

En maintenant les prix de ses constants iPhone ces dernières années, Apple a prouvé qu’un contrôle vertical de la conception et de la fabrication, comme avec ses puces Apple Silicon, peut offrir un avantage stratégique. Si Samsung continue d’augmenter ses prix, notamment pour ses modèles Ultra, il risque de voir un nombre croissant de consommateurs basculer vers l’iPhone, perçu comme offrant un meilleur rapport qualité-prix.

Pour rester compétitif, Samsung devra rapidement prendre des décisions stratégiques : continuer à dépendre de Qualcomm tout en augmentant les prix, ou réinvestir dans le développement et la fabrication de ses propres solutions Exynos, éventuellement en partenariat avec TSMC.

L’issue de cette situation pourrait bien redéfinir l’équilibre du marché des smartphones premium dans les années à venir. En attendant, les consommateurs devront se préparer à des prix toujours plus élevés pour obtenir le dernier Galaxy.