Honor 300 : Écran plat, Snapdragon 8 Gen 3 et charge 100 W pour la nouvelle série

Honor a officiellement confirmé que sa prochaine série Honor 300 adoptera un écran plat, mettant fin aux spéculations sur son design. Contrairement aux écrans incurvés, de plus en plus populaires ces dernières années, cette série mise sur une esthétique simple et pratique, privilégiant la finesse et la compacité.

L’annonce a été faite par Jiang Hairong, CMO de Honor Terminal Co., Ltd., en réponse aux interrogations des utilisateurs chinois. La série Honor 300 promet d’être l’une des plus fines de sa catégorie, grâce à un écran droit ultra-fin. Ce choix s’adresse aux utilisateurs à la recherche d’un smartphone compact, fonctionnel et abordable, sans faire de compromis sur les fonctionnalités essentielles.

Le modèle standard de la série, le Honor 300, sera équipé d’un processeur Snapdragon 7. Ce choix garantit un équilibre optimal entre performance et efficacité énergétique, idéal pour une utilisation quotidienne. De plus, il prendra en charge la charge rapide filaire de 100W, une fonctionnalité impressionnante dans cette gamme de prix.

Le Honor 300 Pro monte en gamme avec un processeur Snapdragon 8 Gen 3, offrant des performances flagship pour le jeu, le multitâche et les applications gourmandes. Il sera doté d’un écran quad-curvé 1.5K, promettant une expérience visuelle immersive.

Ce modèle inclura également la charge sans fil, ajoutant une touche de commodité. Côté photo, il proposera une configuration arrière avec trois capteurs de 50 mégapixels, dont un téléobjectif vertical, ainsi qu’une double caméra frontale de 50 mégapixels, parfaite pour les amateurs de photographie.

Modèle haut de gamme : Honor 300 Pro+

Le modèle Pro+, lui aussi alimenté par le Snapdragon 8 Gen 3, reprend l’écran 1.5K et la charge rapide 100W, filaire comme sans fil. Cependant, il se distingue avec un capteur périscopique de 50 mégapixels, offrant des capacités de zoom améliorées.

Tous les modèles de la série Honor 300 intègrent un capteur d’empreintes ultrasonique sous l’écran, une caractéristique rare dans cette gamme. Cette technologie promet un déverrouillage rapide et fiable, renforçant l’aspect premium de ces appareils.

De plus, les trois modèles ont déjà été inscrits dans la base de données de la MIIT (Ministry of Industry and Information Technology) en Chine, confirmant que leur lancement est imminent.

Une série qui promet de séduire

Avec une gamme étendue et des configurations adaptées à divers besoins, la série Honor 300 s’annonce comme une option compétitive sur le marché des smartphones. Entre design raffiné, performances puissantes et fonctionnalités avancées, comme la charge ultra-rapide et les capteurs photo polyvalents, cette série pourrait bien redéfinir les attentes des utilisateurs dans le segment milieu et haut de gamme.

Le lancement officiel ne devrait plus tarder, et ces modèles pourraient devenir des incontournables pour les utilisateurs recherchant à la fois style et efficacité.