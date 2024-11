Samsung : Un brevet révèle une console portable avec écran pliable

Le marché des consoles de jeu portables pourrait bientôt accueillir un nouvel acteur majeur. Selon des informations récentes, Samsung travaillerait sur une console portable équipée d’un écran pliable, comme le révèle un brevet déposé sur le site de l’Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI).

Le brevet, déposé par Samsung Display Co., décrit un appareil au design pliable de type flip, analogue à celui du Galaxy Z Flip 6. Cette conception permettrait de créer une console extrêmement portable, idéale pour les joueurs souhaitant l’emporter facilement dans une poche ou un sac.

Les croquis associés au brevet montrent un appareil équipé de commandes de jeu intégrées, telles que des joysticks ou des d-pads situés de part et d’autre de l’écran, ainsi que des boutons supplémentaires en bas. L’écran, quant à lui, utiliserait la technologie Ultra Thin Glass (UTG), déjà présente dans les smartphones pliables de Samsung, garantissant à la fois robustesse et flexibilité.

Samsung, une potentielle entrée dans le marché des consoles portables

Bien que les brevets ne garantissent pas toujours la sortie commerciale des concepts décrits, celui-ci montre que Samsung explore sérieusement le marché des consoles portables. Avec son expertise en matière de technologie d’écrans pliables, l’entreprise pourrait se positionner comme un concurrent sérieux face aux acteurs établis comme Nintendo, Valve (Steam Deck) ou Asus (ROG Ally).

Samsung bénéficie également d’une base d’utilisateurs fidèles et d’une solide réputation pour ses innovations technologiques. Un appareil combinant la portabilité d’un Galaxy Z Flip 6 avec des fonctionnalités optimisées pour le gaming pourrait séduire à la fois les fans de Samsung et les amateurs de consoles portables.

Un potentiel renforcé par le cloud gaming

En parallèle, Samsung a récemment introduit son service de jeu en cloud sur les appareils Galaxy. Cette initiative pourrait parfaitement s’intégrer à une future console de jeu pliable, permettant aux utilisateurs de jouer à des titres exigeants sans avoir à télécharger de larges fichiers. De plus, avec son expertise en matière de connectivité et de matériel, Samsung pourrait proposer une expérience de jeu fluide et performante.

Si Samsung décide de concrétiser ce projet, plusieurs questions restent en suspens :

Performance et autonomie : Une console pliable devra offrir une puissance suffisante pour rivaliser avec des modèles comme le Steam Deck ou l’Asus ROG Ally, tout en garantissant une autonomie conséquente. Catalogue de jeux : La disponibilité et la qualité des titres jouables sur la plateforme seront déterminantes. Samsung pourrait capitaliser sur son service cloud gaming, mais une offre solide de jeux natifs serait également cruciale. Prix : Les consoles portables actuelles couvrent une large gamme de prix. Samsung devra trouver un équilibre entre innovation et accessibilité pour attirer un maximum de joueurs.

Une innovation à surveiller de près

Le concept d’une console de jeu pliable proposée par Samsung représente une vision audacieuse et innovante. Si l’entreprise parvient à combiner technologie avancée, ergonomie et performance, elle pourrait révolutionner le marché des consoles portables.

Bien que rien ne garantisse la sortie commerciale de cet appareil, l’exploration de Samsung dans ce domaine démontre une ambition claire de diversifier son offre technologique. Si ce projet voit le jour, il sera fascinant de voir comment Samsung s’impose face à des concurrents déjà bien établis.