Zoom 2.0 : L’IA au cœur de la nouvelle plateforme de travail de Zoom

Autrefois synonyme de visioconférence, Zoom a amorcé un changement majeur en se repositionnant comme une « plateforme de travail IA-first pour la connexion humaine ».

Dans un article de blog intitulé « Allow us to reintroduce ourselves », le PDG Eric Yuan revient sur les débuts de l’entreprise en 2011, lorsque son objectif était de devenir la meilleure solution de visioconférence sur le marché. Un objectif largement atteint durant la pandémie, lorsque Zoom est devenu un outil incontournable, aussi bien dans la sphère professionnelle que personnelle.

Une nouvelle vision : Zoom 2.0

Ce que Yuan appelle le Zoom 2.0 dépasse largement la visioconférence. La nouvelle orientation de l’entreprise s’appuie fortement sur l’intelligence artificielle, avec le AI Companion, intégrée dans toute la suite d’outils Zoom Workplace.

« Avec le temps, nous pensons que ces capacités se traduiront par un double numérique entièrement personnalisable, doté de vos connaissances institutionnelles, libérant une journée entière de travail et vous permettant de travailler quatre jours par semaine », a affirmé Yuan.

Cette vision audacieuse s’inspire des avancées historiques en matière de productivité, comme celles d’Henry Ford, qui avait réduit la semaine de travail à 40 heures grâce à l’automatisation. Yuan espère désormais redonner huit heures supplémentaires à chacun, en optimisant le travail grâce à l’IA.

Nouveaux outils et ambitions

Dans cette quête de transformation, Zoom a déjà élargi son offre. La récente introduction de Zoom Docs et la mise à niveau de l’AI Companion 2.0 montrent que l’entreprise se positionne pour rivaliser avec des géants établis tels que Microsoft et Google. La société a même symboliquement supprimé le mot Video du nom officiel de l’entreprise, désormais appelée Zoom Communications, Inc..

« Zoom est désormais bien plus que des réunions vidéo », a déclaré Yuan. Cependant, la visioconférence reste un pilier de l’écosystème Zoom.

Performances financières et défis à venir

Sur le plan financier, Zoom a enregistré un chiffre d’affaires de 1,177 milliard de dollars au troisième trimestre, marquant une croissance annuelle de 3,6 %. Cependant, les prévisions pour le quatrième trimestre sont plus modestes, avec un chiffre d’affaires attendu entre 1,175 milliard et 1,180 milliard de dollars.

Le repositionnement de Zoom comme une plateforme de travail axée sur l’IA marque une étape importante dans son évolution. Avec des outils comme Zoom Docs, une IA renforcée, et une vision audacieuse pour réduire la charge de travail, l’entreprise espère rester pertinente dans un marché hautement concurrentiel.

Alors que Zoom poursuit sa transformation, il reste à voir si cette nouvelle stratégie lui permettra de rivaliser efficacement avec des géants comme Google Workspace et Microsoft 365, tout en redéfinissant la manière dont les entreprises travaillent à l’ère de l’intelligence artificielle.